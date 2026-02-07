هذه هي أسوأ 5 أغاني ناجحة في التسعينيات

إن الأغاني الفردية التي تصدرت المخططات في التسعينيات والتي نتذكرها اليوم هي تلك التي حركت الإبرة، ووسعت فكرة ما يجعل موسيقى البوب جيدة، أو ببساطة تلك التي جعلت الناس يغنون على طول أو خارج حلبة الرقص. كان هذا هو عقد Boyz II Men، وTLC، و2Pac، وGarth Brooks، وNirvana، لكن شركات التسجيلات ما زالت تدفع أعمالها ذات الأسماء الكبيرة غير المؤذية، والمتوسطة، والتي كان الكثير منها يتجول منذ الثمانينيات على الأقل. لقد أشبعوا موجات الأثير وقناة MTV بأغانيهم المبتذلة، حيث لم يكن بوسعهم إلا أن يصلوا إلى المركز الأول.
بقدر ما يهمنا، فإن تلك الأغاني التي احتلت المركز الأول في التسعينيات هي بالتالي أسوأ الأغاني التي احتلت المركز الأول في التسعينيات؛ تلك التي لم تترك أي بصمة ثقافية بعد صعودها القصير إلى قمة البوب، وتلك التي نعتقد أنها مملة ولا تمثل الموسيقى التقدمية في ذلك الوقت على الإطلاق. هذه هي أسوأ خمس قوائم تم إصدارها بين عامي 1990 و1999.
المدقع – أكثر من مجرد كلمات
تحتوي أغنية “More Than Words” لفرقة Extreme على أعداد كبيرة جدًا في الواقع، وهذا مجرد أحد الأسباب التي تجعلها أغنية مقلقة. في الاستماع الأولي أو غير الرسمي، تبدو أغنية “More Than Words” وكأنها أغنية حب لطيفة وحيوية – وغير مهمة. كل احتياجات Extreme هي غيتار صوتي وصوتين ذكوريين متناغمين لتشويش بعض السطور ظاهريًا حول مدى تعقيد حبهم لدرجة أنه لا يمكن وصفه بمجرد كلمات بشرية. ولكن هذا ليس المعنى الفعلي لعبارة “أكثر من مجرد كلمات”. يأتي هذا من فرقة Extreme، التي كان اسمها غير مناسب بشكل مضحك في سياق هذه الأغنية الناعمة رقم 1 منذ عام 1991، ولكن بقية الوقت كانت فرقة شعر معدنية سريعة وصاخبة ومزعجة.
في حين أن الموسيقى السيئة والسخافة في هذا الجزء لا تظهر هنا، فإن النشاط الجنسي الأناني والتبجح يظهران هنا. تشير عبارة “أكثر من مجرد كلمات” إلى كيف أن الراوي، كما جلبه المغني غاري تشيرون، يعتقد أن “أنا أحبك” هي عبارة فارغة، لأن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات – وأن موضوع الأغنية يجب أن يطرح (أو يطفئ) ويصمت. نعم، “أكثر من مجرد كلمات”، التي تُسمع في عدد لا يحصى من حفلات الزفاف في التسعينيات، هي عبارة عن رفض متقن للمشاعر ومحاولة إكراه في غرفة النوم تتنكر في شكل أغنية شعبية رقيقة.
براين آدامز ورود ستيوارت وستينج – كلهم من أجل الحب
كم عدد نجوم الروك الخشنين، الأشقر، الذين كانوا سابقًا منفعلين ورائعين، الذين يحتاجون إلى غناء أغنية تتكون بالكامل من الكليشيهات وقوافي الاختيار الأول و/أو الاختيار الأفضل، والتي تمت كتابتها على عجل للترويج لفيلم جديد يمكن نسيانه؟ الجواب هو ثلاثة: براين آدامز، ورود ستيوارت، وستينغ، في تحطيمهم رقم 1 في عام 1994 بعنوان “الكل من أجل الحب”. بعد النجاح الهائل لأغنية “(كل ما أفعله) أفعل ذلك من أجلك” من الفيلم الرائج عام 1991 “روبن هود: أمير اللصوص”، تلقى آدامز دعوة أخرى لأغنية سينمائية أخرى عندما قامت هوليوود بمغامرة أخرى من نوع العصور الوسطى بعد بضع سنوات، وهي تحديث لفيلم “الفرسان الثلاثة”. لم يضرب البرق مرتين، حتى بعد أن استدعى اثنين آخرين من عازفي الروك المبتكرين السابقين الذين تحولوا إلى رجال موسيقى الروك الناعمين الذين لا يبذلون جهدًا كبيرًا: ستيوارت وستينج.
الفرضية هنا هي أنهم مثل الفرسان الثلاثة في موسيقى الروك الناعمة وهم يغنون عن “الفرسان الثلاثة”، حتى أنهم يدمجون الشيء الوحيد الذي يتذكره أي شخص عن تلك القصة – شعار الأبطال، “الكل للفرد والواحد للكل”. هذه مجرد عبارة واحدة لا معنى لها من بين العديد من الكلمات في الأغنية، والتي تحتوي على تصريحات لطيفة عن الحب (“سأكون الصخرة التي يمكنك البناء عليها” و”عندما يكون هناك شخص يجب أن يعرف / ثم دع مشاعرك تظهر”) يبدو كما لو أنها لم تأت من تجربة معيشية ولكن تم سماعها في أغاني أخرى. من المحزن للغاية أنه عندما يقوم هؤلاء المغنون بغناء العنوان الغنائي، يبدو الأمر وكأنه “حب فظيع”.
