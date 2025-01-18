هل استخدام ستارة الموقد أكثر أمانًا من استخدام الشاشة؟ إليك ما نعرفه

يمكن للمواقد أن تحول منزلك إلى ملاذ مريح، ولكن من المهم الحفاظ على منزلك آمنًا من الحرائق ووضع الاحتياطات المناسبة لتقليل المخاطر. على الرغم من وجود عدة طرق للمساعدة في الحفاظ على منزلك آمنًا، إلا أن ستائر الموقد وشاشات الموقد خياران شائعان. يعمل كلا الخيارين كحاجز لمنع الرماد الساخن من الوصول إلى مناطق أخرى وبدء حريق، لكن تحديد الخيار الأكثر أمانًا والأفضل لمنزلك يعتمد على عدة عوامل.
غالبًا ما يتم تصميم ستائر النار بشكل مشابه للستائر الدوارة التي يمكن فتحها عند الحاجة إليها. على عكس ستائر النوافذ، فإن الغرض من هذه الدروع هو توفير ختم مقاوم للدخان يعمل على منع خطر الوفاة بسبب الدخان السام. ستائر المدفأة مصنوعة من مواد مقاومة للحريق يمكن أن تساعد في حماية منزلك من الدخان واللهب في حالة نشوب حريق. كما أنها تميل أيضًا إلى الحفاظ على مساحة أكبر من الطرق الأخرى بسبب ميزاتها القابلة للسحب.
شاشات الموقد عبارة عن حواجز مصنوعة عادة من المعدن أو الشبكة التي توضع أمام النار المفتوحة للمساعدة في منع الجمر أو جذوع الأشجار من مغادرة الموقد. يمكن للشاشات أيضًا أن تمنع الدخان، واحتواء حرارة النار بشكل أفضل، ويمكن استخدامها كإجراء أمان للمساعدة في منع الأطفال أو الحيوانات الأليفة من الاقتراب كثيرًا من المدفأة. على غرار ستارة الموقد، يمكن للشاشات أن تقلل من أضرار الحرائق وتمنع الأبواب الزجاجية التي قد تكون متصلة بالموقد من التحطم. يمكن أن تساعدك الشاشات أيضًا في تزيين المدفأة الخاصة بك بشكل احترافي وتندمج بسلاسة مع تصميم منزلك.
الاختلافات بين شاشات الموقد والستائر
تخدم شاشات وستائر المدفأة أغراضًا مماثلة، ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها. أولاً، تحتاج ستائر الموقد عادةً إلى الاستبدال أكثر من الشاشات لأنها يمكن أن تتلف بسهولة أكبر بمرور الوقت. تميل الشاشات أيضًا إلى أن تكون أفضل في إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عن النيران لأنها تخلق حصارًا أكثر ثباتًا وتوفر ختمًا أفضل من الستائر. تساعد كلتا الطريقتين على تقليل مقدار الضرر الناتج عن الحرائق، كما تعد من إجراءات السلامة المهمة، ولكن بشكل عام، تعد الشاشات هي الخيار الأفضل بين الاثنين.
على الرغم من أن حواجز المدفأة تعمل على منع الحرائق، إلا أن هناك إجراءات أمان أخرى للمنطقة المحيطة بالموقد يجب وضعها في الاعتبار عند التعامل مع الحريق لإنشاء بيئة آمنة. من المهم أن تكون المدفأة خالية من السخام وأن تقوم بإزالة الرماد الزائد بانتظام، حيث أن السخام الذي يزيد طوله عن بوصة واحدة يمكن أن يخلق المزيد من الدخان ومن المرجح أن يتسبب في نشوب حريق. تأكد أيضًا من أن المنطقة خالية من مخاطر الحريق المخفية مثل الكتب والصحف والستائر، واحتفظ بمطفأة في متناول اليد كإجراء احترازي حتى لا تتحول أي شرارة صغيرة إلى حريق خطير.