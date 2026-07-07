هز كريستوفر سانشيز لاعب فيليز في أسوأ نزهة في مسيرته المهنية

في بعض الأحيان لا يكون هذا يومك.

وبالنسبة للاعب فيليز كريستوفر سانشيز، لم يكن يومه يوم الاثنين.

في خسارة 15-1 أمام العائلة المالكة، سمح سانشيز بتحقيق أعلى مستوى في مسيرته بتسعة أشواط في 3 جولات وضرب ضربة واحدة منخفضة في مسيرته.

أدت البداية الكارثية إلى تضخم ERA لمرشح Cy Young من 2.00 إلى 2.62، لكن سانشيز لم يتمكن من تحديد أي شيء محدد أدى إلى الكابوس بعد الظهر.

وقال سانشيز للصحفيين من خلال مترجم: “أعني أنها مجرد لعبة”. “بينما أتعلم من الأشياء الجيدة التي لدينا في الملعب، والأشياء عندما نؤدي بشكل جيد، نفس الشيء عندما لا أؤدي. أحاول فقط أن أتعلم منه.”

كانت كارثة يوم الاثنين حدثًا نادرًا في موسم ناجح بشكل لا يصدق لسانشيز.

كان سانشيز يخرج من سبع أشواط ضد القراصنة في 30 يونيو وسمح بخمسة أشواط أو أكثر مرتين فقط هذا الموسم حتى يوم الاثنين.

لقد تصدر أيضًا عناوين الأخبار في وقت سابق من هذا الموسم لإلقائه 50 جولة متتالية بدون أهداف، وهو خامس أطول خط موسم واحد منذ عام 1893.

ولكن منذ بداية يوم الاثنين، لم يكن لديه ذلك.

تم وضع علامة على اليسار لمدة ستة أشواط في الشوط الأول بعد خطأ رمي بواسطة Shortstop Trea Turner وهوميروس ثلاثي الأشواط بواسطة Luke Maile.

حتى أن سانشيز سمح لصائد رويالز سلفادور بيريز، الذي وصل إلى 0.209 هذا الموسم، بالذهاب إلى الفناء في الشوط الثاني.

حطم أفراد العائلة المالكة ثلاثة حواجز قبالة سانشيز قبل أن يتم إخراجه في الشوط الرابع، واستمروا في الهرس حتى بعد رحيل اليسار.

لقد سجلوا شوطًا في كل جولة ضربوها، مما ساهم في أدائهم الهجومي الأكثر اكتمالاً لهذا الموسم.

على الرغم من نزهة سانشيز المؤسفة وخسارة فيليز، إلا أنهم ما زالوا في وضع البدل مع اقتراب استراحة كل النجوم.

يتأخر فريق فيليز بفارق 50-41 و3 مباريات ونصف عن فريق بريفز المتصدر في NL East بعد الخسارة غير المتوازنة.