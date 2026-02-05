هل انتهيت من تنظيف مطبخك؟ إليك العناصر الشائعة التي يمكنك التبرع بها

إذا كنت قد توليت مؤخرًا مهمة بالغة الأهمية تتمثل في تنظيم مطبخك وتقليص حجمه، فربما تكون قد وجدت مجموعة من العناصر التي لم تعد بحاجة إليها. ومع ذلك، في حين أن العديد من هذه العناصر قد لا تخدم أي غرض في مطبخك بعد الآن، فإن هذا لا يعني أنه يجب إرسالها إلى سلة المهملات. بدلاً من ذلك، أصبح مطبخك المرتب ممتلئًا بالعناصر الشائعة التي يمكن التبرع بها، سواء كان ذلك طعامًا ثابتًا على الرفوف أو أساسيات مستخدمة بلطف.
يعد التبرع بمستلزمات المطبخ المشتركة الطريقة المثالية لرد الجميل لمجتمعك. إذا انتهت عملية تنظيف مطبخك بطعام غير قابل للتلف ولا تخطط لاستخدامه، فإن التبرع به لبنك الطعام المحلي يساعد الأسرة المحتاجة. فقط تأكد من مراعاة تواريخ انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، فإن الطعام ليس كل ما يمكنك التبرع به. إذا كنت تخطط للتخلي عن أي أجهزة أو أدوات أو أطباق صغيرة، فإن اختيار التبرع بالرمي هو وسيلة صديقة للبيئة لمساعدة الأسرة في تأثيث منزلها.
قبل تنظيف خزاناتك، من المهم أن تتذكر أنه ليست كل العناصر مناسبة للتبرعات. على سبيل المثال، لن ترغب في التبرع بأي طعام انتهت صلاحيته أو تجاوز تاريخ صلاحيته، بالإضافة إلى أي طعام يتطلب التبريد. أنت تريد أيضًا التأكد من أن أي إمدادات في حالة جيدة. لا تقبل جميع مراكز التبرع نفس العناصر أيضًا، لذا خطط وفقًا لذلك لتوفر على نفسك رحلة إضافية إلى وجهة مختلفة.
أطباق
غالبًا ما يعتمد عدد الأطباق التي يجب عليك الاحتفاظ بها في متناول يدك على عوامل خاصة بأسرتك، مثل عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك وميلك إلى الاستضافة. نظرًا لعدم وجود علم دقيق، فإن تنظيم مطبخك قد يكشف عن وجود عدد كبير جدًا من الأطباق أكثر من اللازم. لحسن الحظ، غالبًا ما تحتاج المؤسسات الخيرية إلى الأطباق اليومية مثل الأطباق والأوعية وحتى أطباق التقديم. قبل تعبئة أواني الأطباق الخاصة بك للتبرع بها، اغسلها جيدًا لإزالة أي بقع أو أوساخ للتأكد من أنها في حالة جيدة مسبقًا.
حساء معلب
إذا واجهت أسرتك مؤخرًا مشكلات صحية مثل الأنفلونزا، فربما تكون قد قمت بتخزين مجموعة متنوعة من الحساء المعلب. ومع ذلك، مع اختفاء الجيوب الأنفية وتلاشي السعال، تجد أنك لم تعد بحاجة إلى هذه الوجبات السهلة. بدلاً من رمي الحساء المعلب (أو تركه حتى تنتهي صلاحيته في الجزء الخلفي من خزانتك)، تذكر أنه تبرع أساسي للعديد من بنوك الطعام. يُفضل عادة التبرع بالحساء الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم أو الخالي من الصوديوم.
صناع القهوة
هل قمت مؤخرًا بترقية ماكينة صنع القهوة الخاصة بك لتكون بمثابة اللمسة النهائية في تحسين إعداد القهوة الخاصة بك؟ يمكن التبرع بآلات صنع القهوة الصغيرة للعديد من الجمعيات الخيرية. ومع ذلك، قبل القيام بذلك، ستحتاج إلى التأكد من أن صانعك يعمل بكامل طاقته مع عدم وجود أي قطع مفقودة أو مكسورة. هناك حاجة أيضًا إلى إجراء تنظيف شامل، خاصة حول مناطق مثل الفلتر أو الموزع التي يمكن أن تصبح أكثر اتساخًا. إن تعلم أفضل طريقة لتنظيف ماكينة صنع القهوة الخاصة بك يمكن أن يجعل هذه العملية سهلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك الزوايا والزوايا الصغيرة.
