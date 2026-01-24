هذه هي أسوأ 5 أعمال ناجحة في السبعينيات

لا تدع المجموعة النسبية من الأغاني السيئة التي احتلت المرتبة الأولى على قائمة موسيقى البوب الأمريكية في السبعينيات تخدعك: فقد كان ذلك العقد مليئًا بالموسيقى الرائعة. فترة متفجرة بشكل إبداعي، عندما أتقن الموسيقيون وأشاعوا موسيقى الروك، وهارد روك، وديسكو، والريغي، والفانك، والروك الناعم، وصنعوا نجومًا جددًا من الجميع من Bee Gees إلى Led Zeppelin إلى Elton John، والكثير من موسيقيي السبعينيات الموهوبين الآخرين الذين تم نسيانهم تمامًا. لقد كان وقتًا نشطًا جدًا للموسيقى السائدة، والتي وصلت إلى ملايين الآذان بسبب وعلى الرغم من سلوكيات صناعة الموسيقى المضطربة في السبعينيات. يعد تسجيل وبيع التسجيلات عملاً تجاريًا، ويمكن أن يتحول ذلك إلى سباق بين كيانات شديدة القسوة وسباق لإنتاج أكبر قدر ممكن من الأجرة في منتصف الطريق، والتي ترضي الجماهير على الفور قدر الإمكان. النتيجة: تزايد مستمر في الأغاني المنفردة المصممة للاستيلاء على الراديو، وبيع مجموعة من النسخ، وتصدر المخططات، ثم تختفي.
كانت العديد من الأغاني الناجحة في سبعينيات القرن الماضي جيدة جدًا وفقًا لمعايير نقاد موسيقى الروك والمعايير الشعبوية: “My Sweet Lord” لجورج هاريسون، و”Superstition” لستيف وندر، و”I Will Survive” لغلوريا جاينور، انضمت جميعها إلى نادي النخبة هذا. ولكن كذلك فعلت العديد من الأغاني الأخرى التي يمكن التخلص منها في أحسن الأحوال وغير قابلة للاستماع في أسوأ الأحوال. فيما يلي أسوأ خمس أغاني في السبعينيات والتي احتلت المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100.
ريك ديز وطاقمه من البلهاء، “ديسكو داك”
في عام 1976، استجاب أحد منسقي الأغاني في النادي، الذي يُدعى ريك ديس، لطلب العملاء وقام بتشغيل الكثير من تسجيلات الديسكو – الكثير منها لدرجة أنه اعتقد أنها تحولت إلى موضة حتى يتمكن من محاكاة ساخرة بأغنية. مستوحى من صديق يمكنه عمل انطباع عن دونالد داك، وسجل الرقص التعليمي “The Duck” لعام 1960، كتب Dees “Disco Duck” في فترة ما بعد الظهر لكنه لم يسجلها لمدة ثلاثة أشهر – لم يتمكن من الحصول على أي شخص لمساعدته لأنهم لم يعتقدوا أن الأغنية كانت جيدة جدًا. بعد أن اعتقد أطفال المدير التنفيذي لشركة التسجيلات أن الأمر مضحك، حصلت الأغنية على إصدار وطني في سجلات RSO وأمضت أسبوعًا في المركز الأول في عام 1976.
بينما استمتع عدد كافٍ من المستمعين بالسجل الممتع قليلاً بما يكفي لشراء 45 وتشغيله على الأرجح بضع مرات فقط قبل أن يصبح مضحكًا (أو ذا صلة) بعد الآن، كانت اتصالات Dees بصناعة الموسيقى صحيحة في أن أغنية “Disco Duck” هي أغنية متواضعة. تم ضبطه على إيقاع ديسكو عام، مجموعة من المطربين في الخلفية يصرخون اسم الأغنية بين الآيات التي ألقاها Dees المتحمس نصف يغني ونصف يتحدث بأسلوب أفضل وصف بأنه “مضيف عرض الألعاب” حول بطة تثير بطريقة ما بعض نادي الديسكو متحمسًا للغاية. وبطبيعة الحال، هناك رجل يقوم بعمل انطباع خارج عن العلامة التجارية وبالكاد لا ينتهك العلامة التجارية دونالد داك.
