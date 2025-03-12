هل الستائر الخيزران موفرة للطاقة؟ هذا ما قاله خبيرنا

إذا كنت ستذهب لإلقاء نظرة طبيعية في منزلك ، فقد تفكر في الخيزران لنوافذك. تقدم ظلال الخيزران جمالية طبيعية أنيقة بفضل شكلها العضوي وألوان الخشب الفاتح. واستخدام الخيزران ككتلة خفيفة في النوافذ المنزلية هو قرار تصميم شائع بشكل متزايد يتم اتخاذه في عام 2025: حتى أن الستائر الأنيقة من الخيزران تحل محل الظلال القياسية كعلاج أنيق للنافذة. وراء الجمالية الجميلة ، هناك عيب رئيسي واحد. يقول الخبراء إن ظلال الخيزران ليست في الواقع خيارًا جيدًا لإبعاد الشمس الحارقة من منزلك.

تحدث House Digest حصريًا مع Steve Borodkin ، المالك والرئيس التنفيذي لشركة Ultimate Shades & Shatters وخبراء طويل الأمد على علاجات النوافذ ، بما في ذلك الظلال والمصاريع والستائر. لقد تحدث عن الإيجابيات الرئيسية وسلبيات استخدام ظلال الخيزران في النوافذ المنزلية ، مشيرًا أولاً إلى أن هذا النوع من الديكور يعود إلى قرون وبالتالي يقدم مظهرًا خالدًا. “لقد كانت ظلال الخيزران موجودة منذ آلاف السنين. استخدمت لأول مرة في مصر ، (كانت الظلال) منسوجة من العشب والقصب التي نمت على طول نهر النيل ، ثم ربطها مع قطعة قماش البردي” ، أوضح بورودينكين. استمرت هذه الطريقة لإنشاء الظلال على مر التاريخ وأدت إلى Pro Big Pro الأخرى في اختيار الخيزران. وأضاف: “ستكون ميزة ظلال الخيزران في مجموعة واسعة من النسج والقطعة القماش التي تأتي فيها”. لسوء الحظ ، تنتهي الفوائد هناك.