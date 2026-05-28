هل السجادة ضرورة مطلقة في غرفة الطعام؟ إليك ما يقوله المصممون

عند البحث عن صور ملهمة للمساعدة في تصميم غرفة الطعام، قد ترى في كثير من الأحيان السجاد أسفل الطاولة والكراسي. من المؤكد أن اختيار سجادة غرفة الطعام الجميلة يمكن أن يضيف لونًا إلى المساحة. ومع ذلك، هل هو مجموع لا بد منه؟ في مقابلات حصرية مع هاوس دايجست، أدلى اثنان من المصممين المحترفين بآرائهم.

لم يطلق أي من المصممين بشكل قاطع على السجادة في غرفة الطعام ملحقًا أساسيًا في كل منزل. ومع ذلك، قال كلاهما إن الفوائد تجعلها فكرة جيدة في كثير من الحالات. وقالت ويتني فريدنبرج، صاحبة شركة Nested Spaces Home Staging & Design: “إذا كانت لديك غرفة طعام رسمية، فإنني أقترح عليك سجادة”. “غالبًا ما ترتكز سجادة المنطقة على غرفة الطعام وتوفر نقطة ربط (إلى جانب) الملمس واللون والدفء والشخصية. في كثير من الحالات، أوافق على أن سجادة المنطقة يجب أن تكون جزءًا من خطة تصميم غرفة الطعام.”

قال بلال رحمن، الرئيس التنفيذي والمصمم الرئيسي لاستوديو بلال رحمن ومؤسس معرض بلال رحمن، إن مالك المنزل يجب أن يركز على ما إذا كانت السجادة ستحسن جو المساحة قبل إضافة واحدة. وأوضح رحمان، “إن سجادة غرفة الطعام ليست دائمًا أمرًا ضروريًا، ولكن في المساحة المناسبة، يمكن أن ترفع الغرفة بالكامل”. “تساعد السجادة على تأريض طاولة الطعام، وتضيف الدفء والملمس، وتخفف الصوتيات، وتجعل المساحة تبدو أكثر طبقات وجاذبية.”