هل استخدام ستارة الموقد أكثر أمانًا من استخدام الشاشة؟ إليك ما نعرفه

يمكن للمواقد أن تحول منزلك إلى ملاذ مريح، ولكن من المهم الحفاظ على منزلك آمنًا من الحرائق ووضع الاحتياطات المناسبة لتقليل المخاطر. على الرغم من وجود عدة طرق للمساعدة في الحفاظ على منزلك آمنًا، إلا أن ستائر الموقد وشاشات الموقد خياران شائعان. يعمل كلا الخيارين كحاجز لمنع الرماد الساخن من الوصول إلى مناطق أخرى وبدء حريق، لكن تحديد الخيار الأكثر أمانًا والأفضل لمنزلك يعتمد على عدة عوامل.

غالبًا ما يتم تصميم ستائر النار بشكل مشابه للستائر الدوارة التي يمكن فتحها عند الحاجة إليها. على عكس ستائر النوافذ، فإن الغرض من هذه الدروع هو توفير ختم مقاوم للدخان يعمل على منع خطر الوفاة بسبب الدخان السام. ستائر المدفأة مصنوعة من مواد مقاومة للحريق يمكن أن تساعد في حماية منزلك من الدخان واللهب في حالة نشوب حريق. كما أنها تميل أيضًا إلى الحفاظ على مساحة أكبر من الطرق الأخرى بسبب ميزاتها القابلة للسحب.

شاشات الموقد عبارة عن حواجز مصنوعة عادة من المعدن أو الشبكة التي توضع أمام النار المفتوحة للمساعدة في منع الجمر أو جذوع الأشجار من مغادرة الموقد. يمكن للشاشات أيضًا أن تمنع الدخان، واحتواء حرارة النار بشكل أفضل، ويمكن استخدامها كإجراء أمان للمساعدة في منع الأطفال أو الحيوانات الأليفة من الاقتراب كثيرًا من المدفأة. على غرار ستارة الموقد، يمكن للشاشات أن تقلل من أضرار الحرائق وتمنع الأبواب الزجاجية التي قد تكون متصلة بالموقد من التحطم. يمكن أن تساعدك الشاشات أيضًا في تزيين المدفأة الخاصة بك بشكل احترافي وتندمج بسلاسة مع تصميم منزلك.