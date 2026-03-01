هذه الطبعة القديمة الممتعة التي يمكنك العثور عليها في متاجر التوفير ستتوفر في كل مكان في عام 2026

2026 هو عام إعادة تصميمات المنازل القديمة الجريئة والجميلة، ولا شيء يناسب أفضل من الديكور الذي يتميز بنفس القدر من الاسترخاء والمغامرة. ومن بين هذه الاتجاهات، تعود المطبوعات الاستوائية التي تتميز بالنباتات الكبيرة والمشرقة بفضل إحساسها بالحنين إلى الماضي والتركيز على الطبيعة والتصميمات الفريدة. توفر هذه القطع القليل من المرح والعناصر العضوية وتبث الحياة في أي غرفة.
إذا كنت مستعدًا لإجراء تحول كبير من الألوان الرمادية والمحايدة، فيمكن أن تكون الألوان الاستوائية ذات الطباعة الثقيلة خيارًا جيدًا. إنه أيضًا أسلوب يتيح لك العيش في وضع الإجازة كل يوم مع تصميم منعش ومنعش من المؤكد أنه سيساعدك على الاسترخاء بعد يوم طويل. عندما يتم ذلك بشكل صحيح، يمكن أن يجعل منزلك يبدو أكبر وأكثر انفتاحًا، خاصة إذا التزمت بالأنماط الدقيقة أو الهادئة. ومع ذلك، يمكنك أيضًا أن تصبح أكثر جرأة من خلال انتقاء القطع المُدخرات التي تعتمد بشكل كبير على المطبوعات الاستوائية المشرقة لمزيد من الشعور بالمرح والفوضى والطاقة المبهرة.
من الممكن أن تتمكن من البدء في تصميم منزلك بهذه الطريقة بسعر مخفض أيضًا. تستذكر الجمالية التصميمات الداخلية القديمة التي شوهدت في عروض مثل “The Golden Girls”. ومع ذلك، فإن هذه القطع لن تبدو قديمة في منزلك فحسب. قال جو أولسون من شركة أولسون تومبلي عندما تحدث إلى شركة بيتر هومز آند جاردنز: “مع ازدياد حيوية التصميم وصراحة، تصبح هذه المطبوعات أكثر خيالًا ومرحة وتشعر بأنها أكثر عصرية من مجرد العودة إلى الاتجاهات القديمة”.
قد يستغرق الحصول على الديكور الاستوائي الخاص بك بشكل صحيح بعض التعديلات
هناك العديد من الطرق لتصميم منزلك ليتناسب مع المطبوعات الاستوائية الموفرة. أولاً، يمكنك جلب النباتات الخضراء الحية، مثل النبات الداخلي الاستوائي الذي سيزدهر في مطبخك المشرق – قرن الأيل. تساعد الألوان الترابية والمواد الطبيعية والكثير من الأنسجة على إضافة المزيد من الحيوية. إذا كنت لا تريد أن تصبح استوائيًا بالكامل، يمكنك أيضًا مزج هذه المطبوعات مع الديكور الساحلي، خاصة عند استخدام عناصر خشبية أخف وألوان مشرقة وفاتحة. للحفاظ على بعض المناطق الاستوائية حاضرة، ركز على المطبوعات المُقتصدة مع الكثير من المساحات الخضراء والطيور الاستوائية والزهور.
يعد موضوع الديكور هذا أيضًا فرصة مثالية لإضافة عناصر تركيبية ممتعة مثل ورق الحائط المزخرف بشكل كبير وقطع الأثاث الخشبية الكبيرة المُخزنة والوسائد المزخرفة بجميع الأشكال والأحجام. “ليس كل شيء يجب أن يكون جديدًا، ولا يوجد شيء مثل الروطان أو الخيزران لخلق بيئة ساحلية استوائية”، كما يقول سيسي بومان من شركة سيسي بومان إنتريورز عند التحدث إلى هاوس بيوتيفول.
في بعض الأحيان، قد تبدو هذه المطبوعات مرهقة، خاصة إذا كنت لا تقوم بإقران الأنماط حتى لا تتعارض أو إذا بدأت في استخدام العديد من الاختيارات الجريئة. في حين أن هناك الكثير من المطبوعات الاستوائية التي يمكنك توفيرها، حاول التمسك فقط ببعض الأنماط الرئيسية أو القطع الجذابة. بعد ذلك، استخدم بقية الديكور الخاص بك لتسليط الضوء عليها مع المساعدة في منع بعض الفوضى.