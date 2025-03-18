هل ايكيا شماعات شراء جيدة؟ إليك ما تقوله المراجعات

تعتبر IKEA معروفة كوجهة مفضلة لإلهام المصمم ، وذلك بفضل تصاميمها الجذابة. وليس فقط صالة العرض التي تعود العملاء. يجلب متاجر التجزئة السويدية ابتكارها المميز إلى قاعة السوق أيضًا ، مما يوفر الكثير من الأسباب للتحقق من الصفقات الاستثنائية بين الأدوات المنزلية المتنوعة. بعد اتخاذ قرار بين أنظمة الخزانة المرتفعة في IKEA ، على سبيل المثال ، لماذا لا تحصل على مجموعة جديدة من الشماعات لمطابقة؟

مع عدة أنماط في الخشب والبلاستيك ، توفر ايكيا حلولًا معقولة للقمصان والمعاطف والسراويل والمزيد. الأكثر شعبية من بينها هو شماعات Bumerang ، شماعات خشبية متوفرة باللون الأسود أو الطبيعي أو الأبيض. بتكلفة 4.99 دولار لكل 8 عبوات ، فإن Build Quality عبارة عن عملية شراء صديقة للميزانية مصنوعة من أجل الاستمرار (وحتى توفر استخدامًا إضافيًا عند إعادة تعيين شماعات IKEA للجدران النباتية الريفية والديايز الأخرى).

يحب المشترون الشكل القوي والمتين في Bumerang والذي يمكنه التعامل مع الملابس الثقيلة ، مما يمنح Hanger تصنيفًا 4.7 نجوم من أكثر من 6800 مراجعة. كما يقول Business Insider ، “في حوالي 60 سنتًا لكل منهما ، تعد شماعات Ikea Bumerang هي مزيج مثالي من الجودة العالية والأسعار المنخفضة.” ومع ذلك ، مع كل فائدة تأتي عيوب مميزة. يلاحظ المراجعون أن Bumerang قصيرة نسبيًا ، مما يجعله أفضل لخطوط العنق الأضيق ، في حين أن الخشب السميك يحتل مساحة أكبر على الرف. يمكن للسطح الخشن أيضًا أن يعثر على الملابس ، حيث يضيف بعض المراجعين ذلك. القيمة واضحة ، لكن العثور على أفضل شراء يعتمد على كيفية استخدام خيارات شماعات IKEA المختلفة.