مايكل بولتون – عندما يحب الرجل المرأة
هناك وقت ومكان ليشعر المتألمون والمتألمون عاطفيًا بأنه من المؤلم جسديًا سماع غناء مايكل بولتون وغناءه. إن غناء أغنية حب شهيرة من الستينيات والتي أصبحت ذهبية، وهي واحدة من أكثر الأغاني الشعبية تأثيرًا وعمقًا على الإطلاق، أليس كذلك. كان فيلم “When A Man Loves A Woman” الأصلي هو الفيلم الكلاسيكي رقم 1 الذي حقق نجاحًا كبيرًا لبيرسي سليدج في عام 1966، وكان مليئًا بالقلب والعاطفة. إن أغنية بولتون التي تصدرت قائمة الأغاني عام 1991 لا روح لها على الإطلاق، كما لو كانت مصممة للعزف بهدوء في الخلفية على الراديو المعاصر للبالغين في غرف الانتظار وعلى مكبرات الصوت في متاجر البقالة.
على الأقل لا يحاول بولتون الاختلاس ثقافيًا والسير في طريق R & B. وبدلاً من ذلك، يغوص بثقة في نوع آخر من الموسيقى ابتكره الأمريكيون السود: موسيقى البلوز. إنه مجرد نهج خاطئ لأغنية معقدة وصادقة مثل “عندما يحب الرجل امرأة”. كل موسيقى البلوز البسيطة والمتوقعة التي تزدهر هي نطاطة محيرة، في حين أنها أيضًا فاترة جدًا بحيث تبدو أقل شبهاً بتأثيرات بولتون المفترضة وأكثر أشبه بنوع الشيء الذي قد يسمعه المرء في تجاري للبيرة في حقبة التسعينيات.
السيدات Barenaked – أسبوع واحد
من الممتع نوعًا ما أن “One Week” قضى أسبوعًا واحدًا بالضبط في المركز الأول على Billboard Hot 100 في عام 1998. على الرغم من أن هذا مناسب، إلا أنه أسبوع واحد أكثر من اللازم بالنسبة لهذا الجزء المتعرج من موسيقى الروك الممل الذي يذاكر كثيرا. “أسبوع واحد” هي أغنية في حالة حرب مع نفسها. يغني ستيفن بايج، نجم الروك الذي اشتهر بعلاقته مع أحد المعجبين، بعض الأبيات والإعدادات الجنسية الغامضة حول علاقة في حالة من الفوضى مع شريك غير متناسق، قبل أن يفسح المجال لأبيات زميل الفرقة إد روبرتسون الطويلة والمتجولة من ثرثرة تيار الوعي مع موسيقى الراب الحرة. باستثناء أنها ليست موسيقى الراب حقًا لأنه لا يوجد إيقاع لها، فقط روبرتسون يحاول حشر أكبر عدد ممكن من الكلمات قبل نفاد الوقت – في كل سطر.
“أسبوع واحد” والموسيقيون الذين يعزفونها معجبون بأنفسهم بشكل واضح. الابتسامات المتعجرفة مسموعة لأنها تطلق العنان لقافية تافهة تلو الأخرى، هراء مطلق مثل “Chickity China، the Chinese Chicken / لديك مضرب وعقلك يتوقف عن الدق.” إنه مثل درس بيك الرائع في التلاعب بالألفاظ “الخاسر” بدون البرودة أو الانحناء المبتكر للنوع، أو التذكر التاريخي لبيلي جويل “لم نشعل النار” بدون نقطة.
ويل سميث يضم درو هيل وكول مو دي — الغرب المتوحش
كان ويل سميث موجودًا في كل مكان في أواخر التسعينيات. لقد كان يلعب دور البطولة في بعض الأفلام الصيفية التي كان من الممكن أن تكون رائجة والتي كان يروج لها من خلال أغنية راب مرتبطة بها، مما يعود إلى أيامه في ثنائي الهيب هوب DJ Jazzy Jeff وFresh Prince. من شأن هذه الأغاني أن تهاجم محطات الراديو في جميع أنحاء البلاد وجميع قنوات الفيديو الموسيقية الرئيسية، مما يولد ضجة كبيرة لفيلم سميث بطريقة مبتذلة بينما يسمح أيضًا للنجم بالحفاظ على قدمه في عالم الراب. من المؤكد أن الحضيض لهذا الاتجاه كان “Wild Wild West” وأغنيتها الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه.
تتضمن هذه الفوضى المذمومة والمثيرة للسخرية في فيلم الحركة الكوميدية، المستوحى من المسلسل التلفزيوني الغربي في الستينيات، جميع أنواع أدوات Steampunk البرية وقاتل رئاسي شيطاني. تم تفصيل كل ذلك في أغنية “Wild Wild West” السخيفة والمغرورة بشكل غير ضروري لسميث، وهي قصة منمقة ومفرطة الإنتاج تتميز بالاستخدام الليبرالي لأغنية “I Wish” لستيفي ووندر، ومجموعة R & B Dru Hill التي تصرخ تمامًا بغناء احتياطي، وKool Moe Dee يعيد غناء النغمة الصوتية من أغنية الراب التي حققها في الثمانينيات “Wild Wild West”. لا يوجد شيء أصلي في أغنية “Wild Wild West”، بل إنها أكثر بطئًا من الفيلم المرتبط بها.
من الغريب أن أي شخص في عام 1999 كان يرغب في الاستماع إلى هذه الأغنية، لأنها لا يمكن أن تعيش بمفردها عند فصلها عن فيلم لا يحظى بشعبية. لا بد أن هذه الأغنية قد وصلت إلى المرتبة الأولى لمجرد أن شركة التسجيل دفعت الكثير من البث الإذاعي.