هل الشعر الرمادي قابل للعكس؟ دراسة جديدة وجدت أنه قد يكون ممكنا

بعض الناس لا يشعرون بالسعادة عندما يلاحظون الشعر الرمادي. يتخذ العديد من التدابير لإخفائها. استنادًا إلى استطلاع أجرته شركة Garnier عام 2021 وشمل 2000 امرأة (عبر Salon Today)، استخدمت 33% منهن مجموعات ألوان الشعر في المنزل في عام 2020. ومن بين هؤلاء النساء، كانت 85% منهن مدفوعات بفرصة التخلص من اللون الرمادي. لكن التخلص من الشعر الرمادي بالمنتجات الكيميائية قد لا يكون ضروريًا دائمًا، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 في مجلة Nature.

بعد فحص الخلايا الجذعية الصباغية (تلك المسؤولة عن تصبغ الشعر ونموه) في الفئران، لاحظ الباحثون حالات توقفت فيها الخلايا الجذعية المسببة للشعر الرمادي وتخطيت خطوة نمو بصيلات الشعر. وعندما تم تعديلها للعودة إلى روتين حياتهم المعتاد، عادت التصبغات إلى الظهور. وقال المؤلف الرئيسي الدكتور تشي صن لـ Earth إن الاستنتاجات تمثل “مسارًا محتملاً لعكس أو منع شيب الشعر البشري من خلال مساعدة الخلايا المحشورة على التحرك مرة أخرى بين حجرات بصيلات الشعر النامية”.

وعلى الرغم من أن الدراسة أجريت على الحيوانات، إلا أن استنتاجاتها تبشر بالخير بالنسبة للبشر الذين يرغبون في الحد من شعرهم الرمادي. ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست الدراسة الأولى التي تشير إلى أن الشعر الرمادي قد يكون ظاهرة مؤقتة في ظل ظروف معينة.