هل الأسمدة العضوية مناسبة لك؟ وإليك نظرة على العيوب

تستحضر كلمة “عضوي” مجموعة متنوعة من الصور. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالأسمدة لحديقتك، فإن لها معنى محددًا للغاية. يقول بيج ألوي، خبير الحدائق في House Digest ومالك Albion Gardens: “الأسمدة العضوية عبارة عن تعديلات للتربة وأنواع أخرى من الأسمدة المصنوعة بدون مواد كيميائية صناعية أو ضارة”.
عند اختيار الأسمدة، حتى لو كانت عضوية، هناك أشياء يجب البحث عنها. يقول ألوي: “بعض المنتجات التي يشار إليها باسم “الأسمدة” هي في بعض الأحيان مبيدات أعشاب، مثل مبيدات الأعشاب الحبيبية قبل ظهورها، لذلك من المهم قراءة الملصقات ومعرفة ما تشتريه”. “كما أن بعض المنتجات العضوية حاصلة على شهادة عضوية، مما يعني أنها اتبعت قواعد وإرشادات محددة للوفاء بهذه المعايير.”
يقول ألوي، الذي تحدث حصريًا إلى هاوس دايجست: “إن البستاني الذي يريد الحفاظ على ممارسات الحدائق المستدامة (التي تساعد على تحسين التنوع البيولوجي للحديقة، من بين فوائد أخرى) سيرغب في اختيار الأسمدة العضوية على المنتجات غير العضوية”. يبدو اختيار الخيار العضوي أمرًا جيدًا، ولكن هل هو الاختيار الصحيح دائمًا؟ بعض الجوانب السلبية التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار هي تكلفتها وانخفاض مستويات العناصر الغذائية.
سلبيات الأسمدة العضوية
لا توجد مواد كيميائية ضارة. تعزيز التنوع البيولوجي. هذه كلها أشياء جيدة، أليس كذلك؟ فلماذا يختار أي شخص الأسمدة غير العضوية؟ يقول بيج ألوي، متحدثًا حصريًا إلى House Digest: “أحد عيوب استخدام الأسمدة العضوية في الحديقة هو أن الأسمدة العضوية التي يتم شراؤها من المتجر يمكن أن تكون باهظة الثمن”. “الجانب الآخر الذي يمكن اعتباره عيبًا هو أن الأسمدة العضوية تحتوي على مستويات أقل من العناصر الغذائية، وبالتالي قد لا تؤدي إلى نمو كبير أو نتائج أخرى (مثل المزيد من الزهور ذات الألوان الزاهية). ومع ذلك، بالنسبة للبستانيين الذين يفضلون استخدام مواد صديقة للبيئة والمواد المستدامة، فإن هذه العيوب لا يُنظر إليها عادة على أنها مشكلة.”
والخبر السار هو أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للتخفيف من هذه العيوب. ويضيف ألوي: “يصنع بعض البستانيين سمادهم الخاص للمساعدة في تعويض هذه التكلفة، لكن هذا يستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب بعض الجهد”. إذا كنت ترغب في تجربة ذلك، ففكر في استخدام بقايا الطعام هذه لصنع سماد يمكنك صنعه بنفسك. يمكنك أيضًا استخدام أوراق النباتات مثل السنفيتون (Symphytum officinale) لصنع شاي الأسمدة.
متى يكون الأسمدة العضوية هو الاختيار الصحيح؟
عند تحديد ما هو مناسب لحديقتك، قد تكون هناك اعتبارات أخرى. هل لديك مياه بئر أو مسطح مائي قريب؟ إذا كان الأمر كذلك، فسوف تحتاج إلى الانتباه إلى ما تضعه في الأرض، والذي قد ينتهي به الأمر في الماء عن طريق الجريان السطحي. “الفائدة الرئيسية للأسمدة العضوية هي أنها عنصر مهم في ممارسة البستنة العضوية، التي تشجع التنوع البيولوجي وتعزز العلاقة الصحية مع النباتات المحيطة والحياة البرية، بما في ذلك الملقحات المفيدة،” يقول بيج ألوي لصحيفة هاوس دايجست في مقابلة حصرية.
إذا كنت لا تزال غير متأكد من أن الأسمدة العضوية مناسبة لك أم لا، فإن أسهل طريقة لاتخاذ القرار هي التفكير في ما تزرعه. إذا كنت تزرع الزهور في أصص، فقد تكون الأسمدة العضوية أقل أهمية بالنسبة لك. في أي وقت تأكل فيه ما تزرعه، فإن ما تضعه في التربة له أهمية أكبر. يقول ألوي: “بالنسبة لزراعة الغذاء، يعد اختيار الأسمدة العضوية أحد مبادئ طرق الزراعة العضوية، بما في ذلك عدم استخدام المواد الكيميائية لمكافحة الآفات، واختيار البذور العضوية”. إذا كنت قد بدأت رحلتك للتو، ففكر في هذه النصائح لبدء حديقة عضوية.