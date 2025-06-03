هل النفق الرسغي علامة على مرض القلب؟ هذا ما نعرفه

إذا كنت قد تعاملت مع متلازمة النفق الرسغي ، فأنت تعرف كيف يمكن أن يتحول شيء بسيط مثل الكتابة إلى تجربة مؤلمة. يختلط الوخز أو الألم الحاد من خلال معصمك حيث يتم ضغط العصب المتوسط ​​، الذي يمر عبر ممر ضيق في معصمك المسمى النفق الرسغي ،. الحركات المتكررة مثل كتابة أو استخدام الماوس يمكن أن تؤخر الأوتار في معصمك ، مما تسبب في تورم يضع الضغط على العصب. وبدون علاج ، يميل النفق الرسغي إلى أن يزداد سوءًا بمرور الوقت. (تعلم كيفية معرفة الفرق بين متلازمة النفق الرسغي والتهاب الأوتار.)

النفق الرسغي لا يقتصر فقط على آلام الرسغ ، رغم ذلك. يمكن ربطه بمشكلات صحية أخرى مثل مرض السكري أو اختلالات الغدة الدرقية أو التهاب المفاصل الروماتويدي. وفقًا لدراسة أجريت في عام 2024 في إجراءات Mayo Clinic ، يمكن أن تكون متلازمة النفق الرسغي حتى علامة حمراء لمشكلة القلب. وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة النفق الرسغي كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبًا لتطور داء القلبية. يحدث داء القلب القلبي عندما تتراكم البروتينات غير الطبيعية في القلب ، مما يجعل من الصعب ضخ الدم. بمرور الوقت ، يمكن أن تضعف هذه السلالة الإضافية القلب وتؤدي إلى قصور القلب.