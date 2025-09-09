هذه الوردة الحالم تزدهر منذ ما يقرب من 20 عامًا وهي مثالية لقطع الحدائق

يتيح لك امتلاك حديقة قطع أن ترفع منزلك بأزهار جديدة وأزهار هدية لأحبائك دون إنفاق الأحمال في بائع الزهور المحلي. هناك الكثير من الزهور الرائعة التي يجب إضافتها إلى حديقة القطع الخاصة بك ، ولكن يجب أن تكون العنصر الأساسي هو الوردة. يمكن أن تدوم الورود معرضًا أثناء القطع ، وأزهارها الأيقونية هي مشهد مرحب به في أي منزل. إذا كنت ترغب في إحضار الورود إلى حديقة القطع الخاصة بك ، ففكر في اختيار “الملكة إليزابيث” Grandiflora Rose (Rosa). تعيش مجموعة متنوعة من الورد الوردي منذ حوالي 20 عامًا وتنتج زهور الباستيل المذهلة عاماً بعد عام. يزهر لك روز “الملكة إليزابيث” ، الذي يزهر من مايو حتى الصقيع الأول ، ستزودك بالزهور الطازجة طوال الموسم.

يمكنك زراعة “الملكة إليزابيث” Grandiflora في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9 ، وتزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة في تربة رطبة جيدة الاستنشاق. عند زراعته ، حفر حفرة ضعف حجم كرة الجذر تقريبًا وإضافة المادة العضوية. ثم ، ضع بعض الأسمدة العامة في التربة المحيطة. الماء بانتظام لمساعدته على تأسيس نفسه ، ولكن تجنب السقي من النفقات العامة. بمجرد أن تستقر ، استمر في سقي لضمان بقاء التربة رطبة. ينصح بأسمدة وردة المهاد كل ربيع لتعزيز الإزهار والنمو. يمكن أن ينمو هذا الصنف الوردي إلى ارتفاع 6 أقدام وانتشار 3 أقدام ، لذلك ضع ذلك في الاعتبار عند التخطيط لمكان وضعه في حديقة القطع الخاصة بك.