هل الصابون صابون هو أفضل طريقة لقتل ذباب الفاكهة في منزلك؟ ماذا يجب أن تعرف

إذا كنت تشك في أن لديك ذباب الفاكهة في منزلك ، فأنت بالتأكيد لست وحدك. هذه الحشرات هي الأكثر شيوعًا في أشهر الصيف والخريف ، ولكن يمكن أن تكون مشاكل على مدار العام. يمكن أن تزدهر هذه الحشرات الطويلة 1/8 بوصة في أي مكان تكون الفواكه والخضار بشكل كبير أو تعفن. يمكن أن يشمل هذا حديقتك ، وكذلك داخل منزلك. التدابير الوقائية هي مفتاح تجنب الإصابات ، وستريد أيضًا تجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الجميع عند محاولة التخلص من ذباب الفاكهة. صابون الطبق هو إحدى الأدوات المحتملة التي يمكنك استخدامها للتخلص من ذباب الفاكهة ، ولكن يجب استخدامها بالاقتران مع المكونات الأخرى لإنشاء مصائد ولا تعتبر محلولًا مستقلًا.

يستخدم صابون الطبق عادة في مصائد ذبابة الفاكهة محلية الصنع مع مكون حلو ، مثل خل التفاح. أولاً ، سيسمح الفخ أي ذباب الفاكهة بالدخول والوصول إلى حلاوة خل التفاح. سيمنع صابون الطبق بعد ذلك هروبهم عن طريق خلق تأثير السطحي بحيث لا يمكن للذباب أن يسبح من محلول الخل. يعد Soap Soap مكونًا مهمًا لإنشاء هذه الفخاخ ، لكنك لن تكون قادرًا على قتل أي ذباب فاكهة دون مساعدة من خل التفاح الحلو الذي يجذبهم في المقام الأول. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام عصير الفاكهة أو النبيذ أو الفاكهة المتعفنة بدلاً من خل التفاح. قد تكون هذه الفخاخ واحدة من التقنيات لمساعدتك في التخلص من ذباب الفاكهة مرة واحدة وإلى الأبد.