ميكو، “موضوع حرب النجوم / فرقة كانتينا”
لا يقتصر الأمر على كونها مبتذلة وغريبة فحسب، بل إن “Star Wars Theme / Cantina Band” هي محاولة وقحة وكسولة للاستفادة من ظواهر ثقافية متعددة. هذه الأغنية مشبعة تمامًا بروح السبعينيات – إنها عبارة عن مزيج من جزأين يتكون من إصدارات الديسكو لموضوع الأوركسترا لجون ويليامز من فيلم “Star Wars: A New Hope” عام 1977، وتلك الأغنية الغريبة من الفيلم، والتي يتم سماعها من قبل فرقة موسيقية حية من المخلوقات الغريبة عندما يدخل Luke Skywalker وObi-Wan Kenobi إلى حانة في مدينة Mos Eisley في Tatooine. إنها أغنيتان موسيقيتان، إحداهما كلاسيكية والأخرى مستقبلية، يتم دمجها في تنسيق الديسكو المحدد والخانق للغاية، مع ظهور كل شيء عدة درجات لإنشاء أغنية رقص محمومة ومفرطة ومبكية تحتوي على الكثير من النحاس والعديد من الآلات الوترية التي تعزف نفس الزخارف القليلة المألوفة مرارًا وتكرارًا.
Meco، الاسم المسرحي للمنتج وموسيقي الاستوديو Meco Monardo، حقق مسيرة مهنية كاملة من خلال صنع إصدارات ديسكو مبتذلة، من المحتمل أن تكون جاهزة للنادي من الموسيقى الشهيرة التي لم تكن بالضرورة مناسبة لهذا النوع. أصدر موضوعات من “Close Encounters of the Third Kind” و”The Wizard of Oz” و”Shogun” والفيلمين التاليين من “Star Wars”. ومع ذلك، تمكن واحد فقط من الوصول إلى المركز الأول. أدت الهيمنة الثقافية لـ “Star Wars” والطلب النهم على المنتجات المرتبطة بفيلم الخيال العلمي إلى إرسال “Star Wars Theme / Cantina Band” إلى المركز الأول لمدة أسبوع في أكتوبر 1977.
تشاك بيري، “My Ding-A-Ling”
كان تشاك بيري واحدًا من النجوم الأوائل والأساسيين في موسيقى الروك بفضل أغانيه الناجحة في الخمسينيات والستينيات مثل “Johnny B. Goode” و”No Partcular Place to Go”. ومع ذلك، فإن الأغنية الوحيدة التي حققت نجاحًا كبيرًا في مسيرة بيري المهنية كانت عام 1972 بعنوان “My Ding-A-Ling”. إنها أغنية جديدة أو مضحكة، إلا أنها بالكاد مضحكة. إنها أيضًا بالكاد أغنية. في الأساس، هي أغنية حضانة، تدور أحداث أغنية “My Ding-A-Ling” حول طفل يستمر في سؤال الآخرين عما إذا كانوا يريدون التحقق من بعض الألعاب التي يمتلكها، أو لعبة ding-a-ling الخاصة به؛ التلاعب بالألفاظ الموحية هو بيت القصيد. نظرًا لأن بيري قضى وقتًا في السجن وواجه دعاوى قضائية بسبب بعض ميوله غير المرغوب فيها وغير القانونية، فإن سماعه وهو يناشد الجمهور مرارًا وتكرارًا لفحص لعبة يمكن الخلط بينها وبين الأعضاء التناسلية هي لعبة ملتوية ومريضة. الأغنية معجبة جدًا بنفسها لمدى ذكائها وشقائها أيضًا. بيري يغني بابتسامة متكلفة بحيث يمكنك سماعها عمليًا.
