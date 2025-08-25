هذه النبتة هي الوحيدة التي يوصي بها طبيب الأعصاب لصحة الدماغ

الحفاظ على دماغ سليم لا يتوقف فقط على الجينات، بل يرتبط بنمط حياتنا اليومي: نوم كافٍ، غذاء متوازن، نشاط بدني منتظم، إدارة التوتر، وتجنّب التدخين والكحول. إلى جانب هذه العادات، يوصي بعض الأطباء باستخدام نبات واحد بعينه، لما يحمله من فوائد استثنائية للعقل.

السِّر في نبات المريمية

كشفت الطبيبة الأمريكية مايا شيتريت، وهي طبيبة أعصاب وعالمة أعشاب، أن المريمية (Salvia officinalis) تُعد من أفضل النباتات الداعمة لصحة الدماغ. هذه النبتة العطرية غنية بمركّبين أساسيين: حمض الروزمارينيك وحمض الكارنوسيك، وهما مضادان قويان للأكسدة يساعدان على حماية الخلايا العصبية من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، المرتبط بالتراجع المعرفي وأمراض مثل ألزهايمر.

سهلة الزراعة ومتعددة الاستخدامات

المريمية ليست نبتة نادرة أو صعبة العناية، بل يمكن زراعتها بسهولة في أصيص على شرفة المنزل أو في حديقة صغيرة بجوار شجرة. أوراقها تُستخدم بطرق متعددة:

مجففة ومطحونة لتتبيل اللحوم والخضروات .

. في الصلصات والسلطات لتعزيز الطعم.

لإضفاء نكهة مميزة على تتبيلات المشويات.

فوائد مثبتة بالعلم

الأبحاث العلمية أكدت أن المريمية قد تساعد في الحفاظ على الذاكرة وتحسين القدرات الإدراكية. تأثيرها المضاد للأكسدة يحمي الدماغ من الالتهابات ويعزز عمل الخلايا العصبية. لهذا السبب، توصي بعض المراجع الطبية بإدخالها في النظام الغذائي كوسيلة داعمة للوقاية من التراجع المعرفي.

بديل آخر لعشاق الروزماري

بالنسبة لمن لا يحبون الطعم القوي للمريمية، يمكن الاعتماد على إكليل الجبل (الروزماري) كخيار بديل. فهو يحتوي بدوره على نفس المركّبات (حمض الروزمارينيك والكارنوسيك)، ما يجعله حليفًا ممتازًا للذاكرة وصحة الجهاز العصبي.

الخلاصة

المريمية ليست مجرد بهار عطري، بل رفيق مهم لصحة الدماغ على المدى الطويل. دمجها في الأطباق اليومية قد يكون خطوة صغيرة لكنها فعالة في حماية الذاكرة والحفاظ على صفاء الذهن. وإذا لم تستسغ نكهتها، فالروزماري حاضر ليقوم بالمهمة ذاتها.