هل الحصول على سجادة فاخرة تستحق السعر الضخم؟

غالبًا ما يتم تعريف السجادة على أنها أساس غرفة. يمكن أن تنبأ على الفور بمساحة من خلال جعلها تشعر بالدفء والراحة والدعوة ، مع عرض شخصيتك أيضًا. ومع ذلك ، يمكن أن يكون اختيار السجادة المناسبة لمنزلك عملية ساحقة. ليس فقط بسبب الكمية المذهلة من الأساليب والمواد المتوفرة ، ولكن أيضًا بسبب علامات السعر في كثير من الأحيان. على الرغم من أن بعض سجاد الصوف المُعرف يدويًا يمكن أن تكلف آلاف الدولارات ، يمكنك أيضًا التقاط خيار من صنع الجهاز لبضع مئات-أو في بعض الأحيان أقل. لذا ، هل تحتاج حقًا إلى التفاخر عند شراء سجادة؟ ليس بالضرورة.
على الرغم من أن السجادة الراقية على الأرجح سيكون لها فترة حياة أطول من خيار أكثر بأسعار معقولة-بفضل استخدام مواد عالية الجودة مثل الصوف أو الحرير-حتى أن أبهول من السجاد سيظهر علامات ارتداء في نهاية المطاف. يمكن أن تتلاشى ضوء الشمس من لون البساط ، ويمكن أن تؤدي الأوساخ السطحية إلى تحطيم أليافها ، ويمكن أن تؤدي حركة المرور الثقيلة إلى ملمس غير متساوٍ. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت شخصًا يحب تبديل ديكوره كل بضع سنوات ، فقد لا يكون سجادة باهظة الثمن طويلة الأمد منطقية.
في الطابق الذي يغطي الشركة Floorz ، “غالبًا ما يقوم تجار التجزئة بتخزين السجاد الذي يتبع الاتجاهات الحالية في اللون والملمس والأناقة-بحيث يمكنك بسهولة العثور على شيء حديث أو موسمي أو على الاتجاه دون القيام بالكثير من الحفر.” بمعنى آخر ، إذا كنت ترغب في اتباع الأنماط الحالية ، فإن سجادة أكثر بأسعار معقولة ستمنحك المرونة لمبادلتها للحصول على واحدة جديدة دون الشعور بالذنب بسبب دفع الكثير من المال للأصل.
لماذا – ومتى – لاختيار السجادة الأرخص
من المهم أن تفكر عند التسوق في سجادك هو حجم الغرفة التي تخطط لوضعها ، لأن القاعدة الأولى من تزيين السجاد هي التأكد من أن الحجم المناسب لمساحتك. تقول المصممة الداخلية إيرين زوبوت على موقعها على الإنترنت “بغض النظر عن مدى روعة سجادك ، فستبدو فظيعًا في غرفة صغيرة جدًا.” في الغرف الأكبر التي “سيفجرها السجادة الفاخرة” الميزانية “، كما يقول Zubot ، قد تكون سجادة كبيرة بسعر أصغر هي السبيل للذهاب. ضع في اعتبارك هذا واحد من مجموعة Loloi Chris Loves Julia Jules مقابل 360 دولارًا أو هذا Amoami Vintage Runner Rug مقابل 34 دولارًا.
إذا كانت الغرفة التي تشتريها السجادة هي واحدة ذات حركة مرور ثقيلة أو انسكابات متكررة- مثل المدخل أو المطبخ- قد تكون هناك سجادة ذات جودة عالية مصنوعة من الصوف ، لأن الألياف هي مقاومة للبقع والأوساخ بشكل طبيعي. ولكن هناك خيارات أكثر بأسعار معقولة ، بما في ذلك السجاد المصنوع من الألياف الاصطناعية مثل البولي بروبيلين ، على سبيل المثال ، من السهل تنظيفها. وفي هذه الأيام ، تنتج علامات تجارية مثل Ikea و Ruggable سجادًا قابلة للغسل بأسعار معقولة.
سبب آخر قد يميل شخص ما نحو سجادة أكثر تكلفة مصنوعة من مواد عالية الجودة هو حقيقة أنه يمكن أن يجذب عثًا أقل من الغبار-وهي فائدة كبيرة إذا كنت حساسًا للمواد المثيرة للحساسية. وعلى الرغم من أنه من الصحيح أن الصوف معروف بخصائصه النابضة بالمعالم ، إلا أنه لا تزال هناك مواد أرخص تقاوم المواد المثيرة للحساسية بما في ذلك القطن ، وهي مادة أكثر بأسعار معقولة. قد تفكر أيضًا في خيارات أقل تكلفة من نقص الصالح مثل الجوت أو سجاد سيزال ، مثل سجادة Jute 9×12 السهلة مقابل 219 دولارًا.