تجهيزات المطابخ
أثناء النظر إلى أطباقك وأجهزتك، خذ بعض الوقت لفرز أواني الطهي أيضًا. القدور والمقالي والمقالي – كلها ضرورية لتحويل بعض المكونات إلى وجبة مغذية لا تنسى، والتبرع بأي أدوات طهي لم تعد تستخدمها يساعد العائلات المحتاجة على تأثيث مطبخهم. كما هو الحال مع أساسيات المطبخ الأخرى، الحالة مهمة هنا. في النهاية، أنت لا تريد التبرع بمقلاة تالفة جدًا بحيث لا يمكن استخدامها. إذا كانت أواني الطبخ الخاصة بك قد شهدت أيامًا أفضل ولم تعد صالحة للتبرع، فهناك طرق أخرى للتخلص من القدور والمقالي، مثل إعادة التدوير.
المعكرونة الجافة
هل سبق لك أن هرعت إلى المتجر لشراء علبة من المعكرونة لتناول العشاء، فقط لتجد أن لديك واحدة بالفعل في الخزانة؟ غالبًا ما يؤدي هذا الحادث السهل إلى تراكم المعكرونة الجافة غير المفتوحة في مخزن المؤن الخاص بك والتي لا فائدة منها. لحسن الحظ، يمكنك أيضًا التبرع بأي معكرونة إضافية لديك، طالما أنها صالحة ولا تزال الحاوية مغلقة. غالبًا ما يتم قبول المعكرونة المعلبة تجاريًا، مثل تلك المقترنة بالصلصة أو حتى البروتين لإعداد وجبة.
أرز
إلى جانب المعكرونة، هناك عنصر أساسي آخر شائع في مخزن المؤن والذي ربما تكون قد اكتسبت الكثير منه عن طريق الخطأ وهو الأرز. على الجانب المشرق، يعد الأرز بجميع أنواعه عنصرًا مطلوبًا بشكل شائع في مخازن الطعام، ويمكنك بسهولة جمع أي عبوات غير مفتوحة لا تخطط لاستخدامها للتبرع. تقبل العديد من المؤسسات الخيرية صناديق وأكياس الأرز، طالما أن العبوة الأصلية سليمة والملصقات واضحة.
اللحوم المعلبة
تأتي اللحوم المعلبة بأشكال مختلفة، من التونة والسلمون إلى الدجاج ولحم الخنزير. يمكن أن توفر هذه أيضًا إمكانية الوصول إلى البروتين بشكل ثابت على الرف، مما يجعلها خيارًا شائعًا إذا كنت تتطلع إلى تنظيف خزاناتك والتبرع بالطعام الإضافي. في حين أن جميع أنواع الأطعمة المعلبة التي تلبي متطلبات السلامة الضرورية غالبًا ما تكون مقبولة من قبل بنوك الطعام، فمن المفيد أيضًا التبرع بالخيارات المعبأة بالماء (عند التعامل مع الأسماك المعلبة) ومنخفضة الصوديوم. يتيح ذلك لعدد أكبر من الأشخاص الاستفادة من تبرعك بغض النظر عن احتياجاتهم الغذائية.
أدوات الشرب
تمامًا كما هو الحال مع الأطباق، ليس من السهل دائمًا معرفة عدد الخيارات التي تحتاجها لأدوات الشرب في منزلك. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتحديد عدد فناجين القهوة التي يجب أن تمتلكها لشرابك الصباحي. وجود مجموعة متنوعة من أدوات الشرب يؤهلك لكل موقف ولكنه يتطلب أيضًا مساحة تخزين ووقتًا تقضيه في التنظيم. ونتيجة لذلك، فكر في عدد المرات التي تستخدم فيها الأنواع المختلفة من الأكواب أو النظارات. إذا لم يتم استخدام زجاجة مياه أو كوب معين بشكل متكرر في منزلك، فيمكنك اختيار إضافتها إلى كومة التبرعات الخاصة بك بدلاً من ذلك.
