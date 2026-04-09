هذه خدعة الروطان التي تصنعها بنفسك تخفي قبيح العين الذي سئمت من النظر إليه في منزلك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

دعونا نواجه الأمر: أجهزة التوجيه قبيحة، لكننا بحاجة إليها. إنها إلزامية في المنازل (إلا إذا كنت تريد الاستغناء عن Netflix أو Instagram)، ولكن يمكن لأجهزة توجيه Wi-Fi أن تجعل المساحة تبدو مزدحمة. إذا كنت تستأجر أو اشتريت منزلًا جديدًا مؤخرًا، فمن المحتمل ألا يكون لديك الكثير من الخيارات في المكان الذي يذهب إليه جهاز التوجيه الخاص بك؛ يجب أن يكون بالقرب من مأخذ كهربائي ومنفذ كابل حتى يعمل. علاوة على ذلك، قد يمثل تنظيم هذه الأسلاك تحديًا، خاصة عندما تكون جميعها بأطوال مختلفة وتسير في اتجاهين متعاكسين. على الرغم من أنه يمكنك شراء غطاء جهاز توجيه من الروطان من Amazon أو Etsy، إلا أن العثور على منتج بقياسات جهاز التوجيه الدقيقة قد يكون أمرًا صعبًا.

ربما سئمت من التحديق في هذا المظهر القبيح والتفكير في طرق مبتكرة لإخفاء جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك. إذا كان الأمر كذلك، فهناك حل DIY يمكن أن يساعد في تغطية جهاز التوجيه مع الاستمرار في التطلع إلى التصميم المستقبلي. قبل أن تبدأ، عليك أن تقرر المكان الذي تريد أن يذهب إليه جهاز التوجيه الخاص بك وما هو ممكن. اختر سطحًا مستوًا، مثل مكتب أو وحدة تحكم، ثم استخدم شريطًا لاصقًا لإنشاء مستطيل حول جهاز التوجيه، مع ترك ما بين ¼ إلى ½ بوصة حوله. لا تنس قياس الارتفاع — أضف ¼ إلى ½ بوصة هناك أيضًا. إذا قمت بوضع صندوق فوق جهاز التوجيه (وهو ما نحن على وشك القيام به)، فلا ينبغي أن يكون الصندوق متوازيًا معه. يمكنك إما ترك الشريط اللاصق كدليل قياس أو كتابة القياسات وإزالة الشريط.