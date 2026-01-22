هذه هي أسوأ الأغاني الناجحة في الستينيات

كان هناك الكثير من الموسيقى الرائعة التي تم تصورها وإصدارها في الستينيات – أعمال الغزو البريطاني مثل رولينج ستونز، وآلة موتاون الناجحة، والروك المخدر التجريبي. لكن هذا لا يقدم رؤية كاملة لاتساع العصر، ولا يأخذ في الاعتبار ما كان الناس يستمعون إليه ويشترونه بالفعل. لقد وضعت الستينيات إلى حد كبير المعيار لما يمكن أن تكون عليه موسيقى البوب والروك الرائعة، وهو نموذج لا يزال يتبعه الفنانون السائدون اليوم. لكن الكثير من الأغاني المرتبطة بتلك الحقبة هي ببساطة ما صمدت بسبب جودتها العالية. على سبيل المثال، تحظى أغاني الستينيات التي برزت معنى الحياة بالتقدير والتذكر، في حين أن العديد من المقطوعات الموسيقية من تلك الحقبة قد تقادمت بشكل رهيب، مما يشير إلى ما روجت له صناعة الموسيقى المظلمة في الستينيات وروجت له بلا هوادة.
يظهر هذا التوتر في قوائم الأغاني الفردية رقم 1 في الستينيات. بينما تصدرت أعمال مثل The Beatles وThe Supremes بشكل روتيني قائمة Hot 100، تمكن العشرات من الفنانين الآخرين من الاستمتاع لفترة وجيزة ببعض الوقت في قمة موسيقى البوب الأمريكية. لقد تم نسيان العديد من تلك الأغاني، وهذا صحيح، لأنها فظيعة للغاية. ربما تكون تقنيات الإنتاج الخاصة بهم قديمة، أو أن كلمات أغانيهم مروعة جدًا أو غير صحيحة سياسيًا بحيث تكون جديرة بالاشمئزاز عند النظر إلى الماضي، أو ربما لا يمكن الاستمتاع بها خارج فترة الستينيات، وهي فترة مربكة ومضطربة. لأي سبب كان، هذه بالتأكيد الأغاني الأكثر فظاعة التي وصلت إلى المرتبة الأولى في الستينيات.
لاري فيرن – السيد كاستر
تعد معركة ليتل بيجورن من بين الهزائم العسكرية الأكثر تدميراً في التاريخ الحديث وفصلًا قبيحًا حقًا في قصة توسع الولايات المتحدة غربًا. في عام 1876، هاجمت القوات الفيدرالية التابعة للمقدم جورج كاستر في إقليم مونتانا مجموعة من محاربي شايان ولاكوتا سيوكس بقيادة سيتنج بول. قُتل ما يصل إلى 100 من السكان الأصليين إلى جانب 268 جنديًا أمريكيًا. الآن، ألا يبدو هذا موضوعًا رائعًا ليس فقط لأغنية بوب، بل لأغنية فكاهية؟
عند الاستماع إلى أغنية “السيد كستر” للاري فيرن اليوم، ومعرفة ما فعله الأمريكيون في الماضي حول كيفية ظهور الأمر، فإن الراوي في الأغنية محق تمامًا في عدم رغبته في القتال. ومع ذلك، فإن رعبه المطلق من الموت في ما يبدو أنه معركة مستحيلة يتم تقديمه على أنه جبن ويتم التلاعب به من أجل الضحك والشفقة. يُسمح للجمهور بالدخول إلى رأس هذا الجندي المجهول وهو يعمل من خلال رعبه، والذي يتم التعبير عنه بشكل أفضل من خلال خط الجوقة المتكرر والمتذمر، “سيد كاستر، لا أريد أن أذهب!” والأسوأ من ذلك هو أن جندي الفرسان السابع يتم تقديمه في شكل مألوف لجماهير الستينيات: النير الريفي الجاهل، الذي يشبه جوفي أو جومر بايل. بطريقة ما، تصدرت أغنية “السيد كستر”، وهي أغنية تدور حول يتوسل بريء إلى قائده ألا يموت في مذبحة في ساحة المعركة بصوت مضحك (ومليئة بـ “صرخات الحرب”)، قائمة البوب لمدة أسبوع في عام 1960.
