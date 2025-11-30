هذه هي أغنية الحب الأكثر حزنًا في الثمانينيات

بوني تايلر تصبح نجمة بوب غير متوقعة. في أواخر السبعينيات، عندما كانت تجد قدمها كمغنية، اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية لإزالة العقيدات من أحبالها الصوتية. أدى هذا الإجراء إلى تغيير صوتها بشكل دائم، تاركًا للمغنية ذات الوجه الطفولي أسلوبًا صوتيًا خشنًا وحصويًا بشكل غير عادي. ربما كان ذلك كافيًا لإبعاد المطربين الآخرين عن الأداء تمامًا، لكن تايلر نجح بطريقة ما، وأصبح علامتها التجارية، مما منحها جاذبية جديدة يمكنها من خلالها التعامل مع الأغاني الكبيرة والعاطفية.

“الكسوف الكلي للقلب” كتبه منتج تايلر جيم ستاينمان، الموهبة وراء الكثير من موسيقى زميله المغني ذو الصوت الكبير رغيف لحم. ربما لم يكن من المستغرب أن تكون خلفية ستاينمان في المسرح الموسيقي، وهو ما يفسر موهبته في كتابة الأغاني المنمقة المليئة بالمشاعر التي ترضي الجماهير. القصيدة الغنائية الشهيرة من “الكسوف الكلي للقلب”، “الدور حول العيون الساطعة”، ظهرت لأول مرة في مسرحية مبكرة لستاينمان تسمى “آلة الحلم”.

كانت تايلر قد بدأت للتو العمل مع ستاينمان، الذي وافق على أن يكون منتجها بعد أن تواصل الاثنان بسبب التقدير المشترك لأغانيه المفضلة، وبعد ذلك عرض عليها أغنية “Eclipse”. قال تايلر لصحيفة الغارديان في عام 2023: “أخبرني أنه بدأ في كتابة الأغنية لنسخة موسيقية محتملة من Nosferatu قبل سنوات، لكنه لم ينته منها أبدًا”. “في الوقت الذي كنا نسجل فيه، فقد ميت لوف صوته، وبعد أن حققت نجاحًا كبيرًا كان يقول دائمًا: “دانغ. كان ينبغي أن تكون تلك الأغنية لي!” لقد سكبت قلبي من الغناء.” نحن معجبون بـ Meat Loaf، بالتأكيد، لكن هل كان “Total Eclipse of the Heart” فعالاً مع غنائه في مركز الصدارة بدلاً من غناء تايلر؟ بطريقة ما، نحن نشك في ذلك.