هذه هي أسعد أغاني الحب لـ Led Zeppelin

لا يتضمن تاريخ ليد زيبلين عددًا كبيرًا من أغاني الحب، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها لم تكن الأكثر براءة. ولكن عندما عملت فرقة موسيقى البلوز والروك الكهربائية الصاخبة والثقيلة التي هيمنت على السبعينيات من القلب، فقد سارت الأمور على ما يرام. بقيادة روبرت بلانت، قائد الفرقة العويل والنموذجي، وعازف الجيتار جيمي بيج، الذي كان يمزق بشكل خارق للطبيعة، ترك ليد زيبلين عادةً موضوعات لطيفة وحلوة مثل الحب للهيبيين والشعبيين الذين سبقوا صعوده. كانت هذه الفرقة مكرسة لإعادة اختراع معايير موسيقى البلوز القديمة، وركزت على المواضيع الواردة فيها: حسرة القلب، والملذات الجسدية، ومتعة الموسيقى. عندما قام ليد زيبلين بالاستبطان، كان الأمر عادةً يدور حول السحر والتنجيم أو أعمال جي آر آر تولكين.

فقط عندما تأثر أعضاء ليد زيبلين أو انبهروا حقًا، تناولت موضوع الحب المعقد، في العديد من أشكاله. فيما يلي خمس مرات أظهرت فيها فرقة Led Zeppelin جانبها الأكثر ليونة وضعفًا، وسجلت أغانيها الأكثر عاطفية وصراحةً عن الحب.