جيمي سول – إذا كنت تريد أن تكون سعيدًا
من المحتمل أن تكون الأغنية الأكثر كراهية للنساء التي تتصدر قائمة Hot 100 على الإطلاق، “إذا كنت تريد أن تكون سعيدًا” لجيمي سول كانت أيضًا آخر لحظة كبيرة لبدعة كاليبسو التي استحوذت على اهتمام الأمريكيين في الغالب في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. تتمتع هذه الأغنية الجذابة التي تم إنتاجها عام 1963 بجو احتفالي يحجب بشكل مخادع الكلمات المتحيزة جنسيًا والمؤرخة للغاية حول الزواج ومعايير الجمال والمعايير الجنسانية. الأغنية في الواقع مبنية على لحن كاليبسو قديم، بعنوان بصراحة “المرأة القبيحة”، وهي تحافظ على هذا الشعور وتعززه.
الروح، التي كانت سابقًا في الإنجيل الشعبي The Nightingales، توصل الرسالة بحيوية، مذكورة في الجزء العلوي من الأغنية: “إذا كنت تريد أن تكون سعيدًا لبقية حياتك / لا تجعل امرأة جميلة زوجتك أبدًا.” من رأي الراوي أن الرجال يجب أن يتزوجوا من نساء غير جذابات لأنهم لن يضطروا أبدًا إلى القلق بشأن خيانة الرجال الآخرين لها. يشير فيلم “إذا كنت تريد أن تكون سعيدًا” إلى انعدام الأمان عند الذكور وسلوك الذكور المتملك بينما يكون أيضًا فظًا تجاه النساء. إن النصيحة بالزواج من القبيح من أجل الحفاظ على الأنا الذكورية الهشة – ديناميكية القوة التي أصبحت غير متساوية بسبب اختلال التوازن في الجاذبية – تتكرر طوال الوقت. لكنها عبارة عن جزء من الكلمات المنطوقة بين سول ورجل آخر في صميم الموضوع وأكثر من اللازم: “لقد رأيت زوجتك في ذلك اليوم،” تقول سول، وتضيف: “نعم، وهي قبيحة!” الرد: “نعم، إنها قبيحة، لكنها بالتأكيد تجيد الطبخ يا عزيزتي!”
بوبي جولدسبورو – العسل
إن الموسيقى الشعبية التي يمكن قياسها في الزمان والمكان هي نظرة رائعة على النفس الجماعية لأهل تلك الحقبة. عند النظر إلى الستينيات، على سبيل المثال، من المثير للصدمة أنه لمدة خمسة أسابيع في عام 1968، كانت الأغنية الأولى في البلاد هي “Honey” لبوبي جولدسبورو. تذكر: كانت هذه واحدة من أكثر الأعوام اضطرابًا وقتالية في التاريخ السياسي الأمريكي بفضل احتجاجات حرب فيتنام والانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل. ومع ذلك، تقضي الأغنية المبتسمة والمبهجة معظم وقت تشغيلها بشكل متعالي ومثير للدهشة في التفكير في مشاكل الصحة العقلية الواضحة للمرأة باعتبارها سخيفة وغير ناضجة. يأسف باقي المسار على وفاة نفس الشخصية. يدور فيلم “Honey” حول التمييز الجنسي، والسياحة العاطفية، واستغلال الصحة العقلية – وفي عام 1968، كان هذا كله يعتبر ترفيهيًا.
على مدى ثمانية أبيات لا نهاية لها، يروي جولدسبورو بحزن علاقته بامرأة تدعى أو تُلقب بالعسل، ويسخر من كل ما تفعله تقريبًا. تزرع شجرة وهو يضحك. إنها تنزلق في الثلج، وهو يضحك. “غبي نوعًا ما وذكي نوعًا ما” ، ينادي هوني ، قبل أن يصف بكاءها الذي يبدو غير مبرر وحادث السيارة المضحك الذي تعرضت له على ما يبدو قبل أن تستيقظ وتموت ذات يوم عندما يكون خارج المنزل. يشير راوي جولدسبورو بقوة إلى الانتحار، وبعد وقوع الأمر، كل ما يمكنه فعله هو الأسف على مدى شعوره بالوحدة الآن ومدى افتقاده لحبيبته الطفولية.
