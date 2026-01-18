هل أصيب دونالد ترامب بسكتة دماغية؟ الأدلة التي يستخدمها الطبيب لدعم ادعاءاته

خلال فترة الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، انخرط عامة الناس في قدر كبير من التكهنات حول الحالة الصحية للرئيس، مشيرين إلى كل شيء بدءًا من الكدمات المتكررة على يديه إلى اختباراته المعرفية المتعددة كدليل على وجود مشكلة صحية خطيرة.
وفي محاولة لطمأنة السكان العصبيين، كشف البيت الأبيض أن ترامب يستخدم الأسبرين لحماية صحة القلب والأوعية الدموية، وأنه يعاني من قصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة لدى كبار السن والتي يمكن أن تسبب تورم الكاحل والساق. ومع ذلك، فإن ادعاءاته الخاصة بـ “الصحة المثالية” قوبلت بالتشكيك.
إضافة إلى الجدل، كان العاملون في مجال الصحة أيضًا مهتمين. في يناير 2026، توجهت أخصائية أمراض النطق واللغة إلى تطبيق TikTok الخاص بها لتشير إلى أن صوت “الالتهام” الذي يصدره ترامب عند التحدث يمكن أن يكون أحد أعراض التدهور العصبي. وعلى الرغم من أن الأمر مجرد تكهنات، يعتقد أحد الأطباء أن السياسي ربما أصيب بسكتة دماغية في وقت ما من عام 2025.
الأعراض التي يعتقد الطبيب أنها تشير إلى إصابة ترامب بجلطة دماغية
أوضح البروفيسور بروس ديفيدسون من كلية الطب إلسون إس فلويد بجامعة ولاية واشنطن الأسباب وراء ادعائه في البودكاست “محكمة التاريخ” (عبر موقع يوتيوب).
وقال للمضيفين: “أعتقد أن السكتة الدماغية كانت في الجانب الأيسر من الدماغ، الذي يتحكم في الجانب الأيمن من الجسم”، مضيفًا: “أعتقد أن السكتة الدماغية كانت قبل ستة أشهر أو أكثر، في وقت سابق من عام 2025”. وفي الخوض في ما يعتبره دليلاً على هذا الحدث، أشار إلى أن هناك مقاطع فيديو لترامب وهو يجر قدميه في ملعب الجولف. وقد شوهد أيضًا وهو يحتضن يده اليمنى في يده اليسرى. “في وقت سابق من عام 2025، كان يثرثر”. “كلمات،” تابع ديفيدسون ليقول، “وهو ما لم يفعله من قبل والذي قام بتحسينه مؤخرًا.”
ومن الأدلة الأخرى، وفقا للأكاديمي، ميل ترامب الحديث نسبيا إلى النوم أثناء الظهور، فضلا عن استخدامه يده اليسرى للتمسك بالدرابزين على الرغم من أنه يستخدم يده اليمنى. على الرغم من أن ديفيدسون لم يذكر ذلك، فقد أبلغت وسائل الإعلام أيضًا عن حادثة وقعت في 11 سبتمبر 2025، عندما بدا أن ترامب لديه وجه “متدلي” (حسب ديلي بيست)، وهو عرض يتوافق مع السكتة الدماغية (حسب جمعية القلب الأمريكية).
ومع ذلك، أقر ديفيدسون أنه إذا أصيب ترامب بسكتة دماغية، “يبدو أنه قد تعافى بشكل كبير”.