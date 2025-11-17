هل انسكب ملمع الأحذية على سجادتك؟ إليك كيفية إزالة البقع بسرعة

هناك أشياء قليلة تدمر صباحك المثمر بشكل أسرع من تناثر ملمع الأحذية على سجادتك عن طريق الخطأ. ربما كنت تحاول إحياء زوج من الأحذية المبللة قبل الخروج من الباب، أو كنت تستخدم الاستخدام غير المتوقع لملمع الأحذية لملء الخدوش في الأثاث الخشبي. وفجأة، سقطت تلك البقعة الزيتية الداكنة على الأرض وغرقت على الفور في ألياف سجادتك. يعد تلميع الأحذية أمرًا رائعًا بالنسبة للجلود ولكنه سيئ جدًا بالنسبة للسجاد. نظرًا لأنه ذو أساس زيتي وملون بأصباغ عنيدة، فإن كل ثانية تنتظرينها تعني أنها تغرق بشكل أعمق.
والخبر السار هو أنك قد تتمكن من إصلاح الفوضى بأكملها باستخدام الأشياء الموجودة لديك بالفعل تحت الحوض، مثل الكحول المحمر. هناك بعض الأشياء الشائعة التي لا يجب عليك أبدًا تنظيفها بالكحول المحمر، لكن ربما لم تكن تعلم أنه يمكنك استخدام كميات صغيرة لتنظيف سجادتك. قبل أن تصاب بالذعر بين منظفات السجاد المحلية أو تبدأ في البحث على Google عن “كم تكلفة استبدال السجاد”، جرّب طريقة DIY لا تكلف شيئًا تقريبًا. كل ما تحتاجه هو سكين معجون ومناشف ورقية وزجاجة رذاذ وكحول محمر ومنظف لغسل الأطباق وماء وقليل من الأمونيا.
لا يعد أي من هذه العناصر باهظ الثمن، وهذه العملية ليست معقدة للغاية. إنه في الأساس روتين متصاعد بلطف: قم بإزالة ما تستطيع مع كل منتج تنظيف، ثم اشطفه وكرر ذلك. في أسوأ السيناريوهات، إذا استقر الطلاء أكثر من اللازم، فلا يزال بإمكانك الاستعانة بمنظف محترف لإنهاء المهمة. لكن هذه الطريقة السريعة والرخيصة تستحق المحاولة تمامًا قبل أن تستسلم لإعادة ترتيب أثاثك بشكل دائم لإخفاء البقعة.
استخدمي الكحول المحمر لإزالة لمعان الأحذية من سجادتك
ابدأ بمسح البقعة باستخدام مناشف ورقية واستخدم سكين المعجون لكشط البقايا لرفع أكبر قدر ممكن من لمعان الأحذية الزائد. هذا الجزء مهم لأن الفرك أو الفرك يؤدي فقط إلى دفع الصبغة إلى عمق الألياف. بعد ذلك، أحضر منشفة ورقية جديدة وضع كمية صغيرة من الكحول المحمر على المنشفة، ولا تضعها مباشرة على السجادة. (ستندهش من كل الطرق الذكية التي يجب أن تستخدم بها الكحول المحمر في جميع أنحاء المنزل.) ابدأ بالمسح مرة أخرى.
يساعد الكحول على تحلل الزيوت الموجودة في معظم ملمعات الأحذية، ولهذا ستلاحظ انتقال اللون إلى المنشفة بسرعة كبيرة. إذا كان لا يزال هناك بقع متبقية (والتي من المحتمل أن تكون موجودة)، يمكنك خلط كوبين من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من منظف غسل الأطباق ووضعها على البقعة. يساعد الماء الدافئ على تفكيك كل شيء، بينما يخترق المنظف القاعدة الزيتية. إذا ظلت البقعة عنيدة، يمكنك تحسينها بإضافة ملعقة صغيرة من الأمونيا إلى نفس المحلول. بعد أن تصبح البقعة فاتحة، اشطف المنطقة باستخدام زجاجة رذاذ مملوءة بالماء النظيف، ثم جففها حتى تجف تمامًا.
بمجرد الانتهاء من ذلك، سيؤدي وضع مروحة صغيرة بالقرب من المنطقة إلى تسريع وقت التجفيف والمساعدة في إزالة الروائح الكريهة. لتنعيم كل شيء، يمكنك تنظيف المنطقة بفرشاة ناعمة بعد التنظيف لرفع جميع الألياف وتنعيمها.