هل العملاء على مساعدة ياسمين روث! لقد حطمت منزلي للحفاظ على الأثاث؟

سحر التلفزيون. يجعلك تصدق أن الأزواج على “الصيادين المنزليين” يشاهدون المنازل لأول مرة أو أن الكاميرات في برنامج تلفزيون الواقع المفضل لديك حدث عندما سقطت كل هذه الدراما. إذا كنت من النوع الذي يحب أن ينظر إلى الستار في عروض تجديد HGTV مثل “المساعدة! لقد دمرت منزلي” ، فإن أسئلة مثل “أين هي كل الأشياء العميل” ، “ماذا لو لم يكن هذا ذوقهم” ، و “Do”.

وفقًا لموقع HGTV ، يتم تنظيم معظم المنازل في هذه العروض. تقوم نجمة HGTV Jasmine Roth ، وهي مضيف “Help! لقد دمرت منزلي” ، ثم تقوم بتجديد المنازل ، ثم تملأها مؤقتًا بديكور مذهل للحصول على تلك الصورة التي تستحق المجلة في النهاية. إنه علاج للمشاهدين ويظهر لأصحاب المنازل إمكانات المساحة الجديدة. ولكن ، تمامًا مثل تنظيم منزل للبيع ، تتم إزالة الكتب الزخرفية والكتب القديمة والأعمال الفنية ومعظم الأثاث قبل أن يتولى أصحاب المنازل. لحسن الحظ ، لديهم خيار شراء أي شيء يحبونه من الكشف ، لكن سعر الأثاث والديكور غير مؤلف في الميزانية الأولية.