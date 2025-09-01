هذه العشبة تساعدك على النوم في أقل من 30 دقيقة، بحسب العلم

من لم يعرف تلك الليالي الطويلة حيث يتحول السرير إلى ساحة أفكار متزاحمة؟ الأرق مشكلة شائعة، إذ تشير الدراسات إلى أن حوالي شخص من كل خمسة يعاني منه، وغالبًا ما تكون النساء أكثر تأثرًا.

الحالة الأكثر انتشارًا هي “الأرق عند بداية النوم”، حيث يستغرق الإنسان أكثر من نصف ساعة قبل أن يغمض عينيه. بدلًا من اللجوء مباشرة إلى الحبوب المنومة، يتجه كثيرون إلى البحث عن حلول طبيعية قد تكون أقل ضررًا وأكثر أمانًا على المدى الطويل.

العشبة التي فاجأت الباحثين

قد يظن البعض أن البابونج هو الخيار الأول، لكن دراسة أجريت في جامعة طيبة بالسعودية لفتت الأنظار إلى عشبة أخرى مألوفة: النعناع الفلفلي.

في تجربة شملت 124 طالبًا جامعيًا بمتوسط عمر 22 عامًا، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: الأولى تناولت 250 ملغ من النعناع الفلفلي المنقوع قبل النوم بنصف ساعة، بينما شربت الثانية نبتة مختلفة.

النتيجة بعد أربعة أسابيع كانت مذهلة: نحو نصف المشاركين الذين اعتبروا أنفسهم “نومهم سيئ” في البداية أصبحوا “نائمين جيدين”. إضافة إلى ذلك، أبلغ 20% عن انخفاض مستويات القلق، 18% شعروا بتحسن في الذاكرة، فيما ذكر آخرون تراجعًا في نوبات الأرق.

وصفة سهلة في متناول الجميع

الأجمل أن التجربة لا تحتاج مختبرًا. كل ما عليك هو غلي كوب ماء وإضافة حوالي 250 ملغ من أوراق النعناع الفلفلي الطازجة أو المجففة، وتركها تُنقع 10 دقائق. تناول المشروب قبل النوم بنصف ساعة ليكون بمثابة “تذكرتك الطبيعية” إلى نوم هادئ.

يمكنك حتى زراعته في أصيص صغير على شرفتك، فالنبتة تنمو بسهولة بين مايو وسبتمبر، وتمنحك أوراقًا طازجة دائمًا.

ما الذي يمكن أن نتوقعه؟

صحيح أن العلماء يؤكدون الحاجة إلى مزيد من الأبحاث على نطاق أوسع لتثبيت النتائج، لكن حتى الآن، تبدو المؤشرات مشجعة. فأن تجد نباتًا مألوفًا في مطبخك يساعد على تخفيف الأرق والقلق، هو خبر سار لكل من تعب من العدّ على أصابعه أو من “حوار السقف” الطويل ليلًا.