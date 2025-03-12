هل الستائر الخيزران موفرة للطاقة؟ هذا ما قاله خبيرنا

إذا كنت ستذهب لإلقاء نظرة طبيعية في منزلك ، فقد تفكر في الخيزران لنوافذك. تقدم ظلال الخيزران جمالية طبيعية أنيقة بفضل شكلها العضوي وألوان الخشب الفاتح. واستخدام الخيزران ككتلة خفيفة في النوافذ المنزلية هو قرار تصميم شائع بشكل متزايد يتم اتخاذه في عام 2025: حتى أن الستائر الأنيقة من الخيزران تحل محل الظلال القياسية كعلاج أنيق للنافذة. وراء الجمالية الجميلة ، هناك عيب رئيسي واحد. يقول الخبراء إن ظلال الخيزران ليست في الواقع خيارًا جيدًا لإبعاد الشمس الحارقة من منزلك.
تحدث House Digest حصريًا مع Steve Borodkin ، المالك والرئيس التنفيذي لشركة Ultimate Shades & Shatters وخبراء طويل الأمد على علاجات النوافذ ، بما في ذلك الظلال والمصاريع والستائر. لقد تحدث عن الإيجابيات الرئيسية وسلبيات استخدام ظلال الخيزران في النوافذ المنزلية ، مشيرًا أولاً إلى أن هذا النوع من الديكور يعود إلى قرون وبالتالي يقدم مظهرًا خالدًا. “لقد كانت ظلال الخيزران موجودة منذ آلاف السنين. استخدمت لأول مرة في مصر ، (كانت الظلال) منسوجة من العشب والقصب التي نمت على طول نهر النيل ، ثم ربطها مع قطعة قماش البردي” ، أوضح بورودينكين. استمرت هذه الطريقة لإنشاء الظلال على مر التاريخ وأدت إلى Pro Big Pro الأخرى في اختيار الخيزران. وأضاف: “ستكون ميزة ظلال الخيزران في مجموعة واسعة من النسج والقطعة القماش التي تأتي فيها”. لسوء الحظ ، تنتهي الفوائد هناك.
كيف يؤثر الخيزران على فاتورة الطاقة الخاصة بك
وقال الخبير ستيف بورودكين لـ House Digest ، في حين أن ظلال الخيزران ستمنح منزلك مظهرًا أنيقًا وخالدًا ، إلا أنها لن تساعد على تقليل تكاليف الطاقة في المنزل. وقال في هذه المقابلة الحصرية: “ظلال الخيزران هي واحدة من أقل علاجات النوافذ كفاءة في استخدام الطاقة لحماية الحرارة والطاقة الشمسية”. هذا بفضل المادة ، التي تحقق بالفعل التأثير المعاكس الذي يريده مالك المنزل في الطقس الحار. أوضح بورودكين ، “نظرًا لطبيعة المواد المستخدمة ، (قطعة قماش العشب ، شرائح الخيزران ، وما إلى ذلك) فهي ترشح الضوء والمواد الطبيعية والتنفس. شيء (أي) ينقل الحرارة بالفعل.”
تتناقض خاصية نقل الحرارة من الخيزران مباشرة مع أنواع أحدث من علاجات النوافذ المصنوعة للحفاظ على الحرارة والطاقة الشمسية. إذا كنت تتطلع إلى العثور على معالجة نافذة مناسبة لك ، وتريد شيئًا يمنع الشمس ويحافظ على فاتورة التبريد الخاصة بك ، يوصي Borodkin بظلال الطاقة الشمسية. وأوضح أن هذه الظلال هي “أغطية النوافذ الأكثر كفاءة للشراء والتي ستمنحك معظم الحماية من أشعة الشمس الضارة”. تأتي الحماية من الشمس والحرارة مباشرة من نوع المواد. وقال بوروودكين لـ House Digest: “تصنع هذه الظلال في نسج وأقمشة مختلفة لها تصنيفات فعالة فعلية”. “مع تصنيفات الطاقة الشمسية على كل من الأشعة فوق البنفسجية و AV من 1 ٪ إلى 10 ٪ … (هم) خفضت جميع الحرارة بنسبة 85 ٪ الحد الأدنى. إنها الآن تأتي مع محرك يعمل بالطاقة الشمسية ، وكذلك. مستدامة تمامًا وفعالة من حيث التكلفة.”
كيفية دمج ظلال الخيزران بطريقة صديقة للطاقة
إذا كنت لا تزال ترغب في مظهر ومظهر ظلال الخيزران ، فلا تقلق – فهناك طرق لدمج الظلال دون رفع فواتير تكييف الهواء بالضرورة. في مقابلته الحصرية مع House Digest ، قال الخبير ستيف بورودينكين “بعض المصنوعات عرض (ظلال الخيزران) مبطنة إما مع أقمشة القطن/بولي تصفية الضوء.” هذا يعني أن بعض المشكلات يتم حلها ، وستكون الظلال فعالة في حظر أو تصفية الشمس بشكل أفضل. “هذا يقلل من كمية الضوء” ، أكد بورودوكين. ومع ذلك ، فقد حذر من أن هذا الإصلاح “لا يفعل شيئًا لتقليل كمية الطاقة الشمسية المفقودة لأن أشعة الشمس والحرارة تشق طريقها عبر النافذة نفسها.”
الطريقة الأخرى لمواصلة استخدام ظلال الخيزران الخاصة بك هي نقلها إلى المناطق الإضاءة المنخفضة في المنزل ، مثل الطابق السفلي أو نافذة لا تحصل على الكثير من أشعة الشمس. وقال بورودكين لـ House Digest: “معظم عملائنا إما يستخدمون ظلال الخيزران في الغرف التي لا تحتاج إلى الخصوصية ويريدون إحساسًا مفتوحًا ومتجدد الهواء للغرفة ، باستخدام مظهرهم ومظهرهم لأسباب جمالية”. يمكنك أيضًا إقران الخيزران الخاص بك مع ظلال شمسية للحصول على أفضل ما في العالمين. أخبرنا بوروودكين أن الكثير من عملائه يقومون بهذا المزيج والمطابقة. “في بعض الأحيان سوف يستخدمون هذه الظلال كموارد ، ووضع منتج شمسي تحتها.”