الفواكه والخضروات المعلبة
تعتبر الفواكه والخضروات المعلبة من العناصر الأساسية عندما يتعلق الأمر بمواد البقالة غير القابلة للتلف، مما يعني أن الكثير من الناس يحتفظون بهذه الوجبات الخفيفة السريعة أو الجوانب في مخازنهم. ومع ذلك، لهذه الأسباب نفسها، فهي أيضًا حاجة ماسة للعديد من مخازن الطعام. بالنسبة للفواكه، عادة ما يتم قبول التبرعات إما بالأكواب أو العلب، على الرغم من أن بعض الجمعيات الخيرية قد ترفض الحاويات الزجاجية. لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الغذائية، اختر الفاكهة التي لا تحتوي على أي سكريات مضافة أو المحفوظة في العصير. بالنسبة للخضروات، ابحث عن الخيارات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم أو لا تحتوي عليه مطلقًا عندما يكون ذلك ممكنًا أثناء تنظيم مطبخك.
الفاصوليا الجافة
الفاصوليا مليئة بالعناصر الغذائية الضرورية، وهي بمثابة خيار قوي للبروتين والألياف. وهذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين لا يأكلون اللحوم ويحتاجون إلى خيار صحي يسهل الوصول إليه للبروتين النباتي. نتيجة لذلك، إذا أظهرت عملية تنظيف مطبخك أن لديك علب (أو أكياس) من الفاصوليا الجافة أكثر مما تعرف ما يجب فعله، ففكر في التواصل مع مخزن الطعام المحلي لديك. يعد الحمص وفاصوليا البينتو والفاصوليا السوداء من الخيارات الشائعة. على الرغم من أنها ليست حبوبًا (على الرغم من ارتباطها ببعضها البعض)، إلا أن العديد من الجمعيات الخيرية تطلب العدس أيضًا.
محمصة
من الأفضل إعادة تدوير محمصة الخبز المكسورة إذا كنت تبحث عن طريقة صديقة للبيئة لتنظيف أدوات المطبخ الإضافية. ومع ذلك، إذا كانت محمصة الخبز الخاصة بك لا تزال تعمل بكامل طاقتها وفي حالة جيدة، فهي أيضًا واحدة من العديد من المؤسسات الخيرية التي تقبل الأجهزة الصغيرة كتبرع. قبل إعداد صندوق التبرعات الخاص بك، قم بتنظيف محمصة الخبز بشكل جيد. تعلم كيفية تنظيف محمصة الخبز الخاصة بك يمكن أن يساعدك في الوصول إلى جميع الشقوق الصغيرة التي يختبئ فيها فتات الخبز المنسية. في كثير من الأحيان، تتضمن تعليمات الشركة المصنعة المرفقة مع محمصة الخبز أيضًا معلومات حول تنظيف أي صواني أو أدوات التقاط الفتات.
أطباق
هل قمت مؤخرًا بالترقية من أدوات المائدة القديمة المختلطة والمتطابقة إلى مجموعة لافتة للنظر؟ على الرغم من وجود طرق مختلفة لإعادة استخدام الأواني الفضية في منزلك، إلا أن أي ملاعق أو شوك في متناول يدك تعتبر أيضًا تبرعات جيدة إذا كان هدفك هو تنظيم مطبخك. ومع ذلك، فإن المواد التي تصنع منها أدوات المائدة الخاصة بك تلعب دورًا كبيرًا في أفضل طريق. لا يكون لأدوات المائدة البلاستيكية في كثير من الأحيان غرض ممتد خارج الأعمال اليدوية أو إعادة التدوير، ولكن أدوات المائدة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو حتى أدوات المائدة المصنوعة من الفضة الإسترلينية تعد مساهمات قيمة للعديد من المؤسسات الخيرية.
زيت الطبخ
فكر في آخر وجبة قمت بطهيها. من المحتمل أنك استخدمت أحد أشكال زيت الطهي، سواء كان ذلك زيت الزيتون أو الزيت النباتي أو أحد بدائلها العديدة. يعد الزيت عنصرًا أساسيًا في مخزن المؤن للعديد من الوجبات، كما أنه أحد أساسيات المطبخ التي يتجاهلها الكثير من الناس عندما يحين وقت التبرع بعد التخلص من الفوضى. كما هو الحال مع المواد الغذائية الأخرى، يجب أن يكون زيت الطهي مُلصقًا بشكل صحيح في عبوته الأصلية، وكذلك يجب أن يكون غير مفتوح، حتى يمكن توزيعه بأمان داخل مجتمعك على المحتاجين.
