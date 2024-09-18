هكذا وجد بوب روس دعوته ليكون رسامًا

لقد ترك بوب روس والعرض الأول لبرنامجه “متعة الرسم” على قناة بي بي إس (من 1983 إلى 1994) انطباعاً فريداً على المشهد الثقافي في بلادنا لا يمكن تكراره أبداً. لقد كان يعلم بالقدوة بخطوات سهلة الفهم، وجعل الفن أقل ترهيباً، وكان يدعو الناس إلى الفن بدلاً من أن يأمرهم به، وكان يفعل كل ذلك بأقصى قدر ممكن من الهدوء والود واللطف، وبأقل قدر ممكن من السعادة. ولكن لو لم يكن روس رقيباً في القوات الجوية لما كنا قد حظينا بامتياز حضوره وإرشاده.
ولد روبرت نورمان روس في عام 1942 في دايتونا بولاية فلوريدا، وترك المدرسة في الصف التاسع وانضم إلى القوات الجوية في عام 1961. ولكن نظرًا لكونه رجلًا طويل القامة (6 أقدام و2 بوصة) وقدميه مسطحتين وإصبع السبابة الأيسر المقطوع جزئيًا، لم يكن مؤهلاً للطيران في قمرة القيادة. بدلاً من ذلك، بدأ كفني سجلات طبية وانتهى برتبة رقيب أول. كما نقلت عنه صحيفة أورلاندو سنتينل في عام 1990، وعلى عكس شخصيته العامة اللاحقة، “كان الرجل الذي يجعلك تنظف المرحاض، والرجل الذي يجعلك ترتب سريرك، والرجل الذي يصرخ في وجهك لأنك تأخرت عن العمل. تتطلب الوظيفة منك أن تكون شخصًا شريرًا وقويًا”. حتى أنه حصل على لقب “Bust ‘Em Up Bobby”. كان عليه أن يكون شريرًا للغاية، في الواقع، لدرجة أنه أقسم عندما ترك الجيش أنه سيكون ألطف شخص على الإطلاق. دخل: بوب روس الرسام.
أدى دور روس كرقيب إلى قيامه بالرسم
من الغريب أن نتخيل بوب روس وهو يصرخ بأوامر لمجند جديد في الجيش بأن ينظف المرحاض، ولكن هذا ما كان مطلوبًا لإقناع روس بالالتزام بحياة من السلام والسعادة. هذا بالإضافة إلى جمال ألاسكا الطبيعي، وتقنية الرسم “المبلل على المبلل” التي ابتكرها الرسام الألماني ويليام ألكسندر، ووظيفة جانبية في حانة.
ترك روس خدمته التي استمرت 20 عامًا في القوات الجوية في عام 1981 متعهدًا “بعدم الصراخ مرة أخرى” كما تقول صحيفة أورلاندو سنتينل. أثناء وجوده في الجيش، قادته مجموعة من الظروف السعيدة إلى الرسم، بدءًا من المناظر الطبيعية في ألاسكا، وفقًا لسيرته الذاتية. تأثر روس بشكل خاص بجبال ألاسكا وتلقى دورة في الرسم من خلال منظمة الخدمة المتحدة (USO). وبالطبع، نعلم جميعًا مدى حب روس لرسم المناظر الطبيعية في “متعة الرسم”.
وفي الوقت نفسه، كان روس يعمل بدوام جزئي في حانة يبيع من خلالها أعماله. وكما قال لصحيفة أورلاندو سنتينل، كان يذهب إلى منزله لتناول الغداء، ويرسم بعض اللوحات، ثم يعود بها إلى الحانة. بالإضافة إلى ذلك، كان يرسم على علب تستخدم في استخراج الذهب، وهو ما كان شراءً مثاليًا.
ولأن روس كان عليه أن يرسم بسرعة شديدة، فقد استخدم تقنية الرسم “بالماء على الماء”، أي عدم انتظار جفاف الطلاء. ولهذا استلهم أفكاره من الرسام ويليام “بيل” ألكسندر، الذي يقول عنه أرتسي إنه كان يقدم برنامجاً للرسم على قناة بي بي إس بنفس تنسيق برنامج روس، “سحر الرسم الزيتي”. بل إن روس استعار عبارة ألكسندر الشهيرة “الأشجار الصغيرة السعيدة”.
(الصورة المميزة بواسطة SrA Dan Saylor عبر ويكيميديا كومنز | تم اقتصاصها وتعديل حجمها)
إرث روس للسعادة
أنهى بوب روس مسيرته المهنية التي استمرت 20 عامًا في القوات الجوية في عام 1981، وفي غضون عامين أطلق بالفعل برنامجه المحبوب على قناة PBS، “متعة الرسم”، في عام 1983. ومدفوعًا بملاحقة ما جلب له السعادة أثناء فترة خدمته العسكرية، أخذ روس المزيد من دروس الرسم لصقل أسلوبه. وشمل ذلك أخذ دروس مباشرة مع ويليام “بيل” ألكسندر المذكور أعلاه والسفر مع شركة مبيعات مستلزمات الطلاء من باب إلى باب الرسام، Alexander Magic Art Supplies Company.
وقد منح هذا القرار روس الرابط التالي في السلسلة إلى “متعة الرسم”، عندما التقى بأنيت كوالسكي في فصل دراسي لمدة خمسة أيام في أحد الفنادق. كان ابن كوالسكي قد توفي مؤخرًا في حادث سيارة، وكانت ترغب بشدة في الذهاب إلى فصل ألكسندر للمساعدة في الشفاء. وكما أوضحت NPR، فقد التقت بروس في الفصل وعرفت أنها رأت شيئًا مميزًا. قالت: “لقد كنت مفتونة جدًا ببوب”، “بطريقة ما، انتشلني من هذا الاكتئاب”. وهي التي اقترحت الاستفادة من تصرفات روس الطبيعية ومهارته في مهنة. كما أصبحت مديرة أعماله.
لننتقل الآن إلى الوقت الحاضر، حيث أصبحت كل حلقات “متعة الرسم” التي قدمها روس، والتي يزيد عددها عن 400 حلقة، متاحة للمشاهدة مجانًا عبر الإنترنت. توفي روس في عام 1995 بسبب سرطان الغدد الليمفاوية عن عمر يناهز 52 عامًا، لكن إرثه راسخ، إلى جانب كل الفرش البيضاء المصنوعة من التيتانيوم والمروحة التي يمكنك أن تطلبها. ولو لم يكن روس مطالبًا بالصخب والقسوة في دوره كرقيب في القوات الجوية، لما حدث أي من ذلك على الأرجح.