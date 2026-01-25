هذه هي أسوأ 5 أعمال ناجحة في الثمانينات

في النادي الصغير نسبيًا الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الأغاني الفردية، قدمت الثمانينيات بعض الأغاني الكلاسيكية على الإطلاق والتي صمدت أمام اختبار الزمن – إلى جانب بعض الأغاني الكريهة المطلقة. من المؤكد أن هناك فرقًا متنوعة تتصدر المخططات، وجذابة، وعميقة، ومؤثرة، وهادئة من أمثال مايكل جاكسون، وويتني هيوستن، وكول آند ذا جانج، وجورج مايكل، وجنز إن روزيز، وفان هالين. لكن هذا العقد مليء أيضًا بالأشياء الفاشلة التي تجعلنا، المستمعين الأكثر ذوقًا وتميزًا، الذين ننظر إلى الوراء من العام الأكثر تقدمًا في عام 2025، نتساءل عما كان يفكر فيه مشترو التسجيلات ومبرمجو الراديو في الثمانينيات. هذه الأغاني فظيعة إلى هذا الحد.
ما الذي يجعلهم سيئين للغاية؟ كلمات أغانيهم مبتذلة أو غير سارة أو لم تتقدم في السن بشكل جيد. هذه هي الأغاني الموجودة لإدامة أجندة تهنئة ذاتية متعجرفة للفنان أو شركائه. يبدو أن البعض قد تم إنشاؤه بشكل ساخر كوسيلة للاستيلاء على الأموال لكسب مليون دولار سريعًا وقذرًا. هذه الأغاني أيضًا مبنية بشكل سيء للغاية وتحتوي على عظام فاسدة لدرجة أنه عند فصلها عن تقنيات الإنتاج في الثمانينيات، لم يتبق الكثير. مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، هناك أسوأ الأغاني من الثمانينيات التي تصادف أنها احتلت المرتبة الأولى على مخطط البوب، مرتبة من الأقل سوءًا إلى الأكثر سوءًا.
تعويذة
طوال سبعينيات القرن الماضي، كانت فرقة ستيف ميلر عبارة عن فرقة صلبة من موسيقى الروك. تضمنت معظم الأغاني الناجحة للمجموعة عرض أعضائها الفخريين على الجيتار، كما هو الحال في “Jet Airliner” و”Take the Money and Run”. تلاعبت الفرقة أيضًا بالكلمات قليلاً، مما أدى إلى إنشاء بعض الخطوط الأكثر تميزًا والتي غالبًا ما تكون محيرة في موسيقى الروك الكلاسيكية. في “الجوكر”، يتحدث ميلر عن “بومباتوس الحب” (مهما كان ذلك)، وفي “يطير مثل النسر”، يتحدث عن كيف “يستمر الوقت في الانزلاق، والانزلاق إلى المستقبل”.
ولكن عندما جاءت الثمانينيات، قررت فرقة ستيف ميلر اعتماد صوت جديد للعقد الجديد، واحتضنت بفتور العناصر السطحية للموجة الجديدة. “Abracadabra،” الأغنية الرئيسية من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم عام 1982، خالية من كل ما جعل فرقة Steve Miller Band ممتعة. هناك الكثير من العمل على لوحة المفاتيح في هذه الأغنية رقم 1 لدرجة أنها تطغى على القليل المتبقي من الجيتار، والذي يتضمن ربما أقل العزف المنفرد إثارة للإعجاب على الإطلاق – بعض النغمات غير المرغوب فيها التي يتم عزفها بشكل غريب خارج الإيقاع. ولكن ما يجعل أغنية “Abracadabra” بهذا السوء هي كلمات الأغاني. يستخدم ميلر بالتناوب أبسط القوافي، وأغبى المنعطفات في العبارات، والأغاني التي يتم فرضها بشكل غير مريح. تقترن الأغنية “”حول الأمر”” مع “حيث يتوقف لا أحد يعرف”، وتربط بشكل غير مفهوم “حبك” بـ “القفاز المخملي”، والأسوأ من ذلك كله، أن القوافي “تعويذة” مع “الوصول والاستيلاء على يا”.
