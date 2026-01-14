هذه هي أغاني الروك الأكثر استخفافًا بفرقة The Grateful Dead

شعرت Deadheads في جميع أنحاء العالم بصدمة مع الأخبار التي تفيد بوفاة عازف الجيتار Grateful Dead Bob Weir عن عمر يناهز 78 عامًا. وانتهى دوره في قصة الحياة الواقعية المأساوية لـ Grateful Dead في 10 يناير 2026، عندما استسلم Weir لمشاكل رئوية بعد تشخيص إصابته بالسرطان قبل عدة أشهر. بدأ العلاج قبل فترة وجيزة من اعتلائه المسرح في سان فرانسيسكو لمدة ثلاث ليالٍ من الحفلات الموسيقية للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس Dead في أغسطس 2025. وجاء في بيان على موقع Weir الإلكتروني: “سيكون بوبي إلى الأبد قوة مرشدة أعادت فنه الفريد تشكيل الموسيقى الأمريكية”.
شارك في تأسيس The Dead عندما كان عمره 16 عامًا فقط، وكان Weir هو الغراء الموسيقي الذي جمع كل شيء معًا، حيث قدم وتر الجيتار الفريد الخاص به نقطة مقابلة سمحت لعازف الجيتار جيري جارسيا بالارتفاع. بعد وفاة جارسيا المأساوية في عام 1995، شرع وير في مجموعة متنوعة من الرحلات الموسيقية، بما في ذلك المشاريع الفرعية مثل Ratdog وFurthur وKingfish وBobby and the Midnites. في السنوات الأخيرة، قام بجولة مع مجموعة Dead & Company المجاورة (مع جون ماير الذي قام بتوجيه جارسيا على الجيتار الرئيسي). قام أيضًا بأداء مع Wolf Bros، حيث قدم نسخًا مختصرة ومتأثرة بموسيقى الجاز من أغاني Dead، برفقة منتج التسجيلات الشهير Don Was على الباس وجاي لين على الطبول.
بينما يحزن المشجعون من خلال الاستماع إلى أرقامهم الميتة المفضلة لديهم، سيكون هناك بالتأكيد بعض التحويلات التي يتم اتخاذها نحو أعمق التخفيضات العميقة للمجموعة. في حين أن “الاستخفاف” لدى أحد المستمعين هو “مبالغ فيه” لدى مستمع آخر، فإن الأغاني الخمس التالية تتخطى عمليًا تلك الذاتية بفضل كلماتها التي لا تُنسى، والحرفية الحرفية، والطبيعة المرنة، والتي أعاد وير اختراعها على المسرح المباشر بطرق مدهشة على مر السنين. لن تجدها في أي مجموعة من “الأفضل”، لكنها تستحق البحث عنها.
الريح السوداء الحنجرة
في مايو 1972، كشف بوب وير عن ألبومه الفردي الأول “Ace”. برفقة بقية أعضاء Grateful Dead، أنتج الألبوم العديد من الأغاني التي ستصبح من الأغاني الأساسية للموتى، بما في ذلك “Playing in the Band” و”Mexicali Blues” و”Cassidy” و”One More Saturday Night” و”Black Throated Wind” التي تم الاستخفاف بها.
عندما انطلقت الفرقة في جولتها الأوروبية الأسطورية في ذلك الصيف، بدأت أغنية “Black Throated Wind” حياتها باعتبارها إحدى الحفلات الموسيقية الأساسية لـ Grateful Dead. ستظل الأغنية مفضلة طوال فترة وجود الفرقة، وفي النهاية أصبحت الأغنية المفضلة لـ Weir عند الأداء مع Dead & Company وWolf Bros.
مثل معظم أغاني Dead، تحكي الأغنية قصة، قصة رجل حزين يحاول دون جدوى الركوب على الطريق السريع، بينما يتذكر في الوقت نفسه الرومانسية الفاشلة التي دفعته إلى الطريق. من الناحية الموسيقية، تبدأ الأغنية بنغمة جيتار ملتوية ومتشنجة لا لبس فيها، وتستمر الأغنية في التقدم للأمام – تمامًا مثل بطل الرواية المتنقل. ومع ذلك، فإن كلمات الشاعر الغنائي جون بيري بارلو هي التي تجعل الأغنية لا تُنسى حقًا، وبلغت ذروتها في الجوقة: “الرياح السوداء الحلقية تستمر في التدفق / بكلماتها عن حياة لا يوجد فيها شيء جديد / آه، ليلة الأم الأمريكية / لقد فقدت من الضوء / أوه، أنا أغرق فيك.”
