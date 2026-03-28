هذه اللوحة الجدارية النابضة بالحياة تحول المدخل العادي إلى حلم فني متطرف

لماذا يكون لديك مدخل عادي بينما يمكنك الحصول على مدخل مليء بالألوان والاهتمام والتصميم المثير للاهتمام؟ يمكنك إضافة الحياة إلى منزلك من خلال لوحة جدارية عصرية في مكان غير عادي – ليس مجرد مدخل، بل مدخل به أبواب. لقد ذهب TikToker @jacitucker_ مؤخرًا إلى الحد الأقصى من خلال لوحة جدارية مجردة ملونة للممر والتي دمجت بابي القاعة مباشرة في التصميم. يمكنك أيضًا دمج الحد الأقصى في منزلك من خلال رسم لوحة جدارية نابضة بالحياة لرفع مستوى المدخل، حتى لو كان به أبواب، وتعزيز إبداعك بنتائج مذهلة.

يعد اللون والفن من السمات المميزة للتطرف، ويجمع مشروع TikToker هذا بين الاثنين بطريقة تجذب الانتباه. يظهر مقطع الفيديو الأولي الذي يوضح العملية وهي ترسم كتل الألوان بخمسة ألوان نابضة بالحياة – الأزرق والأصفر والأرجواني والخوخي والأرجواني العميق – عبر الردهة، بما في ذلك الأبواب. وتستخدم أسطوانة صغيرة لوضع الألوان واحدًا تلو الآخر، وفي بعض الأحيان تقوم بالطلاء فوق ألوان أخرى. في مقطع الفيديو التالي، تقوم بالتبديل إلى فرشاة الرسم الخاصة بأحد الفنانين لإضافة لمسات مثل النجوم، والتعرجات، واللوالب، والنقاط.

ويحصل الفنان أيضًا على أقصى قدر من التأثير في أقل وقت ممكن من خلال كسر القواعد المتعلقة بعملية الطلاء المقطوعة التي يتم إجراؤها عادةً حول إطارات الأبواب، بدلاً من القيام ببساطة بضربات دوارة متواصلة من الجدار إلى الباب. إذا كنت ترغب في تجربة هذه التقنية الموفرة للوقت، فمن الأفضل الالتزام بتصميم تجريدي لا يتطلب استمرارية مثالية من الجدار إلى الباب.