لا تقلق كن سعيد
كيف يمكن أن يكون شيء ما تافهًا وخطيرًا في نفس الوقت؟ عندما تكون أغنية بوبي ماكفيرين رقم 1 في عام 1988 هي “لا تقلق، كن سعيدًا”. إن مهارات النطق الفريدة التي يتمتع بها McFerrin مذهلة حقًا: فالأغنية لا تحتوي على أي أدوات موسيقية على الإطلاق. وهو عبارة عن تسجيل متعدد المسارات بدون مصاحبة من الالات الموسيقية للفنان الذي يقلد بصوته الآلات الموسيقية والآلات الإيقاعية، كما يقدم كل اللحن والتناغم والخطوط الغنائية والنثر. والنتيجة هي القليل من كاليبسو، والقليل من موسيقى الريغي، والقليل من الأشياء التي قد تسمعها في ليلة عرض قسم الموسيقى بالكلية.
إنه أمر مقزز وممل، وهذه هي الموسيقى فحسب. إن رسالة “لا تقلق، كن سعيدا” مثيرة للغضب. يُقصد به بجدية أن يكون نشيدًا مبهجًا، فهو بمثابة أمر لشخص ما بعدم الشعور بالحزن لأنه يجعلهم غير مرتاحين. يقول ماكفيرين: لا تشعر بمشاعرك وتعامل معها، على الرغم من أن الحزن والقلق هما ردود الفعل المناسبة للعديد من أحداث الحياة، الكبيرة والصغيرة. إنه يفضل أن تتصرف كمهرج متجنب عاطفيًا، وتدفن ما يسمى بالمشاعر السلبية، وتبتسم بشكل عبثي من خلال ذلك.
نحن لم نشعل النار
استحوذت أغنية “لم نشعل النار” للمخرج بيلي جويل، والتي قضت أسبوعين في المركز الأول في ديسمبر/كانون الأول 1989، على مشاعر عشاق موسيقى البوب الأمريكيين. مثير للإعجاب، مع الأخذ في الاعتبار لحنها الواه والغنائي الذي يتكرر تقريبًا في كل سطر من أبياتها الكثيرة جدًا، مدعومًا بجويل وهو يعزف على لوحات المفاتيح النهقة كما لو كان عازف جيتار ذو نغمة وحشية. يمكن تجاهل كل ذلك من الناحية النظرية والمعقولة، لأن أغنية “لم نشعل النار” تدور حول كلماتها. كتب جويل، الذي يصف نفسه بأنه من هواة التاريخ، الأغنية عن الوقت الذي كان فيه في الأربعين من عمره وكان يشعر بالقلق من مرور الوقت. لقد استوحى إلهامه من شاب في العشرينيات من عمره أعلن أنه لم تحدث أي أحداث مهمة خلال عقود شباب الموسيقي.
على الرغم من أنه تم تدريسه في الفصول الدراسية الأمريكية كدرس تاريخي ممتع، إلا أن “لم نشعل النار” يفتقر إلى أي مادة تعليمية حقيقية. لا يوجد سياق أو تفسير مقدم، فقط قائمة بالأحداث العالمية الكبرى من الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات. قام جويل بتسمية 59 شخصًا في “لم نشعل النار”، لكنه لم يذكر ما فعله أي منهم والذي يتطلب تقديرهم المحترم. الأغنية عبارة عن تمرين في التعظيم الذاتي لجيل طفرة المواليد: يقدم جويل كل الأشياء المدهشة، الجيدة والسيئة، التي حدثت في حياته على أنها من عمل جيله. ولكنه أيضًا يعفي مجموعته من اللوم، فجيل طفرة المواليد “لم يشعلوا النار” أو مسيرة التاريخ، بعد كل شيء.
