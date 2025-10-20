​​هذه الإضافة إلى الشاي الأخضر اليومي قد تساعد في الحماية من مرض الزهايمر

تم اكتشاف مرض الزهايمر (AD) في عام 1906، وهو حالة تؤدي إلى تدهور الدماغ، مما يؤدي إلى إتلاف الذاكرة والتفكير والسلوك ببطء، وبالتالي يؤثر بشكل عميق وحتمي على الحياة اليومية. يُعتقد أن هذا المرض، الذي يؤثر على حوالي 6 ملايين أمريكي، ينجم عن تراكم بروتينات غير طبيعية تسمى بيتا أميلويد، والتي تشكل لويحات في الدماغ، وألياف متشابكة تسمى تشابكات تاو أو التشابك الليفي العصبي. وتؤدي هذه اللويحات والتشابكات إلى فقدان الاتصال بين خلايا الدماغ، مما يؤدي في النهاية إلى انكماش الدماغ ويؤدي إلى الخرف، وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة (NIA). في حين أن العلماء لم يجدوا علاجًا بعد، تشير الأدلة إلى أن ما تأكله قد يلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وإبطاء تقدمه. يوضح NIA أن بعض الأنماط الغذائية (مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أو حمية MIND)، والأطعمة الفردية، وحتى المكملات الغذائية قد تدعم صحة الدماغ عن طريق مكافحة الالتهاب، وتحسين الدورة الدموية، وحماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

لذا، إذا كنت تتساءل عما يجب عليك تناوله لتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فقد ترغب في إلقاء نظرة فاحصة على الشاي الأخضر. الشاي الأخضر غني بشكل استثنائي بمضادات الأكسدة، وخاصة المركب المعروف باسم يبيغالوكاتشين جالات (EGCG)، والذي تم ربطه بالعديد من التأثيرات الوقائية للدماغ (حسب Medical News Today). ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن هذا المشروب القديم قد يصبح أكثر قوة عندما يقترن بفيتامين ب 3، وهو فيتامين أساسي لإنتاج الطاقة، والذي قد يخلق، مع EGCG، دفعة تآزرية لحماية الدماغ. في حين أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتحقق بشكل كامل من هذا الادعاء، فقد يكون هذا السرد طريقة غير صيدلانية لإبقاء عقلك أكثر نشاطًا لفترة أطول.