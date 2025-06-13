هل الأسنان متصلة بصحة أعضائك؟ ها هي الحقيقة

بقدر ما يكون من المهم البقاء على رأس الفرشاة والخيط من أجل نظافة عن طريق الفم ، فمن الضروري أيضًا لصحة بقية جسمك أيضًا. في الواقع ، فإن أسنانك وجسمك أكثر ارتباطًا مما تعتقد. تستمر البحث في إظهار أن ما يحدث في فمك لا يبقى هناك – يمكن أن يؤثر على أعضاء متعددة في جميع أنحاء نظامك.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية ، يلعب الفم الصحي دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الدماغ ، في حين أن مرض اللثة وتراكم البلاك يمكن أن يرفع بشكل كبير خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وقال مؤلف الدراسة الدكتور سيبراين ريفييه لـ Healthline “دراستنا توسع الأدلة الحالية التي تبين الآثار الضارة لصحة الفم على صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق توسيعها إلى صحة الدماغ”. قال: “الرسالة الأساسية ، هي أننا بحاجة إلى توخي الحذر من النظافة عن طريق الفم لأنها لها آثار تتجاوز الفم”.

تلاحظ Mayo Clinic أيضًا أن أمراض اللثة والبكتيريا عن طريق الفم قد تسهم في الالتهاب الرئوي ومضاعفات الحمل. ولكن هذه مجرد بداية لمدى ارتباط أسنانك وأعضائك بشدة. اتضح أن فمك هو واحد من أهم بوابات صحتك العامة.