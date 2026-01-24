هذه هي أسوأ 5 أعمال ناجحة في السبعينيات

لا تدع المجموعة النسبية من الأغاني السيئة التي احتلت المرتبة الأولى على قائمة موسيقى البوب ​​الأمريكية في السبعينيات تخدعك: فقد كان ذلك العقد مليئًا بالموسيقى الرائعة. فترة متفجرة بشكل إبداعي، عندما أتقن الموسيقيون وأشاعوا موسيقى الروك، وهارد روك، وديسكو، والريغي، والفانك، والروك الناعم، وصنعوا نجومًا جددًا من الجميع من Bee Gees إلى Led Zeppelin إلى Elton John، والكثير من موسيقيي السبعينيات الموهوبين الآخرين الذين تم نسيانهم تمامًا. لقد كان وقتًا نشطًا جدًا للموسيقى السائدة، والتي وصلت إلى ملايين الآذان بسبب وعلى الرغم من سلوكيات صناعة الموسيقى المضطربة في السبعينيات. يعد تسجيل وبيع التسجيلات عملاً تجاريًا، ويمكن أن يتحول ذلك إلى سباق بين كيانات شديدة القسوة وسباق لإنتاج أكبر قدر ممكن من الأجرة في منتصف الطريق، والتي ترضي الجماهير على الفور قدر الإمكان. النتيجة: تزايد مستمر في الأغاني المنفردة المصممة للاستيلاء على الراديو، وبيع مجموعة من النسخ، وتصدر المخططات، ثم تختفي.

كانت العديد من الأغاني الناجحة في سبعينيات القرن الماضي جيدة جدًا وفقًا لمعايير نقاد موسيقى الروك والمعايير الشعبوية: “My Sweet Lord” لجورج هاريسون، و”Superstition” لستيف وندر، و”I Will Survive” لغلوريا جاينور، انضمت جميعها إلى نادي النخبة هذا. ولكن كذلك فعلت العديد من الأغاني الأخرى التي يمكن التخلص منها في أحسن الأحوال وغير قابلة للاستماع في أسوأ الأحوال. فيما يلي أسوأ خمس أغاني في السبعينيات والتي احتلت المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100.