هذه الحالة الموروثة تسبب الكوليسترول “السيئ” العالي منذ الولادة

عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول ، يمكن أن تعرض أنواع معينة صحة قلبك للخطر. يمكن أن يتراكم البروتين الدهني منخفض الكثافة ، أو الكوليسترول LDL ، في شرايينك وتدفق الدم البطيء إلى قلبك. إذا تم حظر تدفق الدم هذا ، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية. لهذا السبب يطلق على LDL غالبًا الكوليسترول “السيئ”.

عادةً ما يتضمن خفض الكوليسترول المرتفع LDL عادات مثل تناول نظام غذائي منخفض في الدهون المشبعة وعالية في الألياف القابلة للذوبان. ترك التدخين والبقاء نشطا أيضا مساعدة. ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي (FH) ، تبقى مستويات LDL مرتفعة بغض النظر عن مدى صحة نمط حياتهم. ذلك لأن FH هو اضطراب وراثي ينتقل من الوالدين أو كليهما.

يمكن لمعظم أجسام الناس إزالة الكوليسترول LDL من الدم ، ولكن لا يمكن للأشخاص الذين يعانون من FH القيام بذلك بكفاءة. نتيجة لذلك ، يمكن أن تكون مستويات LDL عالية بشكل غير عادي ، حتى في سن مبكرة. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، يمكن للأطفال الذين يرثون هذه الطفرة الوراثية من كلا الوالدين الحصول على مستويات الكوليسترول LDL التي تصل إلى 400 ملليغرام لكل ديسيليتر (ملغ/دل). تركوا دون علاج ، يمكن لأطفال لا تتجاوز أعمارهم عامين أن يصابوا بأمراض القلب.