هذه هي أغنية الحب الأكثر حزنًا في الثمانينيات

يمكن القول إن الثمانينيات كانت عقد الأغاني الشعبية الكبيرة، حيث هيمنت على المستويات العليا من المخططات الأغاني الناجحة الضخمة التي ركزت على الحب والحسرة. ولكن من هو الأفضل في المجموعة، وأكبر مسيل للدموع في هذا العقد؟ نحن متفقون على أن هناك عشرات للاختيار من بينها، بما في ذلك أعمال جميلة مثل أغنية “Love Will Tear Us Apart” المأساوية لـ Joy Division، وهي تحفة فنية متقلبة من عام 1980 أصبحت أكثر حزنًا في ضوء وفاة المغني إيان كيرتس في عام إصدارها. نحن أيضًا معجبون بأغنية “With or بدونك” لفرقة U2، وهي أغنية شعبية حققت نجاحًا كبيرًا في عام 1987.
ومع ذلك، فالحقيقة هي أن هناك أغنية واحدة تتفوق على كل الأغاني الأخرى، أغنية نعتقد أنها بلا شك أكبر أغنية تفكك في الثمانينيات: أغنية “Total Eclipse of the Heart” الخالدة لبوني تايلر، وهي أغنية رائعة عام 1983 فقدت القليل من قوتها في العقود الأربعة الماضية. بالتأكيد، قد لا يكون هذا هو الخيار الأفضل الذي يمكن أن نتخذه، ولكننا نعتقد أنك ستوافق قريبًا على أنه يناسب فاتورة الأغنية الأكثر حزنًا في الثمانينيات.
عمل خسوف كلي للقلب
بوني تايلر تصبح نجمة بوب غير متوقعة. في أواخر السبعينيات، عندما كانت تجد قدمها كمغنية، اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية لإزالة العقيدات من أحبالها الصوتية. أدى هذا الإجراء إلى تغيير صوتها بشكل دائم، تاركًا للمغنية ذات الوجه الطفولي أسلوبًا صوتيًا خشنًا وحصويًا بشكل غير عادي. ربما كان ذلك كافيًا لإبعاد المطربين الآخرين عن الأداء تمامًا، لكن تايلر نجح بطريقة ما، وأصبح علامتها التجارية، مما منحها جاذبية جديدة يمكنها من خلالها التعامل مع الأغاني الكبيرة والعاطفية.
“الكسوف الكلي للقلب” كتبه منتج تايلر جيم ستاينمان، الموهبة وراء الكثير من موسيقى زميله المغني ذو الصوت الكبير رغيف لحم. ربما لم يكن من المستغرب أن تكون خلفية ستاينمان في المسرح الموسيقي، وهو ما يفسر موهبته في كتابة الأغاني المنمقة المليئة بالمشاعر التي ترضي الجماهير. القصيدة الغنائية الشهيرة من “الكسوف الكلي للقلب”، “الدور حول العيون الساطعة”، ظهرت لأول مرة في مسرحية مبكرة لستاينمان تسمى “آلة الحلم”.
كانت تايلر قد بدأت للتو العمل مع ستاينمان، الذي وافق على أن يكون منتجها بعد أن تواصل الاثنان بسبب التقدير المشترك لأغانيه المفضلة، وبعد ذلك عرض عليها أغنية “Eclipse”. قال تايلر لصحيفة الغارديان في عام 2023: “أخبرني أنه بدأ في كتابة الأغنية لنسخة موسيقية محتملة من Nosferatu قبل سنوات، لكنه لم ينته منها أبدًا”. “في الوقت الذي كنا نسجل فيه، فقد ميت لوف صوته، وبعد أن حققت نجاحًا كبيرًا كان يقول دائمًا: “دانغ. كان ينبغي أن تكون تلك الأغنية لي!” لقد سكبت قلبي من الغناء.” نحن معجبون بـ Meat Loaf، بالتأكيد، لكن هل كان “Total Eclipse of the Heart” فعالاً مع غنائه في مركز الصدارة بدلاً من غناء تايلر؟ بطريقة ما، نحن نشك في ذلك.
ضرب الرسم البياني الخالدة
وصلت أغنية “Total Eclipse of the Heart” لبوني تايلر إلى أرفف المتاجر القياسية في فبراير 1983، وسرعان ما سيطرت على المخططات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومجموعة من البلدان الأخرى. في الولايات المتحدة، تربعت على قمة Billboard Hot 100 لمدة أربعة أسابيع، وكان الفيديو الرمزي الغريب الخاص بها ثابتًا على قناة MTV لعقود من الزمن.
منذ ذلك الحين، دخلت الأغنية التاريخ كواحدة من أكثر الأغاني الشعبية المميزة في الثمانينيات، مع أجواء فريدة ابتكرها العمل الاستثنائي للوحة المفاتيح لستيف مارغوش. ومع ذلك، فإننا نعزو الكثير من الفعالية العاطفية للأغنية إلى أداء تايلر الصوتي. على الرغم من أنها مبالغ فيها ومسرحية، إلا أنها تقدم الكلمات بمشاعر حقيقية مفجعة، وترفع القصيدة إلى شيء متعال حقًا. على الرغم من أن أغنية “Total Eclipse of the Heart” أصبحت منذ ذلك الحين من أغاني الكاريوكي المفضلة في جميع أنحاء العالم، إلا أن طبقات السخرية التي يستمتع من خلالها العديد من المستمعين الآن بالأغنية لا تفعل شيئًا يذكر للتقليل من فعالية غناء تايلر. بقدر ما يهمنا، استمع إليها في المرحلة المناسبة من حياتك، ولا تزال لديها القدرة على كسر قلبك.