هل الأضواء الشمسية Smart Smart Smart ترقى إلى مستوى الضجيج؟ حاولناهم لمعرفة ذلك!

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تعد المسارات المضيئة ، أو زيادة قيمة المنزل ، أو ضمان السلامة ، أو خلق جو ترحيبي بعض الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى مصابيح شمسية في الهواء الطلق في الفناء الخاص بك. الأضواء الشمسية عملية أيضًا لأنها لا تتطلب منفذًا كهربائيًا أو إعادة شحن يدوي للبطاريات. بالطبع ، هناك أكثر من طريقة لإضاءة العشب الخاص بك ، ولكن من أجل تشغيل الرؤوس حقًا وإحداث تأثير ، يجب أن تضع مصابيح متجر الدولار الباهتة والتحقق من Smart Smart Smart Smartlight SL5C. إذا كنت تبحث عن أفكار إضاءة الممرات في الهواء الطلق التي تضيف أجواء وتجعل الفناء آمنًا ، فربما تكون الأضواء المتغيرة للألوان غير عقلانية ، ولكن منتج LinkInd يأخذ الأمور حقًا إلى مستوى جديد ، والاقتران بهاتفك ويسمح لك بالتحكم في عرض الضوء في أطراف أصابعك.
تتفخر LinkInd ، وهي علامة تجارية من Aidot ، في إنشاء حلول إضاءة مبتكرة مع ميزة ذكية واعية للبيئة. بعد أن أحرقت من قبل الأجهزة الشمسية الوهمية في الماضي ، شعرت بسعادة غامرة لاختبار Linkind Smart Serm Slar SL5C ، أول أضواء شمسية ذكية في العالم مع تقنية MPPT المدمجة (MAXIMUM POWER TRACKING). تم تصميم هذه الأضواء الشمسية متعددة الاستخدامات لتكون أقوى وأكثر إشراقًا وأكثر ذكاءً وأكثر كفاءة من أي شيء آخر في السوق – وعلي أن أعترف ، لقد أثاروا إعجابي. إليكم كيف ذهبت تجربتي مع Linkind Smart Solar Slar SL5C وجميع الميزات المذهلة التي اكتشفتها على طول الطريق.
تم تصميم الإعداد والمواصفات الفنية لتكون سهلة منسم
كان SL5Cs SLAND SLAND SLAND SMARD SLAND SL5Cs سهلة للغاية وشعرت بالحيوية حيث قمت بالنقر فوق قواعد الحصة في رؤوس ألواح شمسية أحادية البلورية 1.55W. من خلال فحص رمز الاستجابة السريعة ، قمت بتنزيل تطبيق Aidot بسرعة ، وقد أعجبت على الفور بالتواصل الذكي للتطبيق. من خلال التطبيق ، يمكنك إدارة إعدادات SL5Cs الخاصة بك وأي منتجات Aidot أخرى في منزلك-إنه حقًا مركز تحكم الكل في واحد. من هناك ، كان من السهل اتباع خطوات إقران LinkInd Smart Serm Solar SL5C الأضواء باستخدام تقنية Bluetooth – لا حاجة إلى شبكة WiFi! من كان يعرف أن أضواء المناظر الطبيعية يمكن أن تكون عالية التقنية؟
على الرغم من أنه يبدو أنه تفاصيل صغيرة ، إلا أنني أقدر أن الأضواء يمكن وضعها كحصة أرضية ، مثبتة على الحائط ، برأس قابل للتعديل يمكن أن يلقي الضوء الساطع حتى سبعة أقدام. تم تشغيل أضواء بلدي مباشرة من الصندوق ، لكنني لم أكن أرغب في الحكم عليها قبل الأوان ، لذلك سمحت لهم بالمساحات الشمسية واتخاذ رسوم بالساعة الموصى بها قبل 48 ساعة من إصدار أي أحكام. ومع ذلك ، فإن الطقس الكئيب لا يمثل مشكلة لهذه الأضواء الذكية. يضمن تصنيف IP67 المقاوم للماء أن تستمر الأضواء لسنوات قادمة ، وترابط SLEND SLAR SLAR SL5C SLAND SLE5C هو الأول من نوعه الذي يتم تصميمه بتقنية تتبع نقاط الطاقة القصوى (MPPT). تتيح هذه الميزة للألواح التكيف مع ظروف أشعة الشمس الحالية ، مما يزيد من امتصاص أشعة الشمس والاحتفاظ بالطاقة. يتم تخزين الطاقة الشمسية التي تم جمعها في بطارية من فئة السيارات مع كفاءة تصل إلى 89.9 ٪. هذا تحسن كبير من مستوى الصناعة البالغ 66.4 ٪.
احصل على استعداد لاستكشاف إعدادات الألوان المخصصة على ما يبدو
بعد إقران SL5Cs وشحنها ، ربما قضيت ساعة على الأقل في اللعب مع أدوات التحكم في الضوء المرح. من خلال التطبيق ، يمكنك تشغيل الأضواء وإيقافها وضبط سطوعها ، أو تشغيل وضع اكتشاف النصوع حتى يأتي عند غروب الشمس ، أو جدولة ساعات محددة. بعد الشحن ليوم واحد فقط ، يمكن أن تنبعث الأضواء من الضوء لمدة تصل إلى 14 ساعة ، مما يجعل منزلك آمنًا ومشرقًا من الغسق حتى الفجر – أو أي الإعدادات المحددة التي تختارها. يمكن التحكم في SL5Cs معًا ، أو وضعها في مجموعات ، أو تعديلها بشكل فردي لتحقيق أقصى قدر من التخصيص.
