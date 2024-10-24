هل الإشريكية القولونية مميتة؟ وهنا خطر الوفيات الخاصة بك

من وقت لآخر، تظهر حالات تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في دورة الأخبار. على سبيل المثال، في أكتوبر 2024، تم إغلاق العشرات من مطاعم ماكدونالدز عندما أصيب المستهلكون بمرض الإشريكية القولونية بعد تناول أطعمة ملوثة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). وتشير وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إلى أنه على أساس موسمي، يبدو أن تفشي الإشريكية القولونية يؤثر على منتجات الخس الطازجة المعبأة. ولكن هل هذا كله ضجيج؟ أم يجب أن تقلق من احتمال موتك إذا تناولت طعامًا يحتوي على الإشريكية القولونية؟
سألت هيلث دايجست الدكتور جيسون سينغ عن رؤيته حول حقائق عدوى الإشريكية القولونية. الدكتور سينغ هو المدير الطبي لمجموعة One Oak الطبية. ويوضح أنه في حين أن معظم حالات العدوى بالإشريكية القولونية تختفي في غضون أسبوع تقريبًا بعد استعمار بكتيريا الإشريكية القولونية للأمعاء وإطلاق السموم (وهو ما يحدث عادةً خلال 3-4 أيام بعد التعرض)، فمن المهم أن تظل يقظًا ولا تفترض أن الإشريكية القولونية قد تكون مصابة. سوف تمر القولونية ببساطة.
كما ينصح الدكتور سينغ، “اطلب العناية الطبية الفورية إذا كنت تعاني من آلام شديدة في البطن، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو إسهال دموي، أو علامات الجفاف. فقد تشير هذه إلى مضاعفات خطيرة.” وقد تكون تلك المضاعفات الخطيرة قاتلة لبعض الأشخاص.
إلقاء نظرة فاحصة على الإشريكية القولونية
يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن الإشريكية القولونية هي بكتيريا تحدث بشكل طبيعي. يأوي معظم الناس نوعًا ما من بكتيريا الإشريكية القولونية داخل أجهزتهم الهضمية، ولا ينزعجون منها. ومع ذلك، فإن بعض سلالات الإشريكية القولونية، مثل تلك المرتبطة بتفشي الأمراض الشديدة والواسعة النطاق مثل تلك التي حدثت في ماكدونالدز، يمكن أن تكون خطيرة تمامًا.
معظم الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الملوثة ببعض سلالات الإشريكية القولونية سوف يعانون فقط من أعراض خفيفة إلى متوسطة ويتعافون من تلقاء أنفسهم. تذكر مايو كلينيك أن هذه الأعراض تميل إلى التركيز داخل المعدة والأمعاء (مثل التشنج والإسهال والغثيان والتقيؤ). ومع ذلك، فإن بعض الأفراد يكافحون للتعافي من عدوى تفشي الإشريكية القولونية. الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بمضاعفات مرتبطة بتعرضهم للإشريكية القولونية.
وفقا لعيادة كليفلاند، ما يقرب من 17٪ من الأفراد المصابين بالإشريكية القولونية يموتون من مشكلة مرتبطة بها مثل الإنتان. مرة أخرى، سيندرج معظم هؤلاء الأشخاص ضمن فئات أكثر خطورة. ومع ذلك، حتى لو لم تكن ضمن مجموعة معرضة للخطر، فربما ترغب في اتخاذ تدابير لتجنب الإشريكية القولونية عندما يكون ذلك ممكنًا.
إبقاء الإشريكية القولونية خارج الطاولة
يوصي الدكتور جيسون سينغ بغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لتحطيم الغشاء الخارجي الواقي للبكتيريا. ويقترح أيضًا اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المطبخ. “عندما يتعلق الأمر بسلامة الغذاء، فإن الإشريكية القولونية تزدهر بشكل خاص في اللحوم النيئة، لذلك من المهم حقًا طهي اللحم المفروم إلى 160 درجة فهرنهايت، لأن درجة الحرارة هذه تدمر بشكل فعال بنية البروتين للبكتيريا.” ويضيف: “احرص دائمًا على فصل اللحوم النيئة عن الأطعمة الأخرى والتمسك بمنتجات الألبان المبسترة”.
تأكد من اتباع تحذيرات تفشي الإشريكية القولونية أيضًا. على سبيل المثال، تقوم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالإبلاغ عن حالات تفشي المرض على موقعها على الإنترنت. إذا سمعت عن أحد هذه المنتجات، فتجنب المنتج الغذائي أو العلامة التجارية أو المطعم المذكور، وتخلص من أي طعام يحتمل أن يكون ملوثًا أو أعده إلى المكان الذي اشتريته منه. بهذه الطريقة، ستقل احتمالية قيامك أنت وأفراد أسرتك بتناول (أو طهي الطعام باستخدام) مكونات يُحتمل أن تحتوي على بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli).
ولحسن الحظ، فإن معظم الأشخاص الذين لديهم لقاء قريب مع الإشريكية القولونية يعانون فقط من آثار جانبية غير سارة ولا يموتون. لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك اللعب بأمان؛ كن حذرًا دائمًا عند شراء الطعام والتعامل معه.