هذه النبتة تودع الرطوبة في منزلك للأبد

قبل سنوات، كنت أعاني كل شتاء من الرطوبة المتراكمة في الحمام وحتى في غرفة النوم، ما جعلني أبحث عن حل طبيعي بعيدًا عن الأجهزة الصوتية المزعجة. وفجأة وجدت نفسي أمام نبتة بسيطة في حضانة محلية، غيرت مظهري الداخلي وجودة الهواء نهائيًا.

مخاطر الرطوبة في المنزل

الرطوبة الزائدة داخل المنزل لا تؤثر على الجدران والفُرُش فحسب، بل تشكل خطرًا على صحتنا أيضًا. ففي إحدى المرات، أصيب أحد أفراد عائلتي بنوبات عطس وحساسية مستمرة بسبب نمو العفن على الجدران، وهو ما أكده خبراء منظمة الصحة العالمية كعامل مساعد لانتشار الأمراض التنفسية. بالإضافة إلى ذلك:

تتكاثر الفطريات والعفن بسرعة في البيئات الرطبة، مسببين تصبّغات وتشققات في الأسطح.

والعفن بسرعة في البيئات الرطبة، مسببين تصبّغات وتشققات في الأسطح. تتزايد أعداد عث الغبار المسبب للحساسية والربو عندما ترتفع نسبة الرطوبة.

المسبب للحساسية والربو عندما ترتفع نسبة الرطوبة. تتفهّم الأثاث الخشبي والمعادن، وقد يتقشر طلاء الحوائط وتنفصل ورق الجدران، ما يضيف تكاليف صيانة باهظة.

هذه النبتة ستخلّصك من الرطوبة

النبتة السحرية التي تحتاجها هي زهرة القمر أو السباثي فيلوم (Spathiphyllum). تتميز هذه النبتة بقدرتها الفريدة على امتصاص الرطوبة من الهواء عبر جذورها الهوائية وأوراقها اللامعة، مما يمنع تكون العفن ويُحسّن جودة الهواء في المنزل.

ذات صباح، لاحظت أن حمامي لم يعد يحتوي على قطرة ماء على المرآة بعد الاستحمام، واختفت الروائح غير المحببة تمامًا بعد وضع هذه النبتة.

كيفية العناية بنبتة زهرة القمر

لتحقيق أفضل نتائج مع زهرة القمر:

الإضاءة: احرص على وضعها في ضوءٍ غير مباشر. ضوء الصباح الخفيف يكفي، وابتعد عن أشعة الشمس المباشرة حتى لا تحترق أوراقها. الري المنتظم: حافظ على تربتها رطبة قليلًا، ولكن لا تفيض بالماء. ستنذرك زهرة القمر بنفسها عندما تذبل أوراقها قليلًا. درجة الحرارة: أفضل وضع لها في غرفة تتراوح بين 18°–24°م، مما يشبه بيئة الحمام الدافئ. التنظيف والتسميد: امسح أوراقها بقطعة قماش مبللة لإزالة الغبار، واستخدم سمادًا سائلًا مخففًا مرة واحدة في الشهر خلال فصلي الربيع والصيف. التقليم وإعادة التسميد: قم بتغيير التربة كل 2–3 سنوات، واقصِ الأوراق الباهتة أو الصفراء بانتظام.

تنبيه: هذه النبتة سامة للحيوانات الأليفة، فاحرص على وضعها بعيدًا عن متناول القطط والكلاب.

بخطوة بسيطة وإضافة زهرة القمر إلى روتين منزلك، ستتمتع دائمًا ببيئة جافة وصحية، ودون ضجيج الأجهزة أو تكاليف الصيانة العالية.