لكن هذه مجرد البداية. على وضع الضوء الأبيض ، يمكنك اختيار مدى دافئة أو باردة إلى الأضواء ، من 2700 ألف مريحة إلى 6500 ألف هش. انتقل إلى وضع الضوء الملون ، ويمكنك تحديد ألوان مخصصة لإعطاء المساحة الخارجية الخاصة بك تحولًا فوريًا – وأنا لا أتحدث فقط عن ألوان RGB القياسية. حرك إصبعك حول عجلة التدرج لاستكشاف كل ظل من الباستيل الوردي إلى zesty chartreuse وأكثر من ذلك. يبدو أن الأرجواني أحد أصعب الألوان لأي مصابيح LED لتحقيقها ، لكن Linkind Smart Serm Slar SL5C يحصل عليه ، حتى أنه يتيح لك الانزلاق بين الأرجواني الدافئ والبندقية الباردة. لقد وجدت أنه من الممتع تقسيم SL5Cs إلى مجموعات وأتصور ألوانًا مثل الأحمر والأخضر لعيد الميلاد والوردي والأرجواني لعيد الحب أو يوم الاستقلال.
تقدم LinkInd إعدادات مسبقة تستحق الحفلات وتأثيرات عرض الضوء
لنفترض أن لديك ضيوف يزورون الليل ، لكنك لا تريد أن تضيع الوقت في اللعب مع التطبيق. باستخدام وظيفة وضع Copy Work ، يمكنك نسخ إعدادات مخصصة ونقلها بسرعة من ضوء إلى ضوء آخر. لقد قمت أيضًا بتغطية LinkInd بمجموعة واسعة من أوضاع الإعداد المسبق التي يمكن تشغيلها عند ضغط الزر. كانت بعض المفضلة لدي في الصيف (نمط موجة زرقاء وذات البط الجذري) ، رومانسية (تتلاشى سلس بين الأحمر والوردي) ، وديسكو (أضواء حفلة قوس قزح النهائية).
يمكنك أيضًا استكشاف عروض الضوء أو إنشاء خاص بك. ما عليك سوى تحديد التأثير ، وترتيب SL5Cs ، والألوان التي ترغب في استخدامها. على سبيل المثال ، يمكنك تصميم عرض مخصص للضوء مع الموجات الوردية والبرتقالية والأصفر التي تتحرك من اليسار إلى اليمين. يمكن تطبيق كل تأثير عرض الضوء على ما يصل إلى 32 SL5Cs ، ولكن حتى ثمانية أضواء فقط كانت كافية لتحويل منزلي إلى عرض مذهل يستحق العطلة. نترك أضواء سلسلة المتربة لدينا في العلية هذا العام!
أخيرًا ، هناك وضع موسيقى. من خلال تمكين استخدام ميكروفون الهاتف في التطبيق ، ستستمع “SL5Cs” إلى الموسيقى القريبة والرقص على الإيقاع. عندما جربت هذا لأول مرة مع SL5Cs الخاص بي ، استغرق الأمر القليل من التجربة والخطأ. في البداية ، شعرت أن نمط الرقص كان هو نفسه ، ولكن بعد إجراء تعديلات في التطبيق ، يبدو أنه يومض ويتوقف بالتزامن مع الموسيقى.
تستحق هذه الأضواء الشمسية الذكية مراجعة متوهجة
بشكل عام ، فإن SLENT SL5C SMAL SMARD SMARD هو كل ما تدعي أنه من حيث السطوع والجودة والتنوع. بالطبع ، لن يكون هذا تقييمًا عادلًا إذا لم أقم بتقديم بعض الانتقادات الصغيرة. في بعض الأحيان ، بعد تغيير الإعدادات على جميع SL5Cs ، سيفتقد واحد أو اثنتين المذكرة ، لكن يجب أن أحاول مرة أخرى وأن الوحدات ستتزامن في النهاية. لقد وجدت أيضًا وضع الموسيقى باهتة بعض الشيء ، حيث يبدو أن SL5Cs نبض غامض فقط مع الإيقاع. أخيرًا ، أتمنى أن يكون من الممكن التحكم في الأضواء من هواتف متعددة. هذا ليس جانبًا هائلاً ، ولكن قد يكون مصدر إزعاج بسيط إذا كان مالك التطبيق بعيدًا عن المنزل وترغب في تغيير الأجواء. لحسن الحظ ، هناك زر يدوي على كل وحدة.
على الرغم من ذلك ، يضم LinkInd Smart Solar Slar SL5C مجموعة ألوان حقيقية وحيوية ومذهلة – بعيدة كل البعد عن مصابيح LED رخيصة أخرى. في جميع الأنماط ، كان السطوع مذهلاً وبقيت الأنوار طوال الليل. لقد أرفقت مصباحين على جانبي باب الفناء الخاص بنا ووضعت الآخرين حول الفناء بشكل استراتيجي ، لكنهما سيبدو مذهلًا بنفس القدر في حديقة كبيرة أو منظر طبيعي ، مدسوس خلف الشجيرات ، أو حول المسارات. تعد SL5Cs طريقة رائعة لترقية حفلات في الهواء الطلق بأفكار الإضاءة الإبداعية ، لكن يمكنني أيضًا تصور نفسي باستخدامها لتزيين العطلات أو تزيين الحديقة الليلية أو حتى التخييم. عندما انتهت “الحفلة” ، قمت بتبديل مصابيح الشرفة إلى بيضاء دافئة للاستخدام اليومي ، لكن الفطريات المهدئة أو الوردي الدافئ ستكون مثالية لليالي الصيف!
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