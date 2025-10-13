هل الشعر الرمادي قابل للعكس؟ دراسة جديدة وجدت أنه قد يكون ممكنا

بعض الناس لا يشعرون بالسعادة عندما يلاحظون الشعر الرمادي. يتخذ العديد من التدابير لإخفائها. استنادًا إلى استطلاع أجرته شركة Garnier عام 2021 وشمل 2000 امرأة (عبر Salon Today)، استخدمت 33% منهن مجموعات ألوان الشعر في المنزل في عام 2020. ومن بين هؤلاء النساء، كانت 85% منهن مدفوعات بفرصة التخلص من اللون الرمادي. لكن التخلص من الشعر الرمادي بالمنتجات الكيميائية قد لا يكون ضروريًا دائمًا، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 في مجلة Nature.
بعد فحص الخلايا الجذعية الصباغية (تلك المسؤولة عن تصبغ الشعر ونموه) في الفئران، لاحظ الباحثون حالات توقفت فيها الخلايا الجذعية المسببة للشعر الرمادي وتخطيت خطوة نمو بصيلات الشعر. وعندما تم تعديلها للعودة إلى روتين حياتهم المعتاد، عادت التصبغات إلى الظهور. وقال المؤلف الرئيسي الدكتور تشي صن لـ Earth إن الاستنتاجات تمثل “مسارًا محتملاً لعكس أو منع شيب الشعر البشري من خلال مساعدة الخلايا المحشورة على التحرك مرة أخرى بين حجرات بصيلات الشعر النامية”.
وعلى الرغم من أن الدراسة أجريت على الحيوانات، إلا أن استنتاجاتها تبشر بالخير بالنسبة للبشر الذين يرغبون في الحد من شعرهم الرمادي. ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست الدراسة الأولى التي تشير إلى أن الشعر الرمادي قد يكون ظاهرة مؤقتة في ظل ظروف معينة.
المزيد من الطرق لتأجيل اللون الرمادي
بحث مقال بحثي نُشر عام 2021 في eLife في احتمال أن تؤدي الأحداث المجهدة إلى تحول لون تصبغ الشعر إلى اللون الرمادي أو الأبيض لفترة محدودة قبل العودة إلى طبيعته. لاختبار الفرضية، تم جمع سلسلة من عينات الشعر التي تضمنت قسمًا من انقطاع الصباغ (أبيض أو رمادي) من المشاركين. تم قياس العينات لتحديد الفترة الزمنية التقريبية التي توقف فيها التصبغ وبدأ.
بعد تحديد الأشهر المحتملة التي حدث فيها التوتر، نظر فريق التحقيق في سجلات الإجهاد التي أبلغ عنها المشاركون ذاتيًا لمعرفة ما إذا كان فقدان التصبغ في كل شعرة يتوافق مع موقف مرهق في حياة المشارك. في بعض الحالات، اصطفت مناطق الشعر البيضاء والرمادية مع ضغوطات المشاركين، مما يشير إلى أن الشيب الناجم عن التوتر قد يكون قابلاً للعكس.
وكما أوضح عالم الشيخوخة الحيوية ومحرر الدراسة مات كايبرلاين لمجلة ساينتفيك أمريكان، “الأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو حقيقة أنهم تمكنوا من أن يُظهروا بشكل مقنع أن الشيب يمكن عكسه على مستوى الشعر الفردي”. ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن الشيب القابل للعكس قد ينجح فقط عند البالغين الأصغر سنًا.
على الرغم من أن أيًا من هذه التجارب لا يعني نهاية الشعر الرمادي، إلا أنها قد تشير إلى أن اللون الرمادي ليس موجودًا دائمًا. في هذه الأثناء، يمكنك إجراء تغييرات يومية لتأخير ظهور الشيب، مثل تناول أطعمة معينة لمنع الشيب، وتقليل التوتر، والحصول على قسط كافٍ من النوم.