هذه هي أسوأ الأغاني الناجحة في الستينيات

كان هناك الكثير من الموسيقى الرائعة التي تم تصورها وإصدارها في الستينيات – أعمال الغزو البريطاني مثل رولينج ستونز، وآلة موتاون الناجحة، والروك المخدر التجريبي. لكن هذا لا يقدم رؤية كاملة لاتساع العصر، ولا يأخذ في الاعتبار ما كان الناس يستمعون إليه ويشترونه بالفعل. لقد وضعت الستينيات إلى حد كبير المعيار لما يمكن أن تكون عليه موسيقى البوب ​​والروك الرائعة، وهو نموذج لا يزال يتبعه الفنانون السائدون اليوم. لكن الكثير من الأغاني المرتبطة بتلك الحقبة هي ببساطة ما صمدت بسبب جودتها العالية. على سبيل المثال، تحظى أغاني الستينيات التي برزت معنى الحياة بالتقدير والتذكر، في حين أن العديد من المقطوعات الموسيقية من تلك الحقبة قد تقادمت بشكل رهيب، مما يشير إلى ما روجت له صناعة الموسيقى المظلمة في الستينيات وروجت له بلا هوادة.

يظهر هذا التوتر في قوائم الأغاني الفردية رقم 1 في الستينيات. بينما تصدرت أعمال مثل The Beatles وThe Supremes بشكل روتيني قائمة Hot 100، تمكن العشرات من الفنانين الآخرين من الاستمتاع لفترة وجيزة ببعض الوقت في قمة موسيقى البوب ​​الأمريكية. لقد تم نسيان العديد من تلك الأغاني، وهذا صحيح، لأنها فظيعة للغاية. ربما تكون تقنيات الإنتاج الخاصة بهم قديمة، أو أن كلمات أغانيهم مروعة جدًا أو غير صحيحة سياسيًا بحيث تكون جديرة بالاشمئزاز عند النظر إلى الماضي، أو ربما لا يمكن الاستمتاع بها خارج فترة الستينيات، وهي فترة مربكة ومضطربة. لأي سبب كان، هذه بالتأكيد الأغاني الأكثر فظاعة التي وصلت إلى المرتبة الأولى في الستينيات.