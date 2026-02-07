هذه هي أسوأ 5 أغاني ناجحة في التسعينيات

إن الأغاني الفردية التي تصدرت المخططات في التسعينيات والتي نتذكرها اليوم هي تلك التي حركت الإبرة، ووسعت فكرة ما يجعل موسيقى البوب ​​جيدة، أو ببساطة تلك التي جعلت الناس يغنون على طول أو خارج حلبة الرقص. كان هذا هو عقد Boyz II Men، وTLC، و2Pac، وGarth Brooks، وNirvana، لكن شركات التسجيلات ما زالت تدفع أعمالها ذات الأسماء الكبيرة غير المؤذية، والمتوسطة، والتي كان الكثير منها يتجول منذ الثمانينيات على الأقل. لقد أشبعوا موجات الأثير وقناة MTV بأغانيهم المبتذلة، حيث لم يكن بوسعهم إلا أن يصلوا إلى المركز الأول.

بقدر ما يهمنا، فإن تلك الأغاني التي احتلت المركز الأول في التسعينيات هي بالتالي أسوأ الأغاني التي احتلت المركز الأول في التسعينيات؛ تلك التي لم تترك أي بصمة ثقافية بعد صعودها القصير إلى قمة البوب، وتلك التي نعتقد أنها مملة ولا تمثل الموسيقى التقدمية في ذلك الوقت على الإطلاق. هذه هي أسوأ خمس قوائم تم إصدارها بين عامي 1990 و1999.