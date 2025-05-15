هذه هي أعظم أغنية في كل العصور ، وفقا لبوب ديلان

بوب ديلان هو رمز القرن العشرين. ربما يكون مؤلف الأغاني الأكثر شهرة في العالم ، والوحيد الذي يفوز بجائزة نوبل في الأدب ، الذي تلقاه في عام 2016. وكذلك كتابة الأغاني بنفسه ، فهو ليس ترهل عندما يتعلق الأمر بمعرفته وفهمها للموسيقى الشعبية وتاريخها الغني. كان هذا واضحًا في العقد الأول من القرن العشرين ، عندما أمضى ثلاث سنوات في تنسيق ثلاث مواسم من “ساعة راديو موضوع”. أبرز البرنامج الإذاعي أغانيه المفضلة من خلال العقود ، مع التركيز على موضوع معين في كل حلقة (على سبيل المثال “الهاتف” أو كلمة “Hello”). في عام 2022 ، نشر “فلسفة الأغنية الحديثة” ، حيث قام بتحليل 66 أغنية للكشف عن ما يعتقد أنه جعل الإيقاعات علامة.
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لكن لا يميز البرنامج الإذاعي ولا الكتاب ما ادعى بوب ديلان هو “أفضل أغنية مكتوبة على الإطلاق”: “Wichita Lineman”. كتبه كاتب الأغاني Jimmy Webb ، نجح نجم الريف غلين كامبل في لوحة إعلانية في الولايات المتحدة رقم 3 في عام 1968. على الرغم من أنها لم تتصدر المخططات ، إلا أن الأغنية ظلت كلاسيكية على مدار العقود. يظهر هذا الاهتمام المستمر بإصدار 2019 من الصحفي والمؤلف ديلان جونز “The Wichita Lineman: Search in the Sun عن أعظم أغنية غير مكتملة في العالم” ، حيث ظهر اقتباس بوب ديلان لأول مرة على غلافه.
إنشاء رجل غلين كامبل ويتشيتا
كان مؤلف الأغاني جيمي ويب في ذروة قوته في أواخر الستينيات. في عام 1967 ، في سن 21 ، حصل على جائزة Grammy لأغنية العام لـ “Up ، Up and Away”. لقد كانت نجاحًا كبيرًا لمجموعة Soul-Pop The 5th Dimension وخلق كلاسيكيًا آخر في أغنية التفكك القلبية “MacArthur Park”. كانت أغانيه مذهلة بشكل لا يصدق ولا تنسى ، ويبدو أنه يمكنه استخدام خياله لكتابة أغنية عن أي شيء.
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حدث ذلك في قضية “Lichita Lineman”. وبحسب ما ورد جاء مصدر إلهام الأغنية إلى ويب عندما كان يقود سيارته في الولاية المعنية في يوم صيف حار مغلي ، متجهًا إلى طريق مهجور على ما يبدو. كما أخبر Blender في عام 2001 (عبر Financial Times) ، كان في منطقة كانت “مسطحة حقيقية وبعيدة ، تقريبًا في آفاقها التي لا حدود لها ومسافات لا حصر لها”. في النهاية ، واجه رجلاً يتسكع من هاتف ، على ما يبدو الشخص الحي الوحيد حوله لأميال.
كان الرجل رجلًا خطيرًا ، وكانت وظيفته الوحيدة هي صعود أعمدة الهاتف على جانب الطريق واختبار ما إذا كانت الخطوط في حالة جيدة. بالنسبة إلى Webb ، أثار المشهد أسئلة حول الشعور بالوحدة البشرية: ما مقدار عقل الرجل الذي استهلكه العمل ، وكم من خلال علاقته المتخيلة مع شريك بعيد؟ عندما أخذ Webb نسخته الأولى من “Wichita Lineman” إلى منتج Glen Campbell ، آل دي لوري ، كان الكاتب مقتنعًا بأن الأغنية تتطلب المزيد من الأغاني. لكن دي لوري اعتقد أنه كان مثاليًا ، مما يمنحنا الترتيب المتناثر الذي يمنح الأغنية الكثير من قوتها.
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إرث Wichita Lineman
بالإضافة إلى الحصول على رقم 3 على الرسم البياني Hot 100 في الولايات المتحدة ، ذهب “Wichita Lineman” إلى المركز الأول في كندا وضرب رقم 7 المحترم في المملكة المتحدة. ساعدت الأغنية أيضًا في دفع ألبوم استوديو Glen Campbell الذي يحمل نفس الاسم إلى رقم 1 على Billboard 200 Chart – وهو رقم قياسي في نهاية المطاف بلاتين.
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ولكن كما يظهر اقتباس بوب ديلان ، فإن إرث “Wichita Lineman” يتجاوز أدائه المخطط. على الرغم من أن ديلان نفسه لم يصدر أبدًا نسخة غلاف رسمية من “Wichita Lineman” أو لعبها على الهواء مباشرة ، إلا أن شعبية الأغنية بين الموسيقيين شاهدت أنها تغطي عدة مرات في العقود التي تلت ذلك. يتصرف كل من Sérgio Mendes و Brasil ’66 ، Kool & the Gang ، حث Overkill ، و Guns N ‘Roses كلهم أخذوا تسديدتهما لتسجيل الأغنية على أنها خاصة بهم.
منذ ذلك الحين ، تم تكريم “Wichita Lineman” بعدة جوائز تمسكها كواحدة من الأغاني المميزة في الموسيقى الشعبية الحديثة. تم تجنيد الأغنية في قاعة مشاهير Grammy إلى جانب تعاون آخر على Webb-Campbell ، “بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى Phoenix”. كما تم إدخال نسخة كامبل من “Wichita Lineman” ، والتي تم دعمها من قبل فرقة الطاقم الأسطوري ، في سجل التسجيل الوطني لمكتبة الكونغرس. وقال جيمي ويب في عام 2020: “أنا متواضع ، وفي الوقت نفسه بالنسبة لجلين ، أنا فخور للغاية.
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