لعبة سباق الدراجات النارية الجديدة
كان إصدار ألبوم The Grateful Dead عام 1970 “Workingman’s Dead” خطوة كبيرة في تطور الفرقة، حيث انتقلت من المخدر الذي ميز صوتهم إلى إحساس أكثر بموسيقى الروك الريفية حيث أعادت الفرقة الاتصال بجذورها كفرقة إبريق تعتمد على موسيقى البلوز. الألبوم مليء بالأغاني التي أصبحت فيما بعد من كلاسيكيات Dead، بما في ذلك “Casey Jones” و”Dire Wolf” و”Uncle John’s Band”. يوجد أيضًا في هذه الشركة أغنية “New Speedway Boogie” التي تروي تجربة الفرقة عام 1969 في حفل Altamont Free Concert الكارثي والمميت، الذي شابته جريمة قتل مأساوية أثناء أداء فرقة The Rolling Stones.
استنادًا إلى تقدم موسيقى البلوز البسيط، فإن الأغنية – التي كتبها جيري جارسيا والشاعر الغنائي روبرت هانتر – هي عبارة عن موسيقى الروك البطيئة، وتتوقف على الجوقة، “بطريقة أو بأخرى، يجب أن يستسلم هذا الظلام.” اجتمعت الأغنية بسرعة وقام The Dead بأدائها لأول مرة بعد أسبوعين فقط من Altamont. كان تسجيل أغنية “Workingman’s Dead” أمرًا سهلاً، حيث أخبر جارسيا رولينج ستون أن الفرقة أكملتها بعد لقطة واحدة فقط. وصف “New Speedway Boogie” بأنها “واحدة من تلك الأغاني المعجزة. إنها واحدة من تلك الأغاني” التي يتم عرضها مرة واحدة “. كانت الكلمات صحيحة جدًا لدرجة أنها كانت واضحة على الفور، فقط بام! لقد خرجت بشكل صحيح. بسيطة ومباشرة.”
قام The Dead بأداء الأغنية حوالي 20 مرة في عام 1970 ثم تم حذفها من قائمة الأغاني. ظلت أغنية “New Speedway Boogie” غائبة عن ذخيرة الفرقة على مدار العقدين التاليين، وتم إحياؤها أخيرًا في عام 1991.
غرب لوس أنجلوس فيداواي
بالنسبة لفرقة غير مشهورة بالنجاحات في المخططات، أثبتت أغنية “In the Dark” لعام 1987 أنها مكافأة غير متوقعة لفرقة The Grateful Dead عندما أصبحت أغنية “A Touch of Grey” هي الأغنية الأكثر شهرة في الفرقة حتى الآن، وبلغت ذروتها في المرتبة التاسعة على Billboard Hot 100. بينما تم إحياء بعض الأغاني في الألبوم بواسطة Dead & Company، فإن الألبوم البارز الآخر هو “West LA Fadeaway”.
مع أخدود بطيء ومتدرج بفضل الطبول المشتركة لميكي هارت وبيل كروتزمان، فإن لعق جيتار جيري جارسيا غير التقليدي يدفع الأغنية إلى الأمام، تتخللها رشقات نارية منفردة غريبة الأطوار طوال الوقت. غنائيًا، يسلط المسار الضوء على الجانب الأكثر فسادًا من مدينة الملائكة وبطنها المظلم المليء بالمخدرات؛ حتى أن هناك تكهنات بأنها قصة تحذيرية من نوع ما حول الوفاة المأساوية لجون بيلوشي في شاتو مارمونت. كما يغني غارسيا، “أنا أبحث عن قصر، 21 غرفة ولكن غرفة واحدة تكفي.”
في أيدي Wolf Bros من Bob Weir، تم إبطاء أغنية “West LA Fadeaway” إلى حد الزحف، مما جعل الأغنية أكثر قتامة وأكثر شرًا. يختلف أسلوب Weir في أجزاء الجيتار بشكل كبير عن أسلوب Garcia، في حين تضيف إضافة الأبواق لمسة من موسيقى R&B، مما يدل على أنه حتى الأغاني الميتة الأكثر استخفافًا قابلة للتجديد الذي لا نهاية له.
