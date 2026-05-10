هذه النبتة المنزلية سهلة النمو ستكون في كل مكان في عام 2026

سواء كنت جديدًا في مجال النباتات المنزلية أو لديك مجموعة متزايدة باستمرار، فلا يوجد أبدًا نقص في أنواع النباتات الداخلية التي يمكنك التعرف عليها. في كل عام، يسلط مكتب الحدائق الوطني الضوء على نوع معين من النباتات التي تظهر مجموعة من السمات الإيجابية. سواء كان لديك إبهام أخضر أم لا، فمن خلال مراعاة هذه التوصيات السنوية، ستتعرف على نباتات جديدة مثالية لحافة النافذة أو غرفة التشمس. هذا العام، أعلن مكتب الحدائق الوطني أن عام 2026 هو عام نبات اللبخ في فئة النباتات المنزلية، مما يسلط الضوء على العديد من الخيارات الجذابة المتوفرة لديك ضمن هذا الجنس المتنوع.
تدير النباتات في عائلة Ficus – والتي تسمى على نطاق واسع التين – سلسلة كاملة من الأشكال والأحجام والتفضيلات المتنامية – بدءًا من النباتات المنزلية الصغيرة المستقيمة وحتى الأشجار الخارجية الضخمة. إنهم موجودون في كل المناخ والموائل تقريبًا في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، في حين أنه من المعروف أن اللبخ متقلب بعض الشيء في بعض الأحيان، إلا أنه بمجرد إنشائه، يصبح من السهل العناية به إلى حد ما – مع تحذير بسيط واحد. قد لا يكون اللبخ هو النبات المنزلي المثالي للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاتكس أو للحيوانات الأليفة التي من المحتمل أن تقضم الأوراق أو تتلامس مع أجزاء النبات المكسورة. مع بدء عام اللبخ بالفعل، قد يكون الوقت قد حان لتزيين غرفة في منزلك بهذا النبات ذو الأوراق الكبيرة. بعض نباتات اللبخ الأكثر شعبية والتي ستجلب الطبيعة إلى منزلك تشمل أوراق الكمان، والشجرة المطاطية، والتين الباكي.
هل تريد نبات اللبخ المنزلي؟ جرب شجرة الكمان أو شجرة المطاط أو شجرة التين الباكية
أصبحت النباتات العملاقة رائجة، ويمكن القول إن أكثر النباتات شيوعًا التي يمكنك إضافتها إلى منزلك الآن هي نبات التين (Ficus lyrata). يتميز هذا النبات الدرامي بأوراق خضراء عميقة كبيرة ومستديرة ويمكن أن يصل طوله إلى 8 أقدام. إذا كان هذا كبيرًا جدًا بالنسبة لمنزلك، فهناك صنف تين من أوراق الكمان القزم يسمى Ficus lyrata ‘Bambino’ والذي يصل الحد الأقصى إلى 5 أقدام عندما ينضج. تقدر هذه النباتات الاستوائية درجات الحرارة بين 65 و75 درجة فهرنهايت، والضوء الساطع غير المباشر، ومستويات الرطوبة المتوسطة إلى العالية. سقي أوراق التين بشكل منتظم وعميق دون الإفراط في سقيها عندما تجف أعلى بوصتين من التربة.
إذا كنت تبحث عن نبات لبان منزلي منخفض الصيانة ومثالي للبستانيين المبتدئين في الأماكن المغلقة، فاختر شجرة مطاطية (Ficus Elastica) من مركز حديقتك المحلي. يحتوي هذا التين شبه الاستوائي إلى الاستوائي على أوراق سميكة بيضاوية الشكل وهو متسامح للغاية عندما يتعلق الأمر بالرعاية. ستحتاج عادةً إلى سقي نبات المطاط مرة واحدة كل أسبوع إلى أسبوعين فقط، مع ترك التربة تجف تمامًا بين الريات. بينما تزدهر هذه النباتات في الضوء الساطع، فإنها ستتحمل العيش في غرفة منخفضة الإضاءة.
تمت زراعة شجرة التين الباكية (Ficus benjamina) في الداخل منذ السبعينيات، عندما كانت تزين الأماكن العامة في مراكز التسوق في كثير من الأحيان. إنها تشبه الأشجار في الشكل أكثر من نبات الكمان أو نبات المطاط، بأوراق صغيرة بيضاوية الشكل ومدببة الأطراف. في الهواء الطلق، سينمو التين الباكي حتى ارتفاع 50 قدمًا، ولكن كنباتات منزلية، يصل ارتفاعه إلى 10 أقدام فقط على الأكثر. قم بتقليم النبات لإبقائه مضغوطًا – في الواقع، تعد الأصناف المصغرة مثل “واسانا” و”قليل جدًا” من أشجار البونساي الشهيرة.