“My Ding-A-Ling” لا يفعل الكثير من الناحية الموسيقية. سجل بيري الأغنية على الهواء مباشرة، وهو يعتمد بشكل كبير على مشاركة الجمهور، مما يجعل الجمهور يغني الجوقة. لا يستطيع المستمعون حقًا فهم الكلمات خلال تلك الأجزاء، حتى عندما يسقط بيري المرافقة الموسيقية. لا يوجد الكثير من الآلات الموسيقية في الأغنية إلى جانب الجيتار الذي ينتزع النغمة العرضية من سلسلة متكررة بشكل محرج، وحتى تلك التي تهدد باستمرار بالخروج من توقيع الوقت.
فرقة ستارلاند الصوتية، “فرحة بعد الظهر”
“فرحة بعد الظهر” هي نوع من الأغاني الشعبية، نوع من ترتيب كورالي متعدد الأجزاء، وبطريقة ما، في ذروة الديسكو والروك في عام 1976، كانت الأغنية رقم 1 في الولايات المتحدة لمدة أسبوعين.
تديم الأغنية فرقة Starland Vocal Band، وهي مجموعة تتألف من الزوجين بيل وتافي دانوف ومغنيين إضافيين جون كارول ومارجوت تشابمان، وتتناوب الأغنية التناغم مع الغناء المتناغم – الأول مسطح قليلاً والأخير حاد بشكل لا يطاق ويغنى بصوت عالٍ وغير مفهوم تقريبًا. أضف بعض الجيتار الخفيف مثلما قد يسمعه المرء في أي أغنية لجون دنفر في سبعينيات القرن العشرين (الذي كان بيل دانوف متعاونًا معه بشكل متكرر)، والنتيجة هي مزيج موسيقي ضعيف، ضعيف ومزعج يعزز الكلمات. “فرحة بعد الظهر” هي تجربة بعد الظهر – هذه أغنية تدور حول زوجين معًا منذ فترة طويلة يتطلعان بشدة إلى ممارسة الحب في منتصف النهار، ويوضحان بالتفصيل مدى روعة كل شيء. “Afternoon Delight” هي أغنية غير مثيرة للغاية عن الحياة الجنسية والتي تصدرت المخططات في عقد كانت فيه الموسيقى مليئة بالمحتوى الجسدي الذكي.
بول أنكا وأوديا كوتس، “(أنتما) ستنجبان طفلي”.
لقد أعلنا بالفعل أن أغنية “(أنت) إنجاب طفلي” هي أسوأ أغنية في السبعينيات، وبما أن العديد من مستخدمي Redditors يعتقدون أنها ربما تكون أسوأ أغنية على الإطلاق، فمن المؤكد أنها ستتصدر قائمة أسوأ الأغاني رقم 1 في عقدها. عاد بول أنكا، وهو معبود المراهقين في الخمسينيات، في السبعينيات كمغني لأغاني الحب الشاقة. “(أنت) تنجبين طفلي،” كلها بطيئة ومتثاقلة مع ازدهار القرن ويتم تسليمها في نغمة تحفز النوم، تبدو مصممة خصيصًا لواحد من العديد من العروض المتنوعة المبتذلة القديمة في العقد.
من المؤكد أن هذه الجمالية الرجعية تتناسب مع الكلمات. مع النجمة الناشئة أوديا كوتس التي تقدم غناءً للشخصية الأنثوية الروتينية، الموضوع أو الموضوع في أغنية “(أنت) تنجب طفلي”، تغني أنكا من وجهة نظر رجل سعيد حقًا لأن زوجته حامل. إنه سعيد بشكل خاص لأنه يعتقد أن التلقيح هو طريقتها في قول “أنا أحبك”، وهذه الأغنية هي طريقته في التعبير عن الشكر في المقابل – لتكون بمثابة وعاء لوريثه؛ فهو لا يقول “طفلنا”، بل يقول “طفلي” بعد كل شيء.
على الرغم من أن الأغنية قضت أسبوعين في المركز الأول في يوليو من عام 1976، إلا أن أنكا تحملت الكثير من الانتقادات في ذلك الوقت – المجلة النسوية “السيدة”. أطلق على Anka لقب الخنزير الشوفيني لهذا العام، بينما وصفت منافذ أخرى الأغنية بأنها عدو لحركة الحقوق المتساوية. إنه أيضًا مجرد زاحف ومتعجرف ومتعالي.