أعظم قصة رويت على الإطلاق
أغنية أخرى كتبها بوب وير من ألبومه “Ace”، “Greatest Story Ever Told” هي عبارة عن قصة أشعث للكلاب. تبدأ الأغنية بمقدمة غيتار موسيقى الروك أند رول الكلاسيكية، وتمزج الكلمات بين الصور الدينية وعناصر أفلام الغرب الأمريكي وأفلام الخيال العلمي. “جاء موسى راكبًا على كوازار / كانت مهمازه تهتز، وكان الباب مفتوحًا جزئيًا،” يغني وير، مع إشارة الجوقة إلى “إبراهيم وإسحاق يجلسان على السياج”. ثم تأتي الجملة التالية: “أنت تعلم أن الشيء الوحيد الذي نحتاجه هو مفتاح الربط الأيسر”، في إشارة إلى مهمة حمقاء، عادةً عندما يتم إرسال مبتدئ لجلب أداة غير موجودة كشكل من أشكال المعاكسات.
تمتعت الأغنية بقدرة هائلة على البقاء على مر السنين، وأصبحت من الأغاني المفضلة في حفل Grateful Dead والتي أداها Weir أيضًا مع Dead & Company وWolf Bros. وهذا ليس مفاجئًا، مع الأخذ في الاعتبار أن “Ace”، على الرغم من كونه ألبوم Weir منفردًا، فقد ظهر جميع أعضاء The Dead وهم يعزفون عليه، ويعتبر سجل Grateful Dead بحكم الأمر الواقع. في عام 2022، انضم المغني وكاتب الأغاني تايلر تشايلدرز إلى Weir، حيث قام بالتعامل مع الغناء لأداء Wolf Bros المذهل في Radio City Music Hall في مدينة نيويورك.
ومن المثير للاهتمام أن أصول الأغنية تكمن في عازف الدرامز الميت ميكي هارت، الذي سجل نسخة أولية تسمى “The Pump Song” لألبومه المنفرد “Rolling Thunder” عام 1972. كان الأخدود الدافع الذي يقود المسار في الواقع عبارة عن تسجيل قام به هارت لمضخة في مزرعته (ومن هنا العنوان) ، حيث لعب كل من Weir و Jerry Garcia على المسار.
روبن وتشيريس
“Reuben and Cherise” ليست من الناحية الفنية أغنية Grateful Dead، حيث ظهرت لأول مرة في ألبوم “Cats Under the Stars” التابع لفرقة Jerry Garcia Band في عام 1978. ومع ذلك، فقد انضمت إلى مجموعة حفلات Dead – على الرغم من أنها قدمت أربع مرات فقط، كل ذلك خلال عام 1991.
عند النظر في الحقيقة التي لا توصف لـ The Grateful Dead، من السهل تقديم قضية لـ “Reuben and Cherise” باعتبارها واحدة من أكثر أغاني The Dead التي تم الاستخفاف بها. في كلماته، يروي روبرت هانتر قصة مراوغة عن الرومانسية التي حدثت بشكل خاطئ خلال ماردي غرا في نيو أورليانز. عندما يتم إغراء روبن من قبل امرأة أخرى، روبي كلير الحلوة، ينتهي مثلث الحب بشكل مأساوي عندما تم تصويره في البيت الأخير وهو يسير في شوارع نيو أورلينز حتى الفجر، حاملاً جسد شيريز الذي يبدو هامدًا بينما “شعرها يتدلى بلطف”. قبل تلك اللمحة الأخيرة للزوجين المنكوبين، يشارك راوي الأغنية كلي المعرفة بعض الكلمات الحكيمة: “حقيقة الحب يجب أن تحكيها أغنية مجهولة / مسار الحب يجب أن يتبع أعمى / دون نظرة إلى الخلف.”
على الرغم من أن الأغنية لم تصبح أبدًا معيارًا ميتًا، إلا أنها ظلت جوهرة مخفية تم الاستخفاف بها. كما قال جارسيا صخره متدحرجه، الأغنية “استغرقت كتابتها حوالي ثلاث سنوات … ربما أطول من ذلك. واصلت كتابة وكتابة نسخ منها … كان هانتر يعيد كتابة الكلمات … كنت أكتب لحنًا جديدًا. لا، هذا ليس كل شيء.” … لقد استمر الأمر إلى الأبد.” وسوف تستمر إلى الأبد أيضا.