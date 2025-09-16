هل بطاريات ميلووكي متوافقة مع أدوات Ryobi؟ هذا ما يجب أن تعرفه

كل من Milwaukee و Ryobi هما من أكبر وأفضل ماركات أدوات الطاقة ، ولكل منها قاعدة عملاء مخلصة. غالبًا ما يتم استخدام Milwaukee من قبل المقاولين المحترفين بفضل أدواتها الوعرة وعالية الأداء ومنصات بطارية M18 و M12 القوية. Ryobi ، من ناحية أخرى ، جعلت نفسها معروفة لـ Diyers وأصحاب المنازل ، وهي معروفة بنظام واحد+ واحد متنوع وبأسعار معقولة. ولكن إذا كان لديك بعض بطاريات Milwaukee تتجول وتريد استخدام تدريبات Ryobi الخاصة بك (لكن بطاريتها ميتة) ، هل يمكنك فعل ذلك؟ لسوء الحظ ، على الرغم من أن البطاريات لكلاهما تبدو متشابهة إلى حد ما ، إلا أن الإجابة هي لا ، حتى لو كنت تستخدم محولًا.

قام كل من Milwaukee و Ryobi بتصميم خطوط بطارية خاصة بهما بعناية ، وكذلك كل علامة تجارية كبيرة للأدوات ، مما يخلق أنظمة بيئية فريدة للمنتج. لهذا السبب ، فإن التصميم الفعلي لأنظمة البطارية هذه والموصلات على هذه الأدوات مختلفة تمامًا ولا يُقصد بها أن تكون قابلة للتبديل. تعد أطراف البطارية وآليات القفل ودبابيس الاتصالات كلها فريدة من نوعها في معدات كل علامة تجارية.

إذا كنت تقرأ هذه المقالة ، فالاحتمالات هل شاهدت بالفعل مواقع ملحق تابعة لجهة خارجية تعلن عن حل بديل: محول بطارية لسد الفجوة. يمكنك حتى العثور على محولات تقول أنها يمكن أن توصيل بطارية Milwaukee على وجه التحديد بأداة Ryobi ، والعكس بