هل انتهيت من تنظيف مطبخك؟ إليك العناصر الشائعة التي يمكنك التبرع بها

إذا كنت قد توليت مؤخرًا مهمة بالغة الأهمية تتمثل في تنظيم مطبخك وتقليص حجمه، فربما تكون قد وجدت مجموعة من العناصر التي لم تعد بحاجة إليها. ومع ذلك، في حين أن العديد من هذه العناصر قد لا تخدم أي غرض في مطبخك بعد الآن، فإن هذا لا يعني أنه يجب إرسالها إلى سلة المهملات. بدلاً من ذلك، أصبح مطبخك المرتب ممتلئًا بالعناصر الشائعة التي يمكن التبرع بها، سواء كان ذلك طعامًا ثابتًا على الرفوف أو أساسيات مستخدمة بلطف.

يعد التبرع بمستلزمات المطبخ المشتركة الطريقة المثالية لرد الجميل لمجتمعك. إذا انتهت عملية تنظيف مطبخك بطعام غير قابل للتلف ولا تخطط لاستخدامه، فإن التبرع به لبنك الطعام المحلي يساعد الأسرة المحتاجة. فقط تأكد من مراعاة تواريخ انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، فإن الطعام ليس كل ما يمكنك التبرع به. إذا كنت تخطط للتخلي عن أي أجهزة أو أدوات أو أطباق صغيرة، فإن اختيار التبرع بالرمي هو وسيلة صديقة للبيئة لمساعدة الأسرة في تأثيث منزلها.

قبل تنظيف خزاناتك، من المهم أن تتذكر أنه ليست كل العناصر مناسبة للتبرعات. على سبيل المثال، لن ترغب في التبرع بأي طعام انتهت صلاحيته أو تجاوز تاريخ صلاحيته، بالإضافة إلى أي طعام يتطلب التبريد. أنت تريد أيضًا التأكد من أن أي إمدادات في حالة جيدة. لا تقبل جميع مراكز التبرع نفس العناصر أيضًا، لذا خطط وفقًا لذلك لتوفر على نفسك رحلة إضافية إلى وجهة مختلفة.