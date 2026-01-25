هذه هي أسوأ 5 أعمال ناجحة في الثمانينات

في النادي الصغير نسبيًا الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الأغاني الفردية، قدمت الثمانينيات بعض الأغاني الكلاسيكية على الإطلاق والتي صمدت أمام اختبار الزمن – إلى جانب بعض الأغاني الكريهة المطلقة. من المؤكد أن هناك فرقًا متنوعة تتصدر المخططات، وجذابة، وعميقة، ومؤثرة، وهادئة من أمثال مايكل جاكسون، وويتني هيوستن، وكول آند ذا جانج، وجورج مايكل، وجنز إن روزيز، وفان هالين. لكن هذا العقد مليء أيضًا بالأشياء الفاشلة التي تجعلنا، المستمعين الأكثر ذوقًا وتميزًا، الذين ننظر إلى الوراء من العام الأكثر تقدمًا في عام 2025، نتساءل عما كان يفكر فيه مشترو التسجيلات ومبرمجو الراديو في الثمانينيات. هذه الأغاني فظيعة إلى هذا الحد.

ما الذي يجعلهم سيئين للغاية؟ كلمات أغانيهم مبتذلة أو غير سارة أو لم تتقدم في السن بشكل جيد. هذه هي الأغاني الموجودة لإدامة أجندة تهنئة ذاتية متعجرفة للفنان أو شركائه. يبدو أن البعض قد تم إنشاؤه بشكل ساخر كوسيلة للاستيلاء على الأموال لكسب مليون دولار سريعًا وقذرًا. هذه الأغاني أيضًا مبنية بشكل سيء للغاية وتحتوي على عظام فاسدة لدرجة أنه عند فصلها عن تقنيات الإنتاج في الثمانينيات، لم يتبق الكثير. مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، هناك أسوأ الأغاني من الثمانينيات التي تصادف أنها احتلت المرتبة الأولى على مخطط البوب، مرتبة من الأقل سوءًا إلى الأكثر سوءًا.