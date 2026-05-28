هل السجادة ضرورة مطلقة في غرفة الطعام؟ إليك ما يقوله المصممون

عند البحث عن صور ملهمة للمساعدة في تصميم غرفة الطعام، قد ترى في كثير من الأحيان السجاد أسفل الطاولة والكراسي. من المؤكد أن اختيار سجادة غرفة الطعام الجميلة يمكن أن يضيف لونًا إلى المساحة. ومع ذلك، هل هو مجموع لا بد منه؟ في مقابلات حصرية مع هاوس دايجست، أدلى اثنان من المصممين المحترفين بآرائهم.
لم يطلق أي من المصممين بشكل قاطع على السجادة في غرفة الطعام ملحقًا أساسيًا في كل منزل. ومع ذلك، قال كلاهما إن الفوائد تجعلها فكرة جيدة في كثير من الحالات. وقالت ويتني فريدنبرج، صاحبة شركة Nested Spaces Home Staging & Design: “إذا كانت لديك غرفة طعام رسمية، فإنني أقترح عليك سجادة”. “غالبًا ما ترتكز سجادة المنطقة على غرفة الطعام وتوفر نقطة ربط (إلى جانب) الملمس واللون والدفء والشخصية. في كثير من الحالات، أوافق على أن سجادة المنطقة يجب أن تكون جزءًا من خطة تصميم غرفة الطعام.”
قال بلال رحمن، الرئيس التنفيذي والمصمم الرئيسي لاستوديو بلال رحمن ومؤسس معرض بلال رحمن، إن مالك المنزل يجب أن يركز على ما إذا كانت السجادة ستحسن جو المساحة قبل إضافة واحدة. وأوضح رحمان، “إن سجادة غرفة الطعام ليست دائمًا أمرًا ضروريًا، ولكن في المساحة المناسبة، يمكن أن ترفع الغرفة بالكامل”. “تساعد السجادة على تأريض طاولة الطعام، وتضيف الدفء والملمس، وتخفف الصوتيات، وتجعل المساحة تبدو أكثر طبقات وجاذبية.”
تحديد عناصر غرفة الطعام التي تستفيد من السجادة
في التواصل حصريًا مع House Digest، سلط بلال رحمن الضوء على العديد من أنماط غرف الطعام التي تبدو أجمل مع السجادة وتضيف الدفء إلى المساحة. وقال رحمان: “إن الأنماط مثل الفخامة المعاصرة والديكورات الداخلية الحديثة الانتقالية والتقليدية والعضوية تعمل بشكل جميل مع السجاد لأنها تستفيد من النعومة والملمس والطبقات”. “تتوافق المساحات التقليدية بشكل خاص مع السجاد لأنها تضيف الثراء والأناقة، بينما تستخدم التصميمات الداخلية الفاخرة الحديثة السجاد لتحقيق التوازن بين الخطوط النظيفة والمواد الأكثر صلابة.”
أشارت ويتني فريدنبرج إلى أن نوع الأثاث الذي لديك يمكن أن يلعب دورًا في عملية اتخاذ القرار. وقالت لصحيفة هاوس دايجست في مقابلة حصرية: “إذا كان لديك كراسي وطاولات خشبية، فإن السجادة ستخفف المساحة وتضيف اللون والأبعاد”. “إذا كان لديك كراسي من القماش، فقد يكون السجاد اختياريًا.”
يمكن أن يساعدك الاهتمام بحجم غرفة الطعام ومدى ملاءمتها للتصميم العام لمنزلك في تحديد ما إذا كنت سترى فوائد من هذه الإضافة. السجادة الكبيرة هي أحد العناصر التي تحدد المناطق في مفهوم مخطط الطابق المفتوح. يقول رحمان: “يعد السجاد أيضًا وسيلة رائعة لتحديد منطقة تناول الطعام، خاصة في المنازل ذات المخطط المفتوح حيث تتدفق المساحات معًا”. “السجادة الموضوعة بشكل جيد تخلق إحساسًا بالحميمية وتثبت الغرفة بصريًا.”
الحالات التي قد لا تعمل فيها سجادة غرفة الطعام الكبيرة بشكل جيد
في مقابلاتهم الحصرية مع هاوس دايجست، قال كلا المصممين إن هناك مواقف قد لا ترغب فيها على الإطلاق. قال بلال رحمن إن أرضيات غرفة الطعام التي تحتوي على بلاط أو حجر أو باركيه جميل بخطوط نظيفة قد لا تستفيد من إضافة واحدة. قد يؤدي استخدام السجادة فوق هذا النوع من أرضية غرفة الطعام إلى إفساد الشعور بالمساحة الخاصة بك من خلال تغطية الأرضيات الراقية. وقال: “في المساحات ذات التصميم البسيط أو المعماري، فإن تخطي السجادة يمكن أن يجعل الغرفة تبدو أكثر نظافة وأكثر تعمدا”.
أكد كلا المصممين على أهمية اختيار سجادة بالحجم المناسب. قال رحمن إن الكراسي يجب أن تظل في مكانها من الأعلى، حتى عندما يتم سحبها للخارج من الطاولة. وقال: “إذا لم يكن الأمر كذلك، ستشعر الغرفة بالحرج على الفور”.
قالت ويتني فريدنبرج إن السجادة يجب أن تكون أيضًا كبيرة بما يكفي لتتمركز على الطاولة والإضاءة العلوية. ومع ذلك، يجب عليك أن تفكر بعناية فيما إذا كنت تريد واحدة على الإطلاق إذا كنت تتوقع أن يكون لديك غرفة طعام مزدحمة للغاية. “هل ستكون السجادة في الممشى وتتسبب في حركة مرور كثيفة تتطلب التنظيف والصيانة؟” ” قال فريدنبرج. “هل هناك مساحة بين الباب والسجادة؟” وأوصت بترك مساحة خالية لا تقل عن 20 بوصة للأشخاص الذين يمرون عبر الباب للحد من كمية التربة والأوساخ التي يتتبعونها عبر السجادة. إذا لم تتمكن من استخدام الحجم الذي يبقي الممشى خاليًا، “أقترح استخدام سجادة ذات وبر منخفض يمكن تنظيفها بسهولة وليست بيضاء ناصعة”، كما أشار فريدنبرج.