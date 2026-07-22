هل أفسد حساب هيت على اليوتيوب قرار وكالة ليبرون المجانية؟

هل يعود ليبرون جيمس بمواهبه إلى الشاطئ الجنوبي؟

ما يبدو أنه خطأ من جانب فريق واحد ربما أفسد المتعة – أو ربما لا.

ونشرت صفحة فريق ذا هيت على اليوتيوب، ثم حذفت بسرعة، مقطع فيديو بعنوان “المؤتمر الصحفي التمهيدي لليبرون جيمس” مع تاريخ 27 يوليو 2026.

إلا أن صحيفة ميامي هيرالد ذكرت أن قسم التواصل الاجتماعي بالفريق نشر الفيديو بالخطأ، والذي كان قيد الإعداد في حالة لقد وقع بالفعل مع فريق هيت، وليس أن الفريق قد لاحظ قرار جيمس الفعلي.

جيمس، اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لم يتخذ رسميًا بعد خياره المرتقب في الوكالة المجانية.

تم التكهن بالخطوة التالية للاعب البالغ من العمر 41 عامًا منذ أسابيع منذ أن أصبح من الواضح أنه لن يعود إلى فريق ليكرز، وهذا النشر غير المقصود لمقطع فيديو على الويب لم يؤد إلا إلى صب الزيت على النار.

في صيف عام 2010، شارك جيمس في برنامج “The Decision” الذي تم بثه على قناة ESPN، حيث أعلن أنه سيغادر مسقط رأسه كافالييرز إلى هيت.

لعب جيمس أربعة مواسم مع فريق هيت، وفاز بلقبين في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين وحصل على جائزتي أفضل لاعب في الدوري للمرة الثالثة والرابعة.

إن العودة إلى ميامي ستكون منطقية للغاية، خاصة إذا كان يريد الفوز بحلقة البطولة الخامسة له. قام فريق The Heat بخطوة مذهلة في موسم الإجازة عندما أبرموا صفقة مع Bucks ليوقعوا Giannis Antetokounmpo في التجارة.

قال وكيل جيمس، ريتش بول، في برنامجه الإذاعي “Game Over” أن النجم الذي شارك في 22 مباراة لن يتسرع في اتخاذ أي خيار.

قال بول: “لديه خيار ليقوم به. لديه خيار تجاري ليقوم به”. “لن نجلس هنا ونقرر أو نسمح لشخص آخر أن يقرر متى يتخذ هذا القرار أو الاختيار. إنه خيار تجاري يتخذه.”

تعد فرق هيت وكافالييرز ووريورز و76ers من بين الفرق التي يُشاع أنها تتنافس على خدمات جيمس.