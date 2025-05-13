هذه المقاطعة الأمريكية لديها واحدة من أعلى معدلات الخرف في البلاد والأسباب مفجعة

مرض الزهايمر هو شكل من أشكال الخرف الذي يؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك الشديد بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية. في حين أن بعض العلاجات قد تبطئ تقدمها ، لا يوجد حاليًا أي علاج. (إليك بعض علامات التحذير من مرض الزهايمر الذي يجب ألا تتجاهله أبدًا.)
وفقًا لمركز أبحاث أمراض مرض الزهايمر في جنوب تكساس ، فإن تكساس لديها رابع أكبر عدد من حالات مرض الزهايمر في البلاد ، إلى جانب ثاني أكبر عدد من الوفيات من المرض. كما يلاحظون أن 13 مقاطعة في تكساس تصنف بين أفضل 25 في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة بسبب انتشار مرض الزهايمر. وحفر أعمق ، العديد من المقاطعات في وادي ريو غراندي لديها من بين أعلى المعدلات للأفراد 65 وما فوق: ستار (15.5 ٪) ، هيدالجو (14.8 ٪) ، ويلاسي (14.8 ٪) ، وكاميرون (14.6 ٪) ، لكل جمعية الزهايمر.
مع التأكيد على المشكلة ، تكشف بيانات Medicare أن مقاطعة ستار لديها ثاني أعلى معدل انتشار مرض الزهايمر لجميع المقاطعات الأمريكية (عبر مؤسسة منصة الزهايمر العالمية). يتأثر واحد من كل خمسة أشخاص بالغين في مقاطعة ستار في مقاطعة ستار بمرض الزهايمر – ضعف المعدل الوطني. مناقشة ما هو شائع ، قال غلاديس مايستري ، عالم النسب العصبي في جامعة تكساس في ريو غراندي فالي ، لصحيفة الأطلسي ، “الجميع لديه شخص ما في أسرته”.
ولكن لماذا يسقط العديد من سكان المنطقة فريسة لهذه الحالة العصبية؟
لماذا قد تكون مقاطعة ستار ، تكساس ، أكثر عرضة لمرض الزهايمر
أسباب مرض الزهايمر ليست مفهومة جيدًا. ويعتقد أن ناتج عن رواسب البروتين في الدماغ تسمى اللوحات والتشابك التي تضر خلايا الدماغ. ويعتقد أن مجموعة من العوامل الوراثية ونمط الحياة والبيئة تلعب دورًا.
في مقابلة منفصلة مع صحيفة ديلي ميل ، قال مايستري إن الفقر كان على الأرجح مساهمًا كبيرًا في عدد مرضى الزهايمر في مقاطعة ستار لأن الناس في الأحياء الفقيرة يميلون إلى الحصول على جودة الهواء أسوأ ، ويعتمدون أكثر على المركبات بدلاً من المشي ، وتجربة المزيد من التوتر ، ولديهم تفاعلات اجتماعية أقل. ومع ذلك ، أشارت أيضًا إلى مختلف الملوثات في إمدادات المياه التي يمكن أن تؤثر على صحة الدماغ ، مثل الزرنيخ والكادميوم. عامل آخر ، وفقًا لـ Maestre ، يمكن أن يكون الحرارة الشديدة التي تشتهر بها تكساس ، والتي يمكن أن تضيف إجهادًا أكبر إلى الجسم. أخيرًا ، ذكرت حقيقة أن السكان من أصل إسباني. هذه الديموغرافية ، لأسباب غير معروفة ، أكثر عرضة للخرف.
كيف تقلل من خطر مرض الزهايمر
تنص المراكز الأمريكية على السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن 45 ٪ من حالات مرض الزهايمر يمكن منعها أو تأخيرها. تتمثل إحدى الخطوات الكبيرة التي يمكنك اتخاذها لتقليل مخاطرك في العيش بأسلوب حياة صحي. الحفاظ على النشاط والحد أو تجنب الكحول والتدخين. إذا كان لديك مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، فاتبع نصيحة طبيبك لإدارتها. أيضا ، العمل لمنع فقدان السمع والحصول على العلاج للخسارة الحالية.
تضيف الحيوية المعرفية أنه حتى لو كان لديك جين يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر – مثل حمل متغير APOE4 – لا تزال هناك أشياء قوية يمكنك القيام بها لتقليل خطر مرض الزهايمر أو تأخير ظهوره. بالإضافة إلى التوصيات التي سبق ذكرها ، تتغير نمط الحياة مثل اتباع اتباع نظام غذائي متوسطي أو انخفاض نسبة السكر في الدم ، والسيطرة على الكوليسترول في الكوليسترول ، والبقاء اجتماعيًا وعقليًا ، والحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة ، يمكن أن يدعم جميعها صحة الدماغ.