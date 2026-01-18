هل أصيب دونالد ترامب بسكتة دماغية؟ الأدلة التي يستخدمها الطبيب لدعم ادعاءاته

خلال فترة الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، انخرط عامة الناس في قدر كبير من التكهنات حول الحالة الصحية للرئيس، مشيرين إلى كل شيء بدءًا من الكدمات المتكررة على يديه إلى اختباراته المعرفية المتعددة كدليل على وجود مشكلة صحية خطيرة.

وفي محاولة لطمأنة السكان العصبيين، كشف البيت الأبيض أن ترامب يستخدم الأسبرين لحماية صحة القلب والأوعية الدموية، وأنه يعاني من قصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة لدى كبار السن والتي يمكن أن تسبب تورم الكاحل والساق. ومع ذلك، فإن ادعاءاته الخاصة بـ “الصحة المثالية” قوبلت بالتشكيك.

إضافة إلى الجدل، كان العاملون في مجال الصحة أيضًا مهتمين. في يناير 2026، توجهت أخصائية أمراض النطق واللغة إلى تطبيق TikTok الخاص بها لتشير إلى أن صوت “الالتهام” الذي يصدره ترامب عند التحدث يمكن أن يكون أحد أعراض التدهور العصبي. وعلى الرغم من أن الأمر مجرد تكهنات، يعتقد أحد الأطباء أن السياسي ربما أصيب بسكتة دماغية في وقت ما من عام 2025.