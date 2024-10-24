هل الإشريكية القولونية مميتة؟ وهنا خطر الوفيات الخاصة بك

من وقت لآخر، تظهر حالات تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في دورة الأخبار. على سبيل المثال، في أكتوبر 2024، تم إغلاق العشرات من مطاعم ماكدونالدز عندما أصيب المستهلكون بمرض الإشريكية القولونية بعد تناول أطعمة ملوثة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). وتشير وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إلى أنه على أساس موسمي، يبدو أن تفشي الإشريكية القولونية يؤثر على منتجات الخس الطازجة المعبأة. ولكن هل هذا كله ضجيج؟ أم يجب أن تقلق من احتمال موتك إذا تناولت طعامًا يحتوي على الإشريكية القولونية؟

سألت هيلث دايجست الدكتور جيسون سينغ عن رؤيته حول حقائق عدوى الإشريكية القولونية. الدكتور سينغ هو المدير الطبي لمجموعة One Oak الطبية. ويوضح أنه في حين أن معظم حالات العدوى بالإشريكية القولونية تختفي في غضون أسبوع تقريبًا بعد استعمار بكتيريا الإشريكية القولونية للأمعاء وإطلاق السموم (وهو ما يحدث عادةً خلال 3-4 أيام بعد التعرض)، فمن المهم أن تظل يقظًا ولا تفترض أن الإشريكية القولونية قد تكون مصابة. سوف تمر القولونية ببساطة.

كما ينصح الدكتور سينغ، “اطلب العناية الطبية الفورية إذا كنت تعاني من آلام شديدة في البطن، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو إسهال دموي، أو علامات الجفاف. فقد تشير هذه إلى مضاعفات خطيرة.” وقد تكون تلك المضاعفات الخطيرة قاتلة لبعض الأشخاص.