أدوات خبز
عدد المرات التي تستخدم فيها أدوات الخبز الخاصة بك يحدد عدد القطع التي تحتاجها. بعد كل شيء، إذا كنت لا تقوم بصنع الكعك بشكل متكرر، فإن وجود خزانة كاملة مخصصة لصواني الكعك يمنعك من زيادة مساحة تخزين مطبخك إلى أقصى حد. هناك الكثير من الطرق لإعادة استخدام أوراق الخبز التي شهدت أيامًا أفضل، ولكن بالنسبة لأي قطع من أدوات الخبز التي لا يزال أمامها عمر طويل، يمكنك التبرع بها إلى جانب أواني الطهي الخاصة بك. فقط تأكد من فركها جيدًا مسبقًا، خاصة لإزالة أي أوساخ عنيدة أو محترقة قد تكون غير جذابة للعين.
أفران ميكروويف
هناك عدة أسباب لشراء ميكروويف جديد على الرغم من وجود جهاز لا يزال يعمل بكامل طاقته. على سبيل المثال، مع تغير الاحتياجات، قد تعمل الترقية إلى وحدة أكبر بشكل أفضل في منزلك. أو ربما تتطلع إلى الاستفادة من أحدث الميزات الذكية. مهما كان السبب، قبل التخلص من الميكروويف القديم، فكر في إحضاره إلى جمعية خيرية محلية. طالما أنه نظيف ويعمل على النحو المنشود، يمكن للميكروويف الخاص بك أن يحدث فرقًا لأي شخص يحتاج إليه. إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على مظهر داخلي لامع، فإن ليمونة واحدة يمكن أن تجعل تنظيف الميكروويف الخاص بك أسهل.
توابل
في بعض الأحيان، قد تختار توابلًا لوصفة جديدة، فقط حتى لا تستخدمها أبدًا. في نهاية المطاف، يمكن أن تتراكم في خزانتك مجموعة كبيرة من التوابل غير المفتوحة، وكلها يمكن أن تفقد جودتها بمرور الوقت. بدلًا من ترك التوابل غير المفتوحة لتصبح لطيفة وعديمة النكهة في الجزء الخلفي من خزانتك، يمكنك التبرع بها لمعظم مخازن الطعام. تعتبر التوابل وجبة أساسية، مثل زيت الطهي، ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها عند بناء صناديق التبرعات. بعض التوابل الأكثر شيوعًا التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التبرع بها تشمل الفلفل الأسود والملح ومسحوق الثوم والبابريكا.
طباخات بطيئة
قد تكون المواقد البطيئة المكسورة جيدة فقط لإعادة استخدامها كزارع DIY، ولكنها لا تزال في حالة جيدة؟ يمكن أن تكون تلك اللمسة المثالية لصندوق التبرعات الخاص بك بعد ترتيب مطبخك. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه لا تقبل جميع المؤسسات الخيرية الأجهزة الصغيرة، وقد تحتاج إلى التحقق مسبقًا للتأكد من أن جهاز الطهي البطيء الخاص بك مناسب لمهمتهم.
زبدة الفول السوداني (أو البدائل الشائعة)
زبدة الفول السوداني هي طلب شائع من مخازن الطعام التي تسعى إلى التبرعات. حتى الجرة الواحدة يمكن أن تحتوي على مزيج من البروتين والدهون الصحية والألياف، وهو مثالي للأشخاص الذين يبحثون عن مكونات غنية بالمغذيات. ومع ذلك، زبدة الفول السوداني ليست النوع الوحيد من البذور أو زبدة الجوز التي يمكنك التبرع بها. في الواقع، من المفيد أن تضع في الاعتبار الاحتياجات الغذائية والحساسية، مما يعني أن البدائل الشائعة مثل زبدة عباد الشمس أو زبدة اللوز هي أيضًا من بين أهم العناصر التي يجب التبرع بها. ما عليك سوى التأكد مرة أخرى من أن الجرة الموجودة لديك صالحة للاستخدام على الرفوف وصالحة للتاريخ.