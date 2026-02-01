هذه هي أسعد أغاني الحب لـ Led Zeppelin

لا يتضمن تاريخ ليد زيبلين عددًا كبيرًا من أغاني الحب، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها لم تكن الأكثر براءة. ولكن عندما عملت فرقة موسيقى البلوز والروك الكهربائية الصاخبة والثقيلة التي هيمنت على السبعينيات من القلب، فقد سارت الأمور على ما يرام. بقيادة روبرت بلانت، قائد الفرقة العويل والنموذجي، وعازف الجيتار جيمي بيج، الذي كان يمزق بشكل خارق للطبيعة، ترك ليد زيبلين عادةً موضوعات لطيفة وحلوة مثل الحب للهيبيين والشعبيين الذين سبقوا صعوده. كانت هذه الفرقة مكرسة لإعادة اختراع معايير موسيقى البلوز القديمة، وركزت على المواضيع الواردة فيها: حسرة القلب، والملذات الجسدية، ومتعة الموسيقى. عندما قام ليد زيبلين بالاستبطان، كان الأمر عادةً يدور حول السحر والتنجيم أو أعمال جي آر آر تولكين.
فقط عندما تأثر أعضاء ليد زيبلين أو انبهروا حقًا، تناولت موضوع الحب المعقد، في العديد من أشكاله. فيما يلي خمس مرات أظهرت فيها فرقة Led Zeppelin جانبها الأكثر ليونة وضعفًا، وسجلت أغانيها الأكثر عاطفية وصراحةً عن الحب.
شكرًا لك
تتطلب إحدى الأغاني الأكثر هدوءًا للفرقة، “شكرًا لك،” ترتيبًا بسيطًا تقوده لوحة المفاتيح لعرض غناء بلانت الجاد والمتوسل. فاجأ المسار الموجود في “Led Zeppelin II” عام 1969 المعجبين الذين اعتادوا بالفعل على صوت الفرقة العالي جدًا والثقيل والكاشط. لكن هذا كان شيئًا مختلفًا، أغنية لطيفة كانت مجرد حب تلو الآخر. كتب بلانت الأغنية لـ مورين ويلسون، التي تزوجها قبل عام تقريبًا.
كل هذا مفهوم ورائع، لكن هذا لا يجعله أقل ابتذالًا. يُطلق عليه “شكرًا لك” بعد كل شيء – ويضعه شخص واحد بعناية شديدة، حيث يشكر شخصًا آخر على حبه له. الكلمات مليئة بالأفكار المأخوذة من كتاب Poetry 101 المدرسي والتي تعتبر عبارة عن كليشيهات مشهورة لدرجة أن الشخص الوحيد الذي يمر بمخاض الحب العميق المبكر لن يتعرف على أنه قديم ومزعج. على سبيل المثال، يعلن بلانت أن حبه سيستمر بعد موت الشمس وسقوط الجبال، وهو ما لن يحدث بالتأكيد إلا بعد فترة طويلة من توقف العالم عن الابتسام بشدة، كما يقترح الموسيقي. توجد أيضًا بعض القوافي الواضحة جدًا لبعض المشاعر البسيطة – زرع أزواج من “المطر” مع “الألم”، و”الحب قوي” مع “ليس هناك خطأ”.
الذهاب إلى كاليفورنيا
كان روبرت بلانت يطلق على نفسه لقب أحد كبار المعجبين بجوني ميتشل، وبعد متابعة مسيرتها المهنية ومشاهدة أدائها، أصبح مغرمًا جدًا – أو على الأقل مفتونًا بفكرتها، أو بشخصيتها الإبداعية – لدرجة أنه تأثر بكتابة أغنية ليد زيبلين. مستوحاة من “كاليفورنيا”، وهي أغنية في ألبوم ميتشل “بلو”، قاد بلانت الطريق لتأليف “دليل إلى كاليفورنيا”، والتي تطورت إلى “الذهاب إلى كاليفورنيا”، المسجلة لألبوم ليد زيبلين الرابع بدون عنوان، في عام 1971.
يبدأ بلانت بإعلان نيته الانتقال إلى كاليفورنيا، ليترك وراءه صديقة فظيعة (تناولت كل ما لديه من مخدرات وكحول) لصالح الساحل الغربي المثالي والمحتفى به، حيث يعرف فقط أنه لا بد أن يلتقي بعشيقة أحدث وأكثر كمالا، ذات عيون لطيفة وتنسج الزهور في شعرها، بأسلوب الهيبيز في ذلك الوقت. بعد بعض الشعر الشعري حول عجائب العالم الطبيعية، وخاصة عجائب كاليفورنيا، يعود بلانت إلى الأمر المطروح: يمتدح ويعلن حبه لـ “ملكته بدون ملك”. إنه يقدم صورة لشخص يشبه بالتأكيد ميتشل المحبوبة إلى حد كبير، وهي تغني وتعزف على الجيتار. لكنه لا يسعه إلا أن يصبح سعيدًا حقًا، ويتساءل عما إذا كانت امرأة أحلامه موجودة بالفعل، وما إذا كان سيمنحنا حقًا الحب لشخص آخر.
كل حبي
تشير كلمة “Sappy” فقط إلى المواد المشغولة عاطفيًا بشكل مفرط وصريح. المشاعر التي تحاول الأغاني السعيدة نقلها هي أشياء مثل الفرح والامتنان، لكن مثل هذه الأعمال يمكنها أيضًا استكشاف المشاعر القاسية التي لا تطاق. “كل حبي” هي أغنية مدمرة، لأنها تعيش في المكان الذي يصطدم فيه الحب الأبوي بالحزن القوي الذي لا يوصف. في واحدة من أكثر القصص مأساوية عن ليد زيبلين، توفي كاراك، ابن روبرت بلانت، عن عمر يناهز الخامسة في عام 1977، وتكريمًا له، كتب هذه الأغنية التي ظهرت في ألبوم ليد زيبلين عام 1979 “In Through the Out Door”. إنها سعيدة بقدر ما هي حزينة للغاية. وقال بلانت لقناة AXS TV عن الأغنية: “أعتقد أنه كان مجرد تكريم للفرحة التي قدمها لنا كعائلة، وبطريقة مجنونة، لا يزال يفعل ذلك”.
إن شخصية بلانت في “All My Love” تترنح، وتتطاير منها أجزاء ملفتة للنظر وموجهة بصريًا تشير إلى الحزن – فهو يغني عن مطاردة “ريشة في مهب الريح” وخيوط لا نهاية لها، لا تختلف عن المد والجزر المستمر في المحيط. إنه قلق بشأن نسيان ابنه في النهاية وما إذا كانت فترة الحداد الشديدة ستتوقف على الإطلاق. أكثر مباشرة ومن المرجح أن تجلب الدموع إلى عين المرء: معظم الأغنية عبارة عن “نخب” لصبي بلانت، حيث يكرس بحنان كل جزء أخير من الحب الذي كان لديه على الإطلاق للمتوفى.