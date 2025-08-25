هذه الطريقة تخلصك من العفن في فواصل الدش بسهولة

قد تكون فواصل الدش أو البلاط في الحمام صغيرة الحجم، لكنها أساسية في الحفاظ على العزل المائي ومنع تسرب الرطوبة. ومع مرور الوقت، تبدأ هذه الفواصل بالاسوداد أو الاصفرار بسبب تراكم الأوساخ والعفن، ما يجعل تنظيفها تحديًا مزعجًا. الخبر الجيد هو أن هناك العديد من الطرق الطبيعية والعملية لإعادة لمعانها بسهولة.

لماذا تسود فواصل الدش؟

الفواصل المصنوعة من السيليكون أو المواد المشابهة تصبح بيئة مثالية لنمو العفن عند غياب التهوية وضعف العناية الدورية. الرطوبة المستمرة هي العامل الأساسي، ومع الإهمال قد تتدهور المادة نفسها وتفقد وظيفتها في منع التسرب.

حلول طبيعية وسهلة للتنظيف

الخل الأبيض : منظف ومطهر طبيعي. يكفي سكبه مباشرة على الفواصل، تركه بضع دقائق ثم الفرك بفرشاة قديمة.

: منظف ومطهر طبيعي. يكفي سكبه مباشرة على الفواصل، تركه بضع دقائق ثم الفرك بفرشاة قديمة. البيكربونات : يمتاز بقدرته على إزالة الاصفرار والتعقيم. يمكن خلطه مع الخل لنتائج أفضل.

: يمتاز بقدرته على إزالة الاصفرار والتعقيم. يمكن خلطه مع الخل لنتائج أفضل. عصير الليمون : مبيض طبيعي، خصوصًا عند مزجه مع البيكربونات لتكوين معجون فعال.

: مبيض طبيعي، خصوصًا عند مزجه مع البيكربونات لتكوين معجون فعال. الصابون الأسود : منظف متعدد الاستعمالات، يُخفف في ماء ساخن ويُفرك على الفواصل.

: منظف متعدد الاستعمالات، يُخفف في ماء ساخن ويُفرك على الفواصل. معجون الأسنان: طريقة غير متوقعة لكنها مفيدة مع الفواصل المتسخة قليلًا.

استخدام مواد أقوى عند الحاجة

عندما تكون البقع أكثر عنادًا، يمكن اللجوء إلى:

ماء الأكسجين : يساهم في تبييض الفواصل والتخلص من الاصفرار.

: يساهم في تبييض الفواصل والتخلص من الاصفرار. المبيض (الكلور) : فعال لكن يُستخدم بحذر مع تهوية جيدة وقفازات واقية.

: فعال لكن يُستخدم بحذر مع تهوية جيدة وقفازات واقية. الطين الأبيض: منظف لطيف، يُفرك على الفواصل بواسطة إسفنجة رطبة.

تقنية البخار للتنظيف العميق

إذا لم تفلح الطرق اليدوية، يبقى الحل في جهاز التنظيف بالبخار. فهو يطلق بخارًا مضغوطًا يذيب الأوساخ ويعقم الفواصل خلال دقائق قليلة دون الحاجة لمواد كيميائية.

كيف نزيل العفن من السيليكون؟

تجهيز الأدوات: قفازات، كمامة، نظارات، خل أبيض، بيكربونات، فرشاة قديمة. التهوية الجيدة للحمام قبل البدء. فرك الفواصل بفرشاة لإزالة العفن السطحي. وضع الخل الأبيض مباشرة، ثم إضافة البيكربونات لحدوث التفاعل. ترك الخليط من 10 إلى 15 دقيقة، ثم الفرك مجددًا. الشطف بالماء النظيف والتجفيف جيدًا، فالرطوبة هي العدو الأول.

استبدال الفواصل التالفة

في بعض الحالات، تصبح الفواصل مستحيلة التنظيف. الحل عندها هو إزالتها باستخدام قطّاعة صغيرة بعناية، تنظيف المكان جيدًا، ثم إعادة وضع سيليكون جديد بواسطة مسدس خاص. بعد التطبيق، يجب الانتظار 24 ساعة قبل استخدام الدش مجددًا.

كيف نمنع عودة العفن؟

الوقاية تبدأ بالتهوية الجيدة، سواء بفتح نافذة أو استخدام مروحة. كما يُنصح بمسح الفواصل أسبوعيًا بقطعة قماش مبللة بـ الكحول المنزلي لمنع تراكم البكتيريا والفطريات. والأهم: إبقاء الفواصل جافة قدر الإمكان بعد الاستحمام.

أنواع الفواصل المناسبة للحمام

اختيار نوع السيليكون يلعب دورًا في طول عمر الفواصل: