هذه 5 نباتات يجب تقليمها قبل نهاية أكتوبر لتزهر بشكل رائع في الربيع

يعرف كل بستاني أن الخريف هو الموسم الذي يحدد جمال حديقة الربيع. ومن بين الأعمال التي لا ينبغي تأجيلها: التقليم. القيام به قبل نهاية أكتوبر يمنح النباتات فرصة للراحة شتاءً، ويجعلها تنفجر بالألوان مع أول دفء ربيعي.

1 – الورود المتجددة الإزهار

الورود التي تزهر عدة مرات في العام تحتاج إلى تقليم خفيف قبل البرد.

أزل الأغصان الميتة، وقلّص الفروع الطويلة، مع ترك مركز الشجيرة مفتوحًا للضوء والهواء. تنويه: لا تقص بقسوة في هذا الوقت، فالتقليم المعتدل أفضل حتى لا تُضعفها في الشتاء.

2 – شجيرات الليلك (الليلاس)

الليلك من أجمل النباتات في مايو، لكنه يعتمد على فروع العام السابق. أي خطأ في التوقيت يعني فقدان أزهاره المعطرة.

أزل الأزهار الذابلة وقص الفروع الطويلة قليلًا، فوق برعم متجه للخارج. الفائدة: نبات مرتب ومستعد لإطلاق عناقيد زهرية عطرة في الربيع.

3 – الكوبية (الهورتنسيا)

زهورها الضخمة لا تأتي صدفة، بل بفضل عناية دقيقة في الخريف.

اقطع فقط الأزهار الجافة والفروع الميتة. تجنب قص السيقان الرئيسية لأنها تحمل براعم العام المقبل. إضافة: إزالة بعض الفروع القديمة عند القاعدة تساعد النبات على التنفس والنمو بقوة.

4 – ياسمين البر (الكليمتيس) المبكر الإزهار

هذه المتسلقة الرشيقة تكافئك بوفرة أزهار إذا تم تقليمها بذكاء.

قص الفروع التي أزهرت العام الماضي حتى يبقى عليها 2–3 براعم قوية قرب القاعدة. نصيحة: اربطها على دعامة أو شبكة لتوجيه نموها ومنع التشابك.

5 – نبات اللافندر

لا يكفي الاستمتاع برائحته في الصيف، بل يحتاج لعناية تحافظ على جماله.

قص ثلث الطول تقريبًا، مع الحذر من النزول إلى الخشب القديم لأنه لا يُجدد نفسه. الفائدة: يحافظ على شكله الكروي الأنيق ويحفّز إنتاج أزهار أكثر كثافة.

الخلاصة: تقليم اليوم… أزهار الغد

تقليم هذه النباتات الخمسة قبل نهاية أكتوبر يمنحها قوة إضافية لموسم الإزهار القادم. بضع دقائق مع مقص الحدائق قد تكون الفارق بين حديقة باهتة وواحة غنية بالألوان والروائح في الربيع.