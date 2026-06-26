هل الجيتار الصوتي أفضل للمبتدئين؟

لقد تم طرح السؤال حتى الموت ويأتي مع العديد من الشروط التي سنصل إليها: هل يجب على مبتدئ الجيتار أن يختار غيتارًا صوتيًا أو كهربائيًا؟ بينما يمكننا أن نتجاوز السياج من خلال الرأي “افعل ما هو الأفضل بالنسبة لك، ولكن الكهرباء أسهل” الذي تتبناه العديد من المقالات، فإننا سنقول نعم، الصوت أفضل للمبتدئين.
هناك إيجابيات وسلبيات للتعلم سواء بالصوت أو بالكهرباء. فمن ناحية، هناك حكمة وراء القول بأن العازفين يجب أن يتعلموا نوع الآلة التي تنتج الموسيقى التي يحبونها. بالنسبة لبعض الموسيقى، مثل بلاك ميتال، النكتة الشائعة هي أنها ستبدو مثل موسيقى الروك بدون تأثيرات الغيتار الكهربائي. ومن ناحية أخرى، هناك حكمة متساوية وراء القول بأن المهارات قابلة للتحويل بنسبة 100٪. أنت لا تعزف على آلة موسيقية مختلفة إذا قمت بالتبديل بين الاثنين؛ أنت تلعب موسيقى مختلفة.
غالبًا ما يتلخص العامل الحاسم للعديد من المبتدئين في سهولة اللعب. يكون مقياس (سمك) أوتار الجيتار الكهربائي أرق والحركة (الارتفاع من لوحة الفريتس) أقل، لذا يسهل الضغط عليها وثنيها. تميل أعناق الجيتار الكهربائي أيضًا إلى أن تكون أرق، لذا يسهل الإمساك بها. ولكن هذا هو بالضبط السبب في أن البدء بجهاز صوتي سيبني قوة الإصبع والتنسيق والدقة بسرعة أكبر من الجهاز الكهربائي. ولكن الأهم من ذلك، أنه سيجبر أذنك على التركيز على يديك وعقلك على البقاء في اللحظة الحالية، وليس على مكبرات الصوت وأجهزة الكمبيوتر والبرامج وما إلى ذلك. إن الطريقة المختصرة والمجردة والبسيطة هي طريقة التعلم.
الصوتيات بسيطة وبسيطة
يمكننا سماع الاعتراضات الآن: القيثارات الكهربائية تبني الدقة لأنها تصدر مجموعة من الضوضاء الغامضة التي ستجبرك على تعلم كيفية كتم أوتارك وتقليل حركات الأصابع الزائدة؛ يريد بعض الأشخاص فقط العزف على الكمبيوتر أو تشغيل أغنية David Gilmour المنفردة من أغنية “Comfortable Numb”، وهي عبارة عن عزف منفرد على الجيتار يترك أثره في أذهان محبي موسيقى الروك الكلاسيكية مدى الحياة؛ يمكنك تعزيز قوة أصابعك على أي غيتار، ولو بشكل أبطأ على الغيتار الكهربائي؛ يحتاج اللاعبون الجدد إلى انطباع دقيق عن نوع الموسيقى التي يريدون تشغيلها، لذلك يحتاج الشخص الذي يحب موسيقى الروك إلى غيتار كهربائي. يمكننا أن نستمر. بغض النظر عن صحة أي من هذه العبارات، ببساطة لا يوجد بديل عما يصفه عالم الجيتار بشكل صحيح بأنه “فورية” الجيتار الصوتي. أنت فقط تواجه الآلة وجهاً لوجه.
فكر في الأمر على هذا النحو: لنفترض أنك تريد كتابة قصة. من ناحية، يمكنك البحث عن البرنامج المثالي لمساعدتك في تنظيم ملاحظاتك وتجميع التعديلات معًا. يمكنك تجميع مجموعات كبيرة من الملفات المادية والرقمية في فئات مرتبة لإقناع نفسك بأنك تحرز تقدمًا. يمكنك حضور الدورات وورش العمل وحضور الاجتماعات على موقع Meetup.com. أو يمكنك فقط الجلوس أمام ورقة فارغة والبدء في العمل. قد تساعدك الطريقة الأولى، ولكنها قد تجعلك تضيع أيضًا في مستنقع المعكرونة، والهندسة المفرطة، والعمل المزدحم على حساب العمل الحقيقي. نظرًا لأقراص النغمات، ومقابض الصوت، ومقابس الإخراج، والأسلاك والمقابس، وبرامج الإنتاج والمكونات الإضافية، والدواسات المادية والمضخمات، والحاجة إلى الانخراط في صيانة دقيقة للحفاظ على جيتارك الكهربائي في حالة جيدة، فإن الصوت لا يسبب أي ضجة أو إزعاج.
الصوتيات أرخص وأكثر قابلية للنقل
نحن نعلم أنه ليس من الممتع التحدث عن الأمور العملية عندما يكون كل ما تريد فعله هو التظاهر بأنك إيدي فان هالين. هذا هو بالضبط: في بداية تعلم الآلة الموسيقية، عليك التركيز على الأساسيات (مثل وتر G الرئيسي المفتوح وليس النقر باليدين) وبناء عادات جيدة خشية أن تصل إلى نتائج أسوأ لاحقًا وتضطر إلى قضاء بعض الوقت في إعادة تعلم ما تعلمته بشكل غير صحيح. وهذا يعني عدم القلق بشأن إعدادات الجيتار الكهربائي وإعداداته والبقاء حاضرًا في اللحظة مع الموسيقى. ولكن إذا لم يقنعك هذا، فلدينا المزيد من الإجراءات العملية.
أولاً، هناك التكلفة. في حين أن هناك بالتأكيد خيارات غير مكلفة وغير معقدة للجيتار الكهربائي والتي تعتبر الأفضل للمبتدئين، مثل Fender Stratocaster Squier أو Gibson Les Paul Tribute، فإن القيثارات الكهربائية تتطلب المزيد من الأشياء. يمكنك تشغيل جهاز كهربائي بدون توصيل، لكن بالكاد يمكنك سماعه. يبدو أن الأشخاص الذين يقولون إنها جيدة للأسر التي تتطلب ضوضاء منخفضة قد نسوا وجود سماعات الرأس، والتي ستحتاج إليها بالتأكيد إذا كنت تستخدم برامج إنتاج الموسيقى، على أي حال. حتى مجرد أمبير في المرآب الخاص بك يتطلب المزيد من الوقت والمال والبحث والكابلات وإمدادات الكهرباء وما إلى ذلك.
كل هذا يرتبط بإمكانية النقل أيضًا. إن امتلاك غيتار صوتي قد لا يعني أن الشعر سوف يتدفق تلقائيًا من شفتيك أثناء نيران المخيم، ولكنه يعني بالتأكيد أنه يمكنك اصطحاب آلتك الموسيقية معك في أي مكان وستكون إعداداتك كاملة، دون أي إضافات. كل ما تحتاجه هو يديك وعقلك، وهما أهم شيئين تحتاجهما لتعلم أي آلة موسيقية. من المنطقي أن نعتبر الجيتار الصوتي هو الإصدار الأكثر سهولة والأكثر عراقة من الآلة، وهو الإصدار الذي يساعدك بطبيعته على التعلم.