هل الأسقف البيضاء أصبحت قديمة الطراز؟

قد تكون الأسقف البيضاء خالدة، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك تغيير المظهر. هناك بعض الحالات التي قد ترغب فيها في إنشاء سقف جريء وواضح. أحد الأمثلة على ذلك هو غمر اللون. هناك أخطاء شائعة يجب تجنبها مع صيحة غمر الألوان الشائعة، ولكن باختصار، كل شيء بدءًا من السقف وحتى الألواح يجب أن يكون لونًا مشبعًا واحدًا. والنتيجة هي غرفة جريئة ومثيرة لن يكون لها نفس التأثير إذا ترك السقف باللون الأبيض.

سبب آخر قد يجعلك ترغب في تخطي اللون الأبيض هو إذا كنت تبحث عن عنصر تصميم غير متوقع. هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل إضافة ورق الحائط إلى السقف، ولكن تفاصيل التصميم هذه يمكن أن تجذب انتباهك إلى الأعلى وتربط جميع ألوان الغرفة معًا. على عكس الطلاء، يمكن لورق الحائط أيضًا إخفاء عيوب السقف مثل الشقوق والبقع والعيوب الرئيسية الأخرى.

الأسقف البيضاء لا تذهب إلى أي مكان، ولكن التصميم الجيد مفتوح للتفسير. (تثبت اتجاهات السقف الأوروبية القادمة ذلك تمامًا.) قم بالتجول في تصميم منزلك حتى تجد ما يعجبك، وإذا جربت اتجاه السقف وخرج عن الموضة، فيمكنك دائمًا طلاؤه مرة أخرى باللون الأبيض الخالد.