هل الأسنان متصلة بصحة أعضائك؟ ها هي الحقيقة

بقدر ما يكون من المهم البقاء على رأس الفرشاة والخيط من أجل نظافة عن طريق الفم ، فمن الضروري أيضًا لصحة بقية جسمك أيضًا. في الواقع ، فإن أسنانك وجسمك أكثر ارتباطًا مما تعتقد. تستمر البحث في إظهار أن ما يحدث في فمك لا يبقى هناك – يمكن أن يؤثر على أعضاء متعددة في جميع أنحاء نظامك.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية ، يلعب الفم الصحي دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الدماغ ، في حين أن مرض اللثة وتراكم البلاك يمكن أن يرفع بشكل كبير خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وقال مؤلف الدراسة الدكتور سيبراين ريفييه لـ Healthline “دراستنا توسع الأدلة الحالية التي تبين الآثار الضارة لصحة الفم على صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق توسيعها إلى صحة الدماغ”. قال: “الرسالة الأساسية ، هي أننا بحاجة إلى توخي الحذر من النظافة عن طريق الفم لأنها لها آثار تتجاوز الفم”.
تلاحظ Mayo Clinic أيضًا أن أمراض اللثة والبكتيريا عن طريق الفم قد تسهم في الالتهاب الرئوي ومضاعفات الحمل. ولكن هذه مجرد بداية لمدى ارتباط أسنانك وأعضائك بشدة. اتضح أن فمك هو واحد من أهم بوابات صحتك العامة.
ماذا تحاول أسنانك إخبارك
إن البقاء بصحة جيدة ، من الرأس إلى أخمص القدمين ، يعني إدراك ما يجري في جسمك بالكامل. لذلك إذا كان هناك شيء ما في فمك ، فأنت لا تريد تجاهله. بقدر ما يمكن أن يسبب مرض اللثة وتراكم البلاك مشكلات طبية ، فإن الأشياء الأخرى التي ربما لم تعبر عقلك أبدًا قد تكون إشكالية أيضًا مؤشراً على المشكلات الخطيرة. على سبيل المثال ، إذا كنت أكبر من أن يكون لديك أسنان فضفاضة فجأة ، فهذا أمر مقلق لأنه قد يعني أن لديك مرضًا في القلب ولا يدرك ذلك ، أو أن هشاشة العظام ليست بعيدة (لكل طب الأسنان الفسيفساء). بينما في كثير من الحالات ، تعتبر الأسنان الفضفاضة من أعراض مرض اللثة ، فهذا ليس هو الحال دائمًا ، لذلك يجدر التحقق من ذلك.
خارج أسنانك ، يمكن أن يكون أنفاسك أيضًا هبة ميتة لقضية طبية خطيرة. على الرغم من أنه يمكن خوض معظم التنفس السيئ بالفرشاة المنتظمة والخيط ، إذا لم تتمكن من التخلص منه ورائحة الأمونيا بشكل مخيف ، فقد يكون ذلك مرضًا في الكلى ، وفقًا لساوبل جابلز الأسنان. أو ، إذا استمرت الفصوص ، ولكنها لا تحتوي على رائحة تشبه المواد الكيميائية ، فقد تكون علامة على بعض السرطان.
نظرًا لأن الرابط بين أسنانك وصحتك بشكل عام حقيقي ، فإن الأمر متروك لك للتأكد من بقائك على رأس الرعاية الصحية عن طريق الفم. هذا لا يعني مجرد تفريش بانتظام ، ولكن بالنسبة للبعض ، فإن جعل نمط الحياة يتغير أيضًا.
كيف تحافظ على صحة أسنانك واللثة
إذا كنت تقوم بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل ، فستبدأ بداية جيدة ، لكن هذه مجرد البداية. الخيط مرة واحدة على الأقل في اليوم وفرشاة لسانك في كل مرة تكون فيها تنظيف أسنانك مهمة أيضًا. تريد أيضًا الحصول على فرشاة أسنان جديدة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر ، أو عاجلاً إذا كانت الفرشاة تبدو وكأنها شوهدت بعض الأشياء وتحتاج إلى إخراجها من بؤسها.
نظرًا لأن النظافة الفموية الجيدة تدور حول خيارات نمط الحياة ، فأنت تريد تجنب أو على الأقل تحاول الحد من كمية السكر التي تستهلكها. كما قد تكون الحلويات ، فإنها تفسد فسادًا على أسنانك. أيضًا ، تحتاج إلى التخلص من التبغ واعتبر المشكلات الطبية التي تعرفها بالفعل. (هل يعد برنامج “التدخين” المناسب لك؟) “العوامل البيئية مثل التدخين والظروف الصحية مثل مرض السكري هي عوامل خطر أقوى بكثير لضعف صحة الفم من أي علامة وراثية – باستثناء الحالات الوراثية النادرة المرتبطة بصحة الفم الضعيفة ، مثل المعيب أو مفقود الخبير ،” خبير السكتة الدماغية جوزيف ب.
لكن مرض السكري ليس الحالة الطبية الوحيدة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الفم. لذلك يمكن لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، وبعض السرطان ، ومرض الزهايمر (لكل عيادة مايو). إذا كان لديك أي من هذه ، فمن المهم أن تكون أكثر جدوى بشأن رعاية أسنانك وعدم ترك أي شيء يذهب.
أخيرًا ، يجب أن يذهب الجميع إلى طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل في السنة لإجراء فحص لأن عين المحترف يمكن أن تجلب شيئًا إلى المعادلة التي لا يمكنك ذلك.