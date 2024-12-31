هل الأسمدة العضوية مناسبة لك؟ وإليك نظرة على العيوب

تستحضر كلمة “عضوي” مجموعة متنوعة من الصور. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالأسمدة لحديقتك، فإن لها معنى محددًا للغاية. يقول بيج ألوي، خبير الحدائق في House Digest ومالك Albion Gardens: “الأسمدة العضوية عبارة عن تعديلات للتربة وأنواع أخرى من الأسمدة المصنوعة بدون مواد كيميائية صناعية أو ضارة”.

عند اختيار الأسمدة، حتى لو كانت عضوية، هناك أشياء يجب البحث عنها. يقول ألوي: “بعض المنتجات التي يشار إليها باسم “الأسمدة” هي في بعض الأحيان مبيدات أعشاب، مثل مبيدات الأعشاب الحبيبية قبل ظهورها، لذلك من المهم قراءة الملصقات ومعرفة ما تشتريه”. “كما أن بعض المنتجات العضوية حاصلة على شهادة عضوية، مما يعني أنها اتبعت قواعد وإرشادات محددة للوفاء بهذه المعايير.”

يقول ألوي، الذي تحدث حصريًا إلى هاوس دايجست: “إن البستاني الذي يريد الحفاظ على ممارسات الحدائق المستدامة (التي تساعد على تحسين التنوع البيولوجي للحديقة، من بين فوائد أخرى) سيرغب في اختيار الأسمدة العضوية على المنتجات غير العضوية”. يبدو اختيار الخيار العضوي أمرًا جيدًا، ولكن هل هو الاختيار الصحيح دائمًا؟ بعض الجوانب السلبية التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار هي تكلفتها وانخفاض مستويات العناصر الغذائية.