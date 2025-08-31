هل الخل الأبيض يقضي فعلاً على الأعشاب الضارة؟ إليك الجواب

من المعتاد أن نرى الخل الأبيض في المطبخ أو في تنظيف الأسطح وإزالة الروائح. لكن كثيرين يتساءلون: هل يمكن أن يكون أيضًا سلاحًا طبيعيًا ضد الأعشاب غير المرغوب فيها في الحديقة؟

في الحقيقة، الخل الأبيض يُعتبر مبيدًا طبيعيًا “بالملامسة”، أي أنه يهاجم الأجزاء الظاهرة من النبات (الأوراق والسيقان) لكنه لا يصل إلى الجذور. لذلك فهو فعال خاصة إذا استُخدم على الأعشاب الصغيرة والطرية في الصباح الباكر.

كيف يُستخدم الخل الأبيض لإزالة الأعشاب؟

يمكن استخدامه كما هو أو بعد تخفيفه بالماء، مع إمكانية إضافة القليل من الملح لتعزيز فعاليته. وصفة شائعة: لتر ماء مع 200 مل خل أبيض وملعقة كبيرة من الملح. لكن انتبه، الملح قد يضر التربة ويجعلها غير صالحة للزراعة لاحقًا، لذلك يُفضَّل حصر استخدامه في الممرات أو الأرصفة الحجرية وليس في أحواض الخضار أو الزهور.

بدائل طبيعية أخرى

إذا كنت تبحث عن وسائل أكثر أمانًا وصديقة للبيئة، فهناك عدة حلول منزلية فعّالة:

ماء سلق المعكرونة أو البطاطس : غني بالنشا، ويُسكب ساخنًا مباشرة على الأعشاب.

: غني بالنشا، ويُسكب ساخنًا مباشرة على الأعشاب. البيكربونات : يُنثر على الشقوق بين البلاط لإضعاف نمو الأعشاب.

: يُنثر على الشقوق بين البلاط لإضعاف نمو الأعشاب. التغطية بالملش (Paillage) : وضع قش أو أوراق جافة عند قاعدة النباتات يقلل من ظهور الأعشاب.

: وضع قش أو أوراق جافة عند قاعدة النباتات يقلل من ظهور الأعشاب. زراعة نباتات منافسة مثل السَّرَخْس أو الفاسيليا، التي تمنع الأعشاب من النمو بفضل كثافة أوراقها.

مثل السَّرَخْس أو الفاسيليا، التي تمنع الأعشاب من النمو بفضل كثافة أوراقها. مستخلص القراص (purin d’ortie): غني بالآزوت، لكنه يحتاج إلى حذر لأنه قد يحرق النباتات إذا استُخدم بكثرة.

ولماذا لا نلجأ للكلور (الماء المبيّض)؟

البعض يظن أن ماء الجافيل حل جذري، وهو بالفعل يجفف الأعشاب بسرعة. لكن المشكلة أنه ملوّث بشدة للتربة والمياه، ويمثل خطرًا على التوازن البيئي. لذلك ينصح الخبراء بالابتعاد عنه تمامًا، واستبداله بطرق أكثر أمانًا.