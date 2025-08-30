هذه 5 نباتات يجب تقليمها قبل نهاية أكتوبر لتزهر بشكل رائع في الربيع

أخبار
هذه 5 نباتات يجب

يعرف كل بستاني أن الخريف هو الموسم الذي يحدد جمال حديقة الربيع. ومن بين الأعمال التي لا ينبغي تأجيلها: التقليم. القيام به قبل نهاية أكتوبر يمنح النباتات فرصة للراحة شتاءً، ويجعلها تنفجر بالألوان مع أول دفء ربيعي.

1 – الورود المتجددة الإزهار

الورود التي تزهر عدة مرات في العام تحتاج إلى تقليم خفيف قبل البرد.

  • الطريقة: أزل الأغصان الميتة، وقلّص الفروع الطويلة، مع ترك مركز الشجيرة مفتوحًا للضوء والهواء.
  • تنويه: لا تقص بقسوة في هذا الوقت، فالتقليم المعتدل أفضل حتى لا تُضعفها في الشتاء.

2 – شجيرات الليلك (الليلاس)

الليلك من أجمل النباتات في مايو، لكنه يعتمد على فروع العام السابق. أي خطأ في التوقيت يعني فقدان أزهاره المعطرة.

  • الطريقة: أزل الأزهار الذابلة وقص الفروع الطويلة قليلًا، فوق برعم متجه للخارج.
  • الفائدة: نبات مرتب ومستعد لإطلاق عناقيد زهرية عطرة في الربيع.

3 – الكوبية (الهورتنسيا)

زهورها الضخمة لا تأتي صدفة، بل بفضل عناية دقيقة في الخريف.

  • الطريقة: اقطع فقط الأزهار الجافة والفروع الميتة. تجنب قص السيقان الرئيسية لأنها تحمل براعم العام المقبل.
  • إضافة: إزالة بعض الفروع القديمة عند القاعدة تساعد النبات على التنفس والنمو بقوة.

4 – ياسمين البر (الكليمتيس) المبكر الإزهار

هذه المتسلقة الرشيقة تكافئك بوفرة أزهار إذا تم تقليمها بذكاء.

  • الطريقة: قص الفروع التي أزهرت العام الماضي حتى يبقى عليها 2–3 براعم قوية قرب القاعدة.
  • نصيحة: اربطها على دعامة أو شبكة لتوجيه نموها ومنع التشابك.

5 – نبات اللافندر

لا يكفي الاستمتاع برائحته في الصيف، بل يحتاج لعناية تحافظ على جماله.

  • الطريقة: قص ثلث الطول تقريبًا، مع الحذر من النزول إلى الخشب القديم لأنه لا يُجدد نفسه.
  • الفائدة: يحافظ على شكله الكروي الأنيق ويحفّز إنتاج أزهار أكثر كثافة.

الخلاصة: تقليم اليوم… أزهار الغد

تقليم هذه النباتات الخمسة قبل نهاية أكتوبر يمنحها قوة إضافية لموسم الإزهار القادم. بضع دقائق مع مقص الحدائق قد تكون الفارق بين حديقة باهتة وواحة غنية بالألوان والروائح في الربيع.

Noura Al-Bakri

Noura Al-Bakri

نورة البكري صحفية مختصة في مواضيع المنزل والحديقة، وتقيم في دبي. تكتب دليلاً عملياً حول تصميم الحدائق الحضرية والزراعة المنزلية، بالإضافة إلى مقالات حول تنظيم المساحات الداخلية وترتيبها. أسلوبها دافئ وبسيط، ويهدف إلى تشجيع القراء على اعتماد نمط حياة أكثر صديقة للبيئة.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية