هذه الخطوة يجب أن تصبح روتيناً عند ترتيب مشترياتك—قلة منّا تنتبه إليها

عندما أعود من التسوق الأسبوعي بأكياسٍ ثقيلة، أبدأ فورًا بترتيب مشترياتي: الفواكه والخضروات أولًا، ثم الأطعمة المجمدة أخيرًا في الفريزر. إحساسٌ جميلٌ بتنظيمٍ شبهٍ عسكري! لكنني اكتشفت مؤخرًا خطوةً أُغلِبتُ على تجاهلها: إزالة التغليف الزائد قبل وضع الأطعمة في الثلاجة.

ترتيب المشتريات في الثلاجة وفق درجات الحرارة

نحن نعلّم أنفسنا توزيع المكونات حسب أقسام الثلاجة، فالفواكه والخضروات الطازجة تذهب إلى درج الخضروات (عدا بعض الاستثناءات مثل البطاطس والبطيخ)، واللحوم الطازجة والمنتجات الألبانية توضع في المنطقة الأدنى الأكثر برودة، بينما تحتل الأطباق المطبوخة واللبن والأجبان مكانها في الرفوف العلوية. أما الباب فينحصر فيه البهارات المصنوعة والمربيات والزبدة والبيض.

لماذا يجب التخلص من التغليف الزائد؟

في أحد الأيام، تفاجأت برذاذ متجمّد على ظهر قطّتي الصغيرة معتدلة الحرارة، فاتضح أنّ أكياسِ العلب والعلب المعلبة احتجزت رطوبةً وأتلفتْ بعضَ الأطعمة المجاورة.

أولًا: التغليف الزائد، ككرتون الزبادي أو العلب المجمّعة، ليس دومًا نظيفًا؛ قد يحمل جراثيم ضارة تنتقل إلى الطعام.

ضارة تنتقل إلى الطعام. ثانيًا: التفاف البطانيّة حول المنتجات يعيق تدفّق الهواء البارد داخل الثلاجة، فيزيد من استهلاك الطاقة ويؤثّر على حفظ الأغذية.

الطريقة السهلة لتطبيق الروتين

افرد الأكياس عند الباب: قبل فتح الثلاجة، أفرغ مشترياتك على منضدة المطبخ. انزع التغليف الخارجي: أزل الكرتون والعلب المجمعة والورق الزائد عن المنتجات الطازجة. نقّ المنتجات: امسح سريعًا بقطعة قماش جافة أو مناشف ورقية لضمان نظافتها. نظّم داخل الثلاجة: ضع كل مادةٍ طازجةٍ في وعائها الأصلي أو في أوعية صالحة للحفظ مباشرةً.

فوائد هذا الروتين

حماية صحية : تقليل انتقال البكتيريا بين الأغذية.

: تقليل انتقال البكتيريا بين الأغذية. توفير طاقة : تحسين تداول الهواء البارد داخل الثلاجة.

: تحسين البارد داخل الثلاجة. مساحة إضافية: ترتيب أنيق وأكياس أقل عبئًا في الأرفف.

باتباع هذه الخطوة البسيطة—إزالة التغليف الزائد قبل التخزين—ستحافظ على نظافة الثلاجة وجودة الطعام وتقلل من خطر التسمم الغذائي، ما يجعل تنظيم مشترياتك أكثر صحةً وكفاءة.