هذه النبتة المنزلية سهلة النمو ستكون في كل مكان في عام 2026

سواء كنت جديدًا في مجال النباتات المنزلية أو لديك مجموعة متزايدة باستمرار، فلا يوجد أبدًا نقص في أنواع النباتات الداخلية التي يمكنك التعرف عليها. في كل عام، يسلط مكتب الحدائق الوطني الضوء على نوع معين من النباتات التي تظهر مجموعة من السمات الإيجابية. سواء كان لديك إبهام أخضر أم لا، فمن خلال مراعاة هذه التوصيات السنوية، ستتعرف على نباتات جديدة مثالية لحافة النافذة أو غرفة التشمس. هذا العام، أعلن مكتب الحدائق الوطني أن عام 2026 هو عام نبات اللبخ في فئة النباتات المنزلية، مما يسلط الضوء على العديد من الخيارات الجذابة المتوفرة لديك ضمن هذا الجنس المتنوع.

تدير النباتات في عائلة Ficus – والتي تسمى على نطاق واسع التين – سلسلة كاملة من الأشكال والأحجام والتفضيلات المتنامية – بدءًا من النباتات المنزلية الصغيرة المستقيمة وحتى الأشجار الخارجية الضخمة. إنهم موجودون في كل المناخ والموائل تقريبًا في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، في حين أنه من المعروف أن اللبخ متقلب بعض الشيء في بعض الأحيان، إلا أنه بمجرد إنشائه، يصبح من السهل العناية به إلى حد ما – مع تحذير بسيط واحد. قد لا يكون اللبخ هو النبات المنزلي المثالي للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاتكس أو للحيوانات الأليفة التي من المحتمل أن تقضم الأوراق أو تتلامس مع أجزاء النبات المكسورة. مع بدء عام اللبخ بالفعل، قد يكون الوقت قد حان لتزيين غرفة في منزلك بهذا النبات ذو الأوراق الكبيرة. بعض نباتات اللبخ الأكثر شعبية والتي ستجلب الطبيعة إلى منزلك تشمل أوراق الكمان، والشجرة المطاطية، والتين الباكي.