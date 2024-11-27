هل الرطوبة هي القاتل الصامت للخزامى؟ (وما يشبهه يمكن أن يتحمل الحرارة)

القليل من النباتات تتفوق على الرائحة العشبية وأجواء الحديقة المنزلية وجاذبية الملقحات في سرير الحديقة أو الحاوية الكبيرة المزروعة بالخزامى. هذا العضو من عائلة النعناع نبات صعب السمعة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناخات أكثر رطوبة. أحد أكبر الأخطاء التي يجب تجنبها عند زراعة الخزامى هو عدم الأخذ بعين الاعتبار أصول النبات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. الشجيرة ذات الرائحة القوية موطنها الأصلي جنوب أوروبا، حيث يمكن العثور عليها بسعادة وهي تغرس جذورها في المناظر الطبيعية الصخرية بدون ظل وتربة سطحية جافة بالكاد خصبة. يعتبر شديد التحمل للجفاف لهذا السبب بالضبط.

في الحدائق المنزلية الأمريكية، يحتاج الخزامى لفترات طويلة من الشمس الكاملة والتربة القلوية جيدة التصريف. تؤدي الأوساخ الرطبة بشكل مفرط والرطوبة العالية إلى الالتهابات الفطرية وتعفن الجذور وأمراض أوراق الشجر المحبة للرطوبة مثل بقعة الأوراق ولفحة الأوراق. يعد استخدام المهاد العضوي أمرًا محظورًا لهذا النبات نظرًا لأنه يرفع مستويات الرطوبة إلى مستويات لا تطاق (بالنسبة للخزامى، على الأقل) – وهذا أحد الأسباب التي تجعلك تفكر مرتين قبل استخدام إبر الصنوبر المتساقطة كنشارة. يعد تحقيق التوازن بين احتياجات الري أمرًا ضروريًا إذا كنت تأمل في أخذ قصاصات لأغراض الديكور أو العطر. تؤدي رطوبة التربة المنخفضة جدًا أو الزائدة جدًا، نتيجة نقص الري أو الإفراط في الري، إلى ضعف نمو البراعم.

ليس من المستغرب إذن أن يفشل الخزامى الإنجليزي (Lavandula angustifolia) على وجه الخصوص في الازدهار في المناخات الرطبة مثل تلك الموجودة في فلوريدا ونورث كارولينا وكنتاكي وفيرجينيا وميسوري على سبيل المثال. وبقول ذلك، هناك أنواع هجينة تم إنشاؤها من أجل تحمل قدر أكبر من الرطوبة – “Goodwin Creek Gray” Lavandula dentata x L. lanata و”Phenomenal” Lavandula x intermedia هما اثنان منهم. الخزامى الإسباني (Lavandula stoechas) هو نوع آخر يتحمل الرطوبة بشكل معتدل. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تخطي خطر الضرر الناتج عن الرطوبة تمامًا، فقد يكون من الأفضل التفكير في شبيه الخزامى الأكثر صلابة. أدخل الحكيم الروسي.