كوكومو
بحلول عام 1988، بدا الأمر وكأن قصة The Beach Boys كانت تقترب من نهايتها. كانت الفرقة في حالة من الفوضى، ولم يكن هناك أي أغاني فردية ناجحة لأكثر من عقد من الزمن، وكانت المجموعة بدون علامة تسجيل. في محاولة يائسة للعودة إلى دائرة الضوء التي استمتعت بها في الستينيات بسبب أغانيها الرائعة لركوب الأمواج ومؤلفات بريان ويلسون، استحضرت الفرقة أغنية “Kokomo”، وهي أغنية استوائية مجاورة لفيلم Tom Cruise المجاور لفيلم “Cocktail”. يشير الاسم إلى جزيرة الجنة الخيالية التي يتوق The Beach Boys إلى زيارتها.
سمحت أغنية “Kokomo” لفترة وجيزة بعودة Beach Boys، لكنها أغنية مبتذلة لا يمكن إنكارها. تتم معالجتها وإنتاجها ورقمنتها خلال بوصة واحدة من حياتها، ويبدو الأمر وكأن الروبوتات تعزف على آلات شاطئية مزيفة بشكل واضح وتفشل في تقليد صوت المجموعة بشكل فعال. بشكل عام، تبدو أغنية “Kokomo” بمثابة محاولة سيئة لأغنية جيمي بافيت. القطعة التي لا تُنسى من المسار هي أيضًا الأكثر شهرة ولا تطاق: هناك دودة أذن متكررة تافهة للجوقة حيث تسرد الفرقة وتهتف أسماء المواقع الكاريبية في أنين جماعي من المفترض أن يكون متناغمًا. يمكن للمرء أن يسمع تقريبًا ابتسامة تهنئة ذاتية عندما تتبع المجموعة عبارة “سنصل إلى هناك بسرعة” بعبارة “ثم سنأخذ الأمر ببطء”. يتضح أيضًا أن “Kokomo” هي إشارة إلى امرأة يشير إليها Beach Boys بـ “ماما جميلة” تستحق الإذلال.
رقصة الخفاش
بحلول أواخر الثمانينيات، كان برنس يحظى باحترام ومحبوب على نطاق واسع – وكان بإمكانه بيع الكثير من التسجيلات – لدرجة أنه سُمح له بفعل ما يريد موسيقيًا. طلب منتجو فيلم “باتمان” عام 1989 ذو الميزانية الكبيرة من المغني وكاتب الأغاني والعازف المتعدد الآلات المساهمة ببعض الأغاني في الموسيقى التصويرية للفيلم، فبدلاً من ذلك، قام بإنشاء ألبوم “باتمان” كاملاً. تم إصدار الأغنية لزيادة مبيعات ألبوم Prince وإثارة الجماهير لفيلم “Batman” (تمامًا مثل عشرات المتاجر التي غمرت البضائع في صيف عام 1989). لسوء الحظ، يبدو الأمر وكأن أحد الأشخاص يعبث في الاستوديو ولا يجرؤ أحد على تعديله لأنه تم الإعلان عنه على نطاق واسع على أنه عبقري.
لكن القوة الثقافية والتجارية الهائلة لفيلم “باتمان” كانت كبيرة لدرجة أن أغنية “بات دانس”، وهي مجموعة صوتية مفككة ومفككة لبرنس، تصدرت قائمة موسيقى البوب لمدة أسبوع. إنه تأمل عنيف صوتيًا في باتمان، حيث يقوم برنس بإدخال كل شيء في المزيج الذي يمكن أن يتوصل إليه، انطلاقًا من أطروحة “الأمير يحب باتمان”. هناك مقاطع من فيلم “باتمان”، ومقاطع من برنامج “باتمان” التلفزيوني في الستينيات، وجميع أنواع المقطوعات الموسيقية التي ليس لها أي علاقة بوجودها. إنها ليست حتى أغنية – إنها فوضى – ولكنها تستمر لمدة سبع دقائق تقريبًا.