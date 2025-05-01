هل العملاء على مساعدة ياسمين روث! لقد حطمت منزلي للحفاظ على الأثاث؟

سحر التلفزيون. يجعلك تصدق أن الأزواج على “الصيادين المنزليين” يشاهدون المنازل لأول مرة أو أن الكاميرات في برنامج تلفزيون الواقع المفضل لديك حدث عندما سقطت كل هذه الدراما. إذا كنت من النوع الذي يحب أن ينظر إلى الستار في عروض تجديد HGTV مثل “المساعدة! لقد دمرت منزلي” ، فإن أسئلة مثل “أين هي كل الأشياء العميل” ، “ماذا لو لم يكن هذا ذوقهم” ، و “Do”.
وفقًا لموقع HGTV ، يتم تنظيم معظم المنازل في هذه العروض. تقوم نجمة HGTV Jasmine Roth ، وهي مضيف “Help! لقد دمرت منزلي” ، ثم تقوم بتجديد المنازل ، ثم تملأها مؤقتًا بديكور مذهل للحصول على تلك الصورة التي تستحق المجلة في النهاية. إنه علاج للمشاهدين ويظهر لأصحاب المنازل إمكانات المساحة الجديدة. ولكن ، تمامًا مثل تنظيم منزل للبيع ، تتم إزالة الكتب الزخرفية والكتب القديمة والأعمال الفنية ومعظم الأثاث قبل أن يتولى أصحاب المنازل. لحسن الحظ ، لديهم خيار شراء أي شيء يحبونه من الكشف ، لكن سعر الأثاث والديكور غير مؤلف في الميزانية الأولية.
هل هناك أي فوائد للعملاء على المساعدة! لقد حطمت منزلي؟
يفترض الكثير من الناس الذهاب في عرض HGTV يعني تجديد مجاني. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم هذه العروض ، فإن ميزانية العميل هي في الواقع نقطة مؤامرة كبيرة. تقول دعوة صب “للمساعدة! لقد دمرت منزلي” إن المتقدمين يجب أن يكون لديهم ميزانية لا تقل عن 100000 دولار. اعتمادًا على نطاق المشروع ، قد يضطر العملاء إلى الخروج من منازلهم لعدة أشهر ، ولا تتم تغطي الشبكة عن أماكن الإقامة البديلة. مع قيام مالكي المنازل بتسوية الفاتورة ، قد تتساءل عما إذا كان هناك أي فوائد للدخول في عرض تجديد المنازل حول تعيين المقاولين المحليين – إلى جانب تلبية شخصيات HGTV المفضلة لديك وكونك على شاشة التلفزيون.
على “المساعدة! لقد دمرت منزلي” ، أنت تدفع مقابل التجديدات ، لكنك تحصل على نصيحة مجانية للتصميم الداخلي من مصمم HGTV. على الرغم من أنه قد ينتهي بك الأمر إلى استخدام جميع الديكور والأثاث الخاص بك ، يمكنك أن ترى كيف سيصمم المصمم المحترف منزلك ويحذو حذوه. يمكنك أيضًا شراء أي من العناصر المستخدمة في التصميم ، والتي تشبه إنشاء متجر لمنزلك المحدد ، وأي أثاث مصنوع خصيصًا للمنزل مجاني في البقاء. أخيرًا ، يدفع HGTV عادةً جزءًا من التجديدات (حوالي 10 ٪ من الميزانية الإجمالية وفقًا لمالك منزل واحد) للمساعدة في تسريع عملية التلفزيون.