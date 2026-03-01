هذه الطبعة القديمة الممتعة التي يمكنك العثور عليها في متاجر التوفير ستتوفر في كل مكان في عام 2026

2026 هو عام إعادة تصميمات المنازل القديمة الجريئة والجميلة، ولا شيء يناسب أفضل من الديكور الذي يتميز بنفس القدر من الاسترخاء والمغامرة. ومن بين هذه الاتجاهات، تعود المطبوعات الاستوائية التي تتميز بالنباتات الكبيرة والمشرقة بفضل إحساسها بالحنين إلى الماضي والتركيز على الطبيعة والتصميمات الفريدة. توفر هذه القطع القليل من المرح والعناصر العضوية وتبث الحياة في أي غرفة.

إذا كنت مستعدًا لإجراء تحول كبير من الألوان الرمادية والمحايدة، فيمكن أن تكون الألوان الاستوائية ذات الطباعة الثقيلة خيارًا جيدًا. إنه أيضًا أسلوب يتيح لك العيش في وضع الإجازة كل يوم مع تصميم منعش ومنعش من المؤكد أنه سيساعدك على الاسترخاء بعد يوم طويل. عندما يتم ذلك بشكل صحيح، يمكن أن يجعل منزلك يبدو أكبر وأكثر انفتاحًا، خاصة إذا التزمت بالأنماط الدقيقة أو الهادئة. ومع ذلك، يمكنك أيضًا أن تصبح أكثر جرأة من خلال انتقاء القطع المُدخرات التي تعتمد بشكل كبير على المطبوعات الاستوائية المشرقة لمزيد من الشعور بالمرح والفوضى والطاقة المبهرة.

من الممكن أن تتمكن من البدء في تصميم منزلك بهذه الطريقة بسعر مخفض أيضًا. تستذكر الجمالية التصميمات الداخلية القديمة التي شوهدت في عروض مثل “The Golden Girls”. ومع ذلك، فإن هذه القطع لن تبدو قديمة في منزلك فحسب. قال جو أولسون من شركة أولسون تومبلي عندما تحدث إلى شركة بيتر هومز آند جاردنز: “مع ازدياد حيوية التصميم وصراحة، تصبح هذه المطبوعات أكثر خيالًا ومرحة وتشعر بأنها أكثر عصرية من مجرد العودة إلى الاتجاهات القديمة”.