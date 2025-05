هذه هي أعظم أغنية في كل العصور ، وفقا لبوب ديلان

كان مؤلف الأغاني جيمي ويب في ذروة قوته في أواخر الستينيات. في عام 1967 ، في سن 21 ، حصل على جائزة Grammy لأغنية العام لـ “Up ، Up and Away”. لقد كانت نجاحًا كبيرًا لمجموعة Soul-Pop The 5th Dimension وخلق كلاسيكيًا آخر في أغنية التفكك القلبية “MacArthur Park”. كانت أغانيه مذهلة بشكل لا يصدق ولا تنسى ، ويبدو أنه يمكنه استخدام خياله لكتابة أغنية عن أي شيء.

حدث ذلك في قضية “Lichita Lineman”. وبحسب ما ورد جاء مصدر إلهام الأغنية إلى ويب عندما كان يقود سيارته في الولاية المعنية في يوم صيف حار مغلي ، متجهًا إلى طريق مهجور على ما يبدو. كما أخبر Blender في عام 2001 (عبر Financial Times) ، كان في منطقة كانت “مسطحة حقيقية وبعيدة ، تقريبًا في آفاقها التي لا حدود لها ومسافات لا حصر لها”. في النهاية ، واجه رجلاً يتسكع من هاتف ، على ما يبدو الشخص الحي الوحيد حوله لأميال.

كان الرجل رجلًا خطيرًا ، وكانت وظيفته الوحيدة هي صعود أعمدة الهاتف على جانب الطريق واختبار ما إذا كانت الخطوط في حالة جيدة. بالنسبة إلى Webb ، أثار المشهد أسئلة حول الشعور بالوحدة البشرية: ما مقدار عقل الرجل الذي استهلكه العمل ، وكم من خلال علاقته المتخيلة مع شريك بعيد؟ عندما أخذ Webb نسخته الأولى من “Wichita Lineman” إلى منتج Glen Campbell ، آل دي لوري ، كان الكاتب مقتنعًا بأن الأغنية تتطلب المزيد من الأغاني. لكن دي لوري اعتقد أنه كان مثاليًا ، مما يمنحنا الترتيب المتناثر الذي يمنح الأغنية الكثير من قوتها.

