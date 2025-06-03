هل النفق الرسغي علامة على مرض القلب؟ هذا ما نعرفه

إذا كنت قد تعاملت مع متلازمة النفق الرسغي ، فأنت تعرف كيف يمكن أن يتحول شيء بسيط مثل الكتابة إلى تجربة مؤلمة. يختلط الوخز أو الألم الحاد من خلال معصمك حيث يتم ضغط العصب المتوسط ، الذي يمر عبر ممر ضيق في معصمك المسمى النفق الرسغي ،. الحركات المتكررة مثل كتابة أو استخدام الماوس يمكن أن تؤخر الأوتار في معصمك ، مما تسبب في تورم يضع الضغط على العصب. وبدون علاج ، يميل النفق الرسغي إلى أن يزداد سوءًا بمرور الوقت. (تعلم كيفية معرفة الفرق بين متلازمة النفق الرسغي والتهاب الأوتار.)
النفق الرسغي لا يقتصر فقط على آلام الرسغ ، رغم ذلك. يمكن ربطه بمشكلات صحية أخرى مثل مرض السكري أو اختلالات الغدة الدرقية أو التهاب المفاصل الروماتويدي. وفقًا لدراسة أجريت في عام 2024 في إجراءات Mayo Clinic ، يمكن أن تكون متلازمة النفق الرسغي حتى علامة حمراء لمشكلة القلب. وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة النفق الرسغي كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبًا لتطور داء القلبية. يحدث داء القلب القلبي عندما تتراكم البروتينات غير الطبيعية في القلب ، مما يجعل من الصعب ضخ الدم. بمرور الوقت ، يمكن أن تضعف هذه السلالة الإضافية القلب وتؤدي إلى قصور القلب.
كيف يمكن ربط النفق الرسغي بأمراض القلب
يصنع الكبد بعض البروتينات ، ولكن في بعض الأحيان تشكل هذه البروتينات شظايا غير طبيعية (تسمى الأميلويد) بسبب الشيخوخة أو الوراثة ، وفقًا لهنري فورد هيلث. على الرغم من أنه من الطبيعي أن يكون لديك هذه البروتينات الأميلويد ، إلا أنها تستقر أحيانًا في مناطق في جسمك مثل النفق الرسغي. في النهاية ، يمكن أن تستقر هذه البروتينات في قلبك ، مما يؤثر على قدرتها على العمل. إذا كنت مصابًا بالنفق الرسغي ، فمن المحتمل أن تشخيص مرض القلب يمكن أن يتبع بعد خمس إلى 10 سنوات في المتوسط. (إليك الفرق بين النفق الرسغي والتهاب المفاصل.)
متلازمة النفق الرسغي لا تؤدي بالضرورة إلى أمراض القلب. سيتم تشخيص حوالي واحد من كل خمسة أشخاص يعانون من النفق الرسغي مع داء القلبية. إذا كان النفق الرسغي الخاص بك يتطلب عملية جراحية أو يحدث في كلتا يديك في نفس الوقت ، فقد يكون ذلك علامة إنذار مبكر قد تكون مرتبطة بالشفرة. قد يكون النفق الرسغي أيضًا علامة حمراء للاشقاق القلبي إذا كان لديك أيضًا اعتلال عصبي في ساقيك أو مشكلات العظام مثل إصابة الكفة المدورة. قد يكون البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وشخص من أصل أفريقي معرضين لخطر أكبر من داء النشواني إذا كان لديهم أيضًا نفق رسغي.
علامات ومخاطر متلازمة النفق الرسغي
لا تظهر متلازمة النفق الرسغي دائمًا كألم معصم بسيط من الكتابة ، وقد لا ينتج عن إصابة محددة. وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام ، فإن الإحساس المحترق أو الوخز في أصابعك يمكن أن يكون شديدًا بما يكفي لإيقاظك في الليل ، خاصة إذا كنت تنام مع معصميك. قد يشع النفق الرسغي أيضًا الساعد أو في الكتف. إذا كنت تواجه صعوبة في تراجع ملابس أو تجد نفسك في كثير من الأحيان تسقط الأشياء ، فقد تكون هذه أيضًا علامات على متلازمة النفق الرسغي.
بعض الناس أكثر عرضة لتطوير النفق الرسغي. قد تكون النساء والأشخاص الذين يعانون من الأنفاق الرسغيية الأصغر عرضة لخطر تهيج العصب المتوسط. حالات مثل التهاب المفاصل أو كسور المعصم السابقة يمكن أن تزيد من احتمال تطوير النفق الرسغي. يمكن أن تسبب الظروف الالتهابية مثل النقرس تورم في أوتار المعصم ، مما يساهم بشكل أكبر في ضغط الأعصاب.
يعني علاج النفق الرسغي في وقت مبكر أخذ فترات راحة من (أو تجنب) الأنشطة التي تؤدي إلى أعراضك. يمكن أن يساعد ارتداء جبيرة الرسغ لبضعة أشهر أو الحصول على حقن كورتيكوستيرويد إذا كانت الأعراض خفيفة (فيما يلي بعض تمارين النفق الرسغي). حتى إذا جاءت أعراضك وتذهب ، من المهم أن ترى الطبيب يستبعد أي أمراض القلب الأساسية التي يمكن أن ترتبط بالنفق الرسغي. إذا كانت هناك حاجة لعملية جراحية لتخفيف الضغط على العصب المتوسط ، فاطلب من طبيبك أن يأخذ خزعة من أنسجة الرسغ للتحقق من داء النشواني.