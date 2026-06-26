هل الجيتار الصوتي أفضل للمبتدئين؟

لقد تم طرح السؤال حتى الموت ويأتي مع العديد من الشروط التي سنصل إليها: هل يجب على مبتدئ الجيتار أن يختار غيتارًا صوتيًا أو كهربائيًا؟ بينما يمكننا أن نتجاوز السياج من خلال الرأي “افعل ما هو الأفضل بالنسبة لك، ولكن الكهرباء أسهل” الذي تتبناه العديد من المقالات، فإننا سنقول نعم، الصوت أفضل للمبتدئين.

هناك إيجابيات وسلبيات للتعلم سواء بالصوت أو بالكهرباء. فمن ناحية، هناك حكمة وراء القول بأن العازفين يجب أن يتعلموا نوع الآلة التي تنتج الموسيقى التي يحبونها. بالنسبة لبعض الموسيقى، مثل بلاك ميتال، النكتة الشائعة هي أنها ستبدو مثل موسيقى الروك بدون تأثيرات الغيتار الكهربائي. ومن ناحية أخرى، هناك حكمة متساوية وراء القول بأن المهارات قابلة للتحويل بنسبة 100٪. أنت لا تعزف على آلة موسيقية مختلفة إذا قمت بالتبديل بين الاثنين؛ أنت تلعب موسيقى مختلفة.

غالبًا ما يتلخص العامل الحاسم للعديد من المبتدئين في سهولة اللعب. يكون مقياس (سمك) أوتار الجيتار الكهربائي أرق والحركة (الارتفاع من لوحة الفريتس) أقل، لذا يسهل الضغط عليها وثنيها. تميل أعناق الجيتار الكهربائي أيضًا إلى أن تكون أرق، لذا يسهل الإمساك بها. ولكن هذا هو بالضبط السبب في أن البدء بجهاز صوتي سيبني قوة الإصبع والتنسيق والدقة بسرعة أكبر من الجهاز الكهربائي. ولكن الأهم من ذلك، أنه سيجبر أذنك على التركيز على يديك وعقلك على البقاء في اللحظة الحالية، وليس على مكبرات الصوت وأجهزة الكمبيوتر والبرامج وما إلى ذلك. إن الطريقة المختصرة والمجردة والبسيطة هي طريقة التعلم.