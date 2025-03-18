هل ايكيا شماعات شراء جيدة؟ إليك ما تقوله المراجعات

تعتبر IKEA معروفة كوجهة مفضلة لإلهام المصمم ، وذلك بفضل تصاميمها الجذابة. وليس فقط صالة العرض التي تعود العملاء. يجلب متاجر التجزئة السويدية ابتكارها المميز إلى قاعة السوق أيضًا ، مما يوفر الكثير من الأسباب للتحقق من الصفقات الاستثنائية بين الأدوات المنزلية المتنوعة. بعد اتخاذ قرار بين أنظمة الخزانة المرتفعة في IKEA ، على سبيل المثال ، لماذا لا تحصل على مجموعة جديدة من الشماعات لمطابقة؟
مع عدة أنماط في الخشب والبلاستيك ، توفر ايكيا حلولًا معقولة للقمصان والمعاطف والسراويل والمزيد. الأكثر شعبية من بينها هو شماعات Bumerang ، شماعات خشبية متوفرة باللون الأسود أو الطبيعي أو الأبيض. بتكلفة 4.99 دولار لكل 8 عبوات ، فإن Build Quality عبارة عن عملية شراء صديقة للميزانية مصنوعة من أجل الاستمرار (وحتى توفر استخدامًا إضافيًا عند إعادة تعيين شماعات IKEA للجدران النباتية الريفية والديايز الأخرى).
يحب المشترون الشكل القوي والمتين في Bumerang والذي يمكنه التعامل مع الملابس الثقيلة ، مما يمنح Hanger تصنيفًا 4.7 نجوم من أكثر من 6800 مراجعة. كما يقول Business Insider ، “في حوالي 60 سنتًا لكل منهما ، تعد شماعات Ikea Bumerang هي مزيج مثالي من الجودة العالية والأسعار المنخفضة.” ومع ذلك ، مع كل فائدة تأتي عيوب مميزة. يلاحظ المراجعون أن Bumerang قصيرة نسبيًا ، مما يجعله أفضل لخطوط العنق الأضيق ، في حين أن الخشب السميك يحتل مساحة أكبر على الرف. يمكن للسطح الخشن أيضًا أن يعثر على الملابس ، حيث يضيف بعض المراجعين ذلك. القيمة واضحة ، لكن العثور على أفضل شراء يعتمد على كيفية استخدام خيارات شماعات IKEA المختلفة.
إيجابيات وسلبيات شماعات الخشب من إيكيا
تعتبر Snagging عيبًا رئيسيًا في شماعات Bumerang في Ikea ، على الرغم من أنه يمكن للمرء أن يتجول إما مع الصنفرة أو مشكل الكتف Bumerang عند 0.99 دولار للقطعة. يتناسب الغطاء البلاستيكي على شماعات Bumerang ، مع الحفاظ على الشكل المناسب لسترات الدعوى والبلوزات والملابس الأخرى. صرح أحد الاختبارات في المراجعة ، “لقد وجدت أنني أحببت شماعات Ikea الخشبية وأحبها أكثر مع مشكل الكتف الذي يجلس فوقه. يوفر المشكل درجة إضافية من الحماية ضد علامات الكتف.”
يتمتع Shaper الكتف بتصنيف 4.6 نجوم من أكثر من 600 مشتري. يسلط المراجعون الضوء على التصميم الخفيف والقدرة على منع الاختلاط. العيوب الوحيدة هي أنها يمكن أن تشغل مساحة أكبر من الخزانة ولديها ملاءمة فضفاضة على الشنق. نتيجة لذلك ، يمكنهم الخروج من الشماعات بسهولة عند إزالة ثوب على طراز Pullover.
بدلاً من اللجوء إلى وظيفة إضافية لشماعات ، يمكنك استكشاف خيارات شماعات الخشب Ikea الأخرى ، بما في ذلك شماعات Snygging. على الرغم من أنها أكثر دفعة عند 4.99 دولار مقابل حزمة 2 ، إلا أن حفنة من المراجعات تمنح Hangers تصنيفًا مثاليًا 5 نجوم. المستهلكون يحبون الأداء للسعر. كما يوضح أحد المشتري ، “يمنع (Hanger) الملابس من الانزلاق ولا يصنع عثرة في أكتاف البلوزات أو القمصان”. يلاحظ آخرون التصميم القوي للملابس الضخمة ، قائلين إنها قيمة كبيرة على الرغم من ارتفاع التكاليف ، حيث يرغب أحد المراجعين في حزم أكبر.
هل شماعات Ikea البلاستيكية تستحق المال؟
على الرغم من أنها ليست صديقة للبيئة مثل الشماعات الخشبية ونادراً ما تكون قوية ، إلا أنه لا يمكنك تجاهل فعالية التكلفة من الشماعات البلاستيكية. بسعر 1.99 دولار فقط لحزمة من 10 ، فلا عجب في أن شماعات Spruttig شائعة جدًا في Ikea. لا يأتي السعر المنخفض على حساب الجودة أيضًا ، حيث يتميز Hanger بتصنيف مدته 4.7 نجوم مثير للإعجاب. يعشق المشترون التصميم الرقيق الذي يوفر الكثير من المساحة على الحامل ، مع وجود الكثير من التعليقات على ثباتهم والجودة الشاملة.
من حيث العيوب ، يجد العديد من المستخدمين أن spruttig أقل من اللازم للتعامل مع ملابس البالغين. يشتكي الكثير من سقوط الملابس. يصف أحد المراجعين كيف يمكن أن يسبب ذلك مشاكل إضافية ، قائلاً: “إنهم لا يدعمون الكتف بأكمله حتى تتجعد القمصان في المنطقة الأمامية للقميص”. يلاحظ آخرون أن البلاستيك يمكن أن ينكسر بسهولة إلى حد ما ، مما يعني أنه لن يمر وقت طويل قبل أن تضطر إلى إعادة تعيين الشماعات الخاصة بك للاستخدامات الأخرى في جميع أنحاء المنزل.
لشيء أكثر فاعلية ، العديد من المراجعين مثل شماعات Trysse. على الرغم من أنه أغلى قليلاً (2.99 دولارًا ل 5 حزم) ، فإن هذه تتميز بسطح مضاد للانزلاق. يجد العديد من المستخدمين أنه صانع اختلاف رئيسي للحفاظ على السراويل والبلوزات من السقوط. ومع ذلك ، يشير بعض المشترين إلى الجوانب السلبية المألوفة ، مثل قابلية كسر ، هذه المرة في الخطاف. بشكل عام ، يحب عملاء IKEA أسعار وبناء الشماعات الخاصة بهم ، على الرغم من أن قضايا مثل الحجم وطول العمر هي عيوب ثابتة للنظر فيها أثناء التسوق في المتجر.