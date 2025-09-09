هذه الوردة الحالم تزدهر منذ ما يقرب من 20 عامًا وهي مثالية لقطع الحدائق

يتيح لك امتلاك حديقة قطع أن ترفع منزلك بأزهار جديدة وأزهار هدية لأحبائك دون إنفاق الأحمال في بائع الزهور المحلي. هناك الكثير من الزهور الرائعة التي يجب إضافتها إلى حديقة القطع الخاصة بك ، ولكن يجب أن تكون العنصر الأساسي هو الوردة. يمكن أن تدوم الورود معرضًا أثناء القطع ، وأزهارها الأيقونية هي مشهد مرحب به في أي منزل. إذا كنت ترغب في إحضار الورود إلى حديقة القطع الخاصة بك ، ففكر في اختيار “الملكة إليزابيث” Grandiflora Rose (Rosa). تعيش مجموعة متنوعة من الورد الوردي منذ حوالي 20 عامًا وتنتج زهور الباستيل المذهلة عاماً بعد عام. يزهر لك روز “الملكة إليزابيث” ، الذي يزهر من مايو حتى الصقيع الأول ، ستزودك بالزهور الطازجة طوال الموسم.
يمكنك زراعة “الملكة إليزابيث” Grandiflora في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9 ، وتزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة في تربة رطبة جيدة الاستنشاق. عند زراعته ، حفر حفرة ضعف حجم كرة الجذر تقريبًا وإضافة المادة العضوية. ثم ، ضع بعض الأسمدة العامة في التربة المحيطة. الماء بانتظام لمساعدته على تأسيس نفسه ، ولكن تجنب السقي من النفقات العامة. بمجرد أن تستقر ، استمر في سقي لضمان بقاء التربة رطبة. ينصح بأسمدة وردة المهاد كل ربيع لتعزيز الإزهار والنمو. يمكن أن ينمو هذا الصنف الوردي إلى ارتفاع 6 أقدام وانتشار 3 أقدام ، لذلك ضع ذلك في الاعتبار عند التخطيط لمكان وضعه في حديقة القطع الخاصة بك.
كيفية قطع الملكة إليزابيث غرانديفلورا الورود
سوف تعيد Grandiflora Rose “Queen Elizabeth” Grandiflora Rose عند إزالة الزهور الناضجة ، مما يجعلها زهرة مثالية لحديقة زهرة مقطوعة. ومع ذلك ، فإن معرفة متى وكيفية قطع الورود الخاصة بك ستسمح لك بالحصول على أقصى استفادة من أزهارك الطازجة. إذا كنت تقطع الورود عن مزهرية أو باقة ، فقم بذلك بعد مرحلة البراعم مباشرة ، عندما تبدأ بتلات الأولى في الافضل. هذا سوف يطيل حياتهم المزهرية من خلال السماح لهم بالازدهار في الداخل. من الأفضل حصاد الورود الطازجة في الصباح ، حيث يكون هذا عندما تكون السيقان مليئة بالماء. إذا كنت جيدًا في التخطيط الأمامي ، فامنح ورودك سقيًا جيدًا في الليلة قبل القطع.
استخدم قواطع حادة وقطع سيقان الورود الخاصة بك بزاوية. ثم ، ضع الورود المقطوعة في دلو من الماء على الفور. بمجرد قطع كل الورود التي تريدها ، فقد حان الوقت لشرطها ، مما يساعدك على الحفاظ على قطع الزهور الخاصة بك طازجة لفترة أطول. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تجريد الأوراق من النصف السفلي من الجذع ، وإعادة قطع القاع ، ثم وضعها في دلو من الماء النظيف. ستحتاج الورود الخاصة بك إلى وضعها في موقع رائع لمدة ساعتين على الأقل. عندما تكون مستعدًا لعرض الورود الخاصة بك ، قم بإزالتها من الدلو ، ووضعها في مزهرية بالماء العذبة والمواد الحافظة الأزهار ، واستمتع!