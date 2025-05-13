هذه المقاطعة الأمريكية لديها واحدة من أعلى معدلات الخرف في البلاد والأسباب مفجعة

مرض الزهايمر هو شكل من أشكال الخرف الذي يؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك الشديد بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية. في حين أن بعض العلاجات قد تبطئ تقدمها ، لا يوجد حاليًا أي علاج. (إليك بعض علامات التحذير من مرض الزهايمر الذي يجب ألا تتجاهله أبدًا.)

وفقًا لمركز أبحاث أمراض مرض الزهايمر في جنوب تكساس ، فإن تكساس لديها رابع أكبر عدد من حالات مرض الزهايمر في البلاد ، إلى جانب ثاني أكبر عدد من الوفيات من المرض. كما يلاحظون أن 13 مقاطعة في تكساس تصنف بين أفضل 25 في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة بسبب انتشار مرض الزهايمر. وحفر أعمق ، العديد من المقاطعات في وادي ريو غراندي لديها من بين أعلى المعدلات للأفراد 65 وما فوق: ستار (15.5 ٪) ، هيدالجو (14.8 ٪) ، ويلاسي (14.8 ٪) ، وكاميرون (14.6 ٪) ، لكل جمعية الزهايمر.

مع التأكيد على المشكلة ، تكشف بيانات Medicare أن مقاطعة ستار لديها ثاني أعلى معدل انتشار مرض الزهايمر لجميع المقاطعات الأمريكية (عبر مؤسسة منصة الزهايمر العالمية). يتأثر واحد من كل خمسة أشخاص بالغين في مقاطعة ستار في مقاطعة ستار بمرض الزهايمر – ضعف المعدل الوطني. مناقشة ما هو شائع ، قال غلاديس مايستري ، عالم النسب العصبي في جامعة تكساس في ريو غراندي فالي ، لصحيفة الأطلسي ، “الجميع لديه شخص ما في أسرته”.

ولكن لماذا يسقط العديد من سكان المنطقة فريسة لهذه الحالة العصبية؟