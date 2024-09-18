هكذا وجد بوب روس دعوته ليكون رسامًا

من الغريب أن نتخيل بوب روس وهو يصرخ بأوامر لمجند جديد في الجيش بأن ينظف المرحاض، ولكن هذا ما كان مطلوبًا لإقناع روس بالالتزام بحياة من السلام والسعادة. هذا بالإضافة إلى جمال ألاسكا الطبيعي، وتقنية الرسم “المبلل على المبلل” التي ابتكرها الرسام الألماني ويليام ألكسندر، ووظيفة جانبية في حانة.

ترك روس خدمته التي استمرت 20 عامًا في القوات الجوية في عام 1981 متعهدًا “بعدم الصراخ مرة أخرى” كما تقول صحيفة أورلاندو سنتينل. أثناء وجوده في الجيش، قادته مجموعة من الظروف السعيدة إلى الرسم، بدءًا من المناظر الطبيعية في ألاسكا، وفقًا لسيرته الذاتية. تأثر روس بشكل خاص بجبال ألاسكا وتلقى دورة في الرسم من خلال منظمة الخدمة المتحدة (USO). وبالطبع، نعلم جميعًا مدى حب روس لرسم المناظر الطبيعية في “متعة الرسم”.

وفي الوقت نفسه، كان روس يعمل بدوام جزئي في حانة يبيع من خلالها أعماله. وكما قال لصحيفة أورلاندو سنتينل، كان يذهب إلى منزله لتناول الغداء، ويرسم بعض اللوحات، ثم يعود بها إلى الحانة. بالإضافة إلى ذلك، كان يرسم على علب تستخدم في استخراج الذهب، وهو ما كان شراءً مثاليًا.

ولأن روس كان عليه أن يرسم بسرعة شديدة، فقد استخدم تقنية الرسم “بالماء على الماء”، أي عدم انتظار جفاف الطلاء. ولهذا استلهم أفكاره من الرسام ويليام “بيل” ألكسندر، الذي يقول عنه أرتسي إنه كان يقدم برنامجاً للرسم على قناة بي بي إس بنفس تنسيق برنامج روس، “سحر الرسم الزيتي”. بل إن روس استعار عبارة ألكسندر الشهيرة “الأشجار الصغيرة السعيدة”.

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