الأبواب – مرحباً، أنا أحبك
جيم موريسون، الشاعر الذي نصب نفسه والمغني الرئيسي الذي لا يمكن التنبؤ به في The Doors، يعتبره جيل طفرة المواليد المقدّر أحد أصوات جيلهم. أيقونة تتخطى الحدود وتتحدى السلطة وكانت موسيقاها رائعة للغاية ومثيرة لدرجة أنها أذهلت الساحات تمامًا. أو بالأحرى، الأوصياء الأكبر سنًا غير المتفائلين على المؤسسة والطرق القديمة. في حين أن موريسون وذا دورز كانا ينتجان أحيانًا أشياء محيرة وغريبة وتقدمية مثل “Light My Fire” و”Break On Through (To the Other Side)،” فإن الأغنية رقم 1 الأخيرة للفرقة منذ عام 1968 كانت بلا أسنان لدرجة أنها مثيرة للضحك. تبدو أغنية “Hello، I Love You” وكأنها مزيج من موسيقى البوب المنسية في أوائل الستينيات من القرن الماضي لشخص مثل بول أنكا أو بوبي دارين وموسيقى البوب الزاهي العامة المصنوعة في الاستوديو والتي يتم تسويقها بين المراهقين في أوائل السبعينيات.
يبدو موريسون نفسه يشعر بالملل حتى البكاء وهو يغني “مرحبًا، أنا أحبك” – وهو يتمتم ويغمغم في كلماته بينما اللحن الأساسي المتكرر يهدئ الجمهور في نشوة. يُحسب لموريسون أن الكلمات غبية جدًا – فهو يتناغم “أخبرني باسمك” مع “اقفز في لعبتك”، والتي تبدو وكأنها لغة عامية هيبي رائعة ولكنها في الواقع لا معنى لها ومختلقة. هذه الأغنية هي صوت بيع فرقة The Doors والتخلي عن كل ادعاءات الغرابة والغرابة، وتُظهر أن الفرقة ربما لم يكن لديها ما تقوله على أي حال – وأنها أرادت فقط تأليف أغاني حب قصيرة ومبتذلة.
زاجر وإيفانز — في عام 2525 (إكسورديوم وتيرمينوس)
اتخذت الموسيقى الشعبية منعطفًا مظلمًا بحلول نهاية الستينيات، وهي محقة في ذلك، حيث كانت قناة أساسية للأغاني الاحتجاجية المناهضة لحرب فيتنام. وصلت الحساسية الصوتية المظلمة لهذا النوع إلى أدنى مستوياتها مع هذه الأغنية رقم 1 منذ عام 1969 للمغني وكاتب الأغاني الثنائي زاجر وإيفانز. إنها قطعة من الخيال العلمي المروع والبائس الذي يهدف إلى الانغماس في الشفقة على الذات وبث الخوف دون داعٍ بشأن الحالة القادمة للعالم بعد فترة طويلة من وفاة جميع الأحياء حاليًا.
كما تم التلميح إليه من خلال العنوان الفرعي اللاتيني المروع الذي ينذر بالخطر، فإن “في عام 2525” يهز تاريخ الأرض المستقبلي ببرود ومنهجية، وفقًا لاثنين من التذمر الكئيب والخالي من الفكاهة. بعضها متناقض، والكثير منها سخيف للغاية بحيث يصعب أخذها على محمل الجد. في عام 2525، قد لا تكون البشرية موجودة بعد الآن، ولكن إذا استمرت، بحلول عام 3535، سيتم الاستمتاع بجميع التجارب في شكل حبوب. سيسمح ذلك للبشرية بالتطور بعيدًا عن الحاجة إلى الأسنان والعيون بحلول عام 4545، لأنه لن يكون هناك ما يمكن “مضغه” ولا شيء يستحق النظر إليه على أي حال. ولكن بعد ذلك، بعد عام 9595، عندما دمر البشر الأرض بالكامل وصرخت البشرية كلها (على الرغم من أنها كانت بلا عيون لآلاف السنين)، يموت الجميع – حتى التحول الكبير. ربما تدور أحداث فيلم “In the Year 2525” في الماضي، كما يفكر زاجر وإيفانز المتعجرفان والراضيان عن نفسيهما في هذه الرحلة الحمضية على طراز الستينيات مع الموسيقى.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org.