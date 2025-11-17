هل انسكب ملمع الأحذية على سجادتك؟ إليك كيفية إزالة البقع بسرعة

هناك أشياء قليلة تدمر صباحك المثمر بشكل أسرع من تناثر ملمع الأحذية على سجادتك عن طريق الخطأ. ربما كنت تحاول إحياء زوج من الأحذية المبللة قبل الخروج من الباب، أو كنت تستخدم الاستخدام غير المتوقع لملمع الأحذية لملء الخدوش في الأثاث الخشبي. وفجأة، سقطت تلك البقعة الزيتية الداكنة على الأرض وغرقت على الفور في ألياف سجادتك. يعد تلميع الأحذية أمرًا رائعًا بالنسبة للجلود ولكنه سيئ جدًا بالنسبة للسجاد. نظرًا لأنه ذو أساس زيتي وملون بأصباغ عنيدة، فإن كل ثانية تنتظرينها تعني أنها تغرق بشكل أعمق.

والخبر السار هو أنك قد تتمكن من إصلاح الفوضى بأكملها باستخدام الأشياء الموجودة لديك بالفعل تحت الحوض، مثل الكحول المحمر. هناك بعض الأشياء الشائعة التي لا يجب عليك أبدًا تنظيفها بالكحول المحمر، لكن ربما لم تكن تعلم أنه يمكنك استخدام كميات صغيرة لتنظيف سجادتك. قبل أن تصاب بالذعر بين منظفات السجاد المحلية أو تبدأ في البحث على Google عن “كم تكلفة استبدال السجاد”، جرّب طريقة DIY لا تكلف شيئًا تقريبًا. كل ما تحتاجه هو سكين معجون ومناشف ورقية وزجاجة رذاذ وكحول محمر ومنظف لغسل الأطباق وماء وقليل من الأمونيا.

لا يعد أي من هذه العناصر باهظ الثمن، وهذه العملية ليست معقدة للغاية. إنه في الأساس روتين متصاعد بلطف: قم بإزالة ما تستطيع مع كل منتج تنظيف، ثم اشطفه وكرر ذلك. في أسوأ السيناريوهات، إذا استقر الطلاء أكثر من اللازم، فلا يزال بإمكانك الاستعانة بمنظف محترف لإنهاء المهمة. لكن هذه الطريقة السريعة والرخيصة تستحق المحاولة تمامًا قبل أن تستسلم لإعادة ترتيب أثاثك بشكل دائم لإخفاء البقعة.