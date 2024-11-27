هل الرطوبة هي القاتل الصامت للخزامى؟ (وما يشبهه يمكن أن يتحمل الحرارة)

القليل من النباتات تتفوق على الرائحة العشبية وأجواء الحديقة المنزلية وجاذبية الملقحات في سرير الحديقة أو الحاوية الكبيرة المزروعة بالخزامى. هذا العضو من عائلة النعناع نبات صعب السمعة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناخات أكثر رطوبة. أحد أكبر الأخطاء التي يجب تجنبها عند زراعة الخزامى هو عدم الأخذ بعين الاعتبار أصول النبات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. الشجيرة ذات الرائحة القوية موطنها الأصلي جنوب أوروبا، حيث يمكن العثور عليها بسعادة وهي تغرس جذورها في المناظر الطبيعية الصخرية بدون ظل وتربة سطحية جافة بالكاد خصبة. يعتبر شديد التحمل للجفاف لهذا السبب بالضبط.
في الحدائق المنزلية الأمريكية، يحتاج الخزامى لفترات طويلة من الشمس الكاملة والتربة القلوية جيدة التصريف. تؤدي الأوساخ الرطبة بشكل مفرط والرطوبة العالية إلى الالتهابات الفطرية وتعفن الجذور وأمراض أوراق الشجر المحبة للرطوبة مثل بقعة الأوراق ولفحة الأوراق. يعد استخدام المهاد العضوي أمرًا محظورًا لهذا النبات نظرًا لأنه يرفع مستويات الرطوبة إلى مستويات لا تطاق (بالنسبة للخزامى، على الأقل) – وهذا أحد الأسباب التي تجعلك تفكر مرتين قبل استخدام إبر الصنوبر المتساقطة كنشارة. يعد تحقيق التوازن بين احتياجات الري أمرًا ضروريًا إذا كنت تأمل في أخذ قصاصات لأغراض الديكور أو العطر. تؤدي رطوبة التربة المنخفضة جدًا أو الزائدة جدًا، نتيجة نقص الري أو الإفراط في الري، إلى ضعف نمو البراعم.
ليس من المستغرب إذن أن يفشل الخزامى الإنجليزي (Lavandula angustifolia) على وجه الخصوص في الازدهار في المناخات الرطبة مثل تلك الموجودة في فلوريدا ونورث كارولينا وكنتاكي وفيرجينيا وميسوري على سبيل المثال. وبقول ذلك، هناك أنواع هجينة تم إنشاؤها من أجل تحمل قدر أكبر من الرطوبة – “Goodwin Creek Gray” Lavandula dentata x L. lanata و”Phenomenal” Lavandula x intermedia هما اثنان منهم. الخزامى الإسباني (Lavandula stoechas) هو نوع آخر يتحمل الرطوبة بشكل معتدل. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تخطي خطر الضرر الناتج عن الرطوبة تمامًا، فقد يكون من الأفضل التفكير في شبيه الخزامى الأكثر صلابة. أدخل الحكيم الروسي.
لماذا تعتبر المريمية الروسية بديلاً رائعًا للخزامى في المناخات الرطبة
مثل الخزامى، تتميز المريمية الروسية (وتسمى بشكل مختلف Perovskia atriplicifolia أو Salvia yangii الأكثر حداثة في الأوساط البستانية) بأوراق الشجر الفضية الجذابة وزهرة طويلة من اللون الأزرق إلى الأرجواني تنبع برائحة قوية وممتعة. النبات لا يأتي من روسيا ولا علاقة له بالمريمية. وهو في الواقع موطن للمناطق المرتفعة في جنوب غرب ووسط آسيا. يصل ارتفاع قريب النعناع هذا إلى 5 أقدام مع انتشار أقل قليلاً، ويزهر خلال فصل الصيف (رائع للملقحات)، وتتجنبه الحيوانات العاشبة المزعجة من الثدييات مثل الغزلان والأرانب. تعتبر المريمية الروسية نباتًا محبوبًا في الولايات المتحدة لدرجة أن جمعية النباتات المعمرة أطلقت عليها اسم النبات المعمرة لهذا العام في عام 1995.
على الرغم من أنها ليست نباتًا مستنقعًا – مثل الخزامى، فإن جذور المريمية الروسية سوف تتعفن إذا ظلت التربة التي تحفرها رطبة باستمرار – فهي تتحمل أو حتى تفضل الظروف الرطبة أكثر من نظيرتها. على الرغم من أن النبات يحب الشمس، إلا أنه يزدهر أيضًا في الظل الجزئي، مما يجعله أكثر مقاومة للرطوبة من الخزامى، الذي يتراجع حتى تحت قطرة من الظل. تحتاج نباتات المريمية الروسية أيضًا إلى سقي كثيف في السنة الأولى أو نحو ذلك من حياتها لتأسيس نظام جذر قوي. ما عليك سوى مشاهدة البياض الدقيقي خلال فترات الأمطار والرطوبة بشكل خاص. إنه يعمل بشكل جيد في المناطق من 5 إلى 9 بدلاً من قطع المنطقة 8 (بدفعة) للخزامى الإنجليزي الشائع. حتى أنها تعمل بشكل جيد في ولاية ألاباما الرطبة وشبه الاستوائية، على سبيل المثال.
شراء وزراعة ورعاية المريمية الروسية
ربما يكون الجانب السلبي الوحيد لهذا النبات هو أن المريمية الروسية تميل إلى الانتشار بقوة عن طريق البذور والسيقان إذا تركت لأجهزتها الخاصة، لذا فكر بعناية في المكان الذي تزرع فيه شتلاتك – على سبيل المثال، في حاويات بدلاً من أسِرَّة حديقتك. تبلغ تكلفة وعاء بحجم 3 بوصات من المريمية الروسية العادية حوالي 7 دولارات في أمريكان ميدوز والسفن في مارس. تشمل الأصناف الموصى بها “بلو بيبي جين” المدمج وغير المرن – وهو نبات ذو جذور عارية يُباع بحوالي 25 دولارًا في مشاتل سبرينج هيل. Perovskia ‘Blue Spire’، الذي يُباع في أوعية مقاس 5 بوصات مقابل 12 دولارًا تقريبًا من High Country Gardens، يتميز بزهور زرقاء أرجوانية عميقة، في حين أن Perovskia ‘Longin’، وهو وعاء مقاس 3.25 بوصة يبلغ حوالي 5 دولارات من The Growers Exchange، ويتميز بنمو مستقيم وأوراق أكبر. . اشترِ بذور “Blue Steel” من أمازون بأقل من 30 دولارًا؛ الصنف له سيقان فضية وزهور بنفسجية زرقاء.
النباتات التي تم الحصول عليها، كيف تنمو نباتات المريمية الروسية بنجاح؟ إذا كانت تربة حديقتك تستنزف جيدًا، ضعها مباشرة في أسرتك. بدلًا من ذلك، قم بزراعة النبات في قاع مرتفع مملوء بوسط فضفاض أو في وعاء به الكثير من فتحات التصريف. الصرف الجيد هو مفتاح مقاومة المريمية الروسية للرطوبة، خاصة في الأماكن ذات الشتاء الممطر. سوف تنمو المريمية الروسية بشكل كبير إذا تم ريها جيدًا، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند تحديد موضعها أو حجم أصيصها. قم بتغطية النباتات بالمريمية الروسية في الشتاء لحماية النباتات من درجات الحرارة الباردة، وتقليم النباتات الناضجة في أواخر الخريف أو أوائل الشتاء لمنعها من الذبول.