هذه هي الفلسفة اليابانية التي ستغير تصميم منزلك تماماً

هل سبق لك أن فكرت في الفلسفة وراء العمارة اليابانية؟ إذا كنت من محبي الهدوء والبساطة، فإن هذه الفلسفة قد تكون ما تحتاجه لتحويل منزلك إلى مكان يعكس الراحة والسلام الداخلي.

العمارة اليابانية: إلهام جديد لمنزلك

من خلال زيارة إلى اليابان، بدأت المهندسة المعمارية الإسبانية، باولا مينا، في اكتشاف الجمال الفريد لهذا النمط المعماري. كانت تلك الرحلة بداية لإدخال المفاهيم الأساسية للعمارة اليابانية في مشاريعها لتصميم المنازل. أول ما جذب انتباهها كان تفاصيل مدخل المنزل الياباني. هناك، يعتبر المدخل بمثابة فاصل بين الخارج والداخل، حيث توجد عادةً “أغاري-كاماتشي” – وهي درجة صغيرة مصنوعة من الحجر الطبيعي، تميز الانتقال من الشارع إلى داخل المنزل، وهو ما يعد رمزا للاحتشام والخصوصية.

الحد الأدنى: فلسفة العمارة اليابانية

أحد المفاهيم الأساسية التي تميز العمارة اليابانية هو المينيمالية أو البساطة. تقول باولا: “العمارة اليابانية لا يمكن فهمها بالكامل دون النظر إلى فلسفة المينيمالية التي تنبثق منها. بالمقارنة مع أسلوب حياتنا، حيث نميل إلى تكديس الأشياء من ملابس وأدوات، نجد أن المنازل اليابانية تعتمد على المساحات الفارغة والبسيطة.”

إن استخدام المساحات المفتوحة والحد الأدنى من الأثاث يعزز من شعور الراحة، حيث تسهم هذه المساحات في خلق جو من الهدوء والتركيز. “المنازل اليابانية أقل ازدحاماً، وكل شيء فيها في مكانه.”

استخدام المواد الطبيعية: العودة إلى الجذور

في العمارة اليابانية، يُعطى الخشب مكانة خاصة. المواد الطبيعية والبسيطة تعد جزءاً مهماً في هذا النمط. توصي باولا باستخدام المواد الخام، مثل الخشب غير المعالج، لإضافة الدفء والطابع الطبيعي للمساحة. هذا يخلق بيئة لا تحتاج إلى الكثير من الزخارف أو العناصر المبالغ فيها، بل يعتمد الجمال على البساطة والنقاء.

الاهتمام بالتفاصيل: أساس النجاح

وفي مشاريعها المعمارية، مثل مشروع Casa Nao، تبرز دقة التفاصيل والاهتمام بالمادة المستخدمة. تقول باولا: “كلما كان المكان أكثر نظافة وترتيباً، كلما اقتربت من الفلسفة اليابانية. البساطة تتطلب أن تكون الأسطح نظيفة، وأن تبتعد عن أي عنصر غير ضروري.”

وتشير إلى أن “حتى في وكالتنا، على الرغم من أننا نحب استخدام الألوان والتصاميم المتنوعة، إلا أننا نقدر الدقة والاهتمام بالمواد التي تقدمها العمارة اليابانية. نحن نطبق مبادئ التنظيم وتقليل العناصر الفائضة لضمان الشعور بالاتساع في كل غرفة.”

الخلاصة: كيفية تطبيق الفلسفة اليابانية في منزلك

لتطبيق الفلسفة اليابانية في منزلك، ابدأ بتبني البساطة واختيار المواد الطبيعية مثل الخشب، مع مراعاة ترك المساحات فارغة. اجعل كل عنصر في المنزل يعمل بتناغم، ولا تفرط في الأثاث أو الزخارف. ومع الاهتمام بالتفاصيل والنظافة، سيكون لديك منزل يعكس فلسفة الهدوء والتوازن التي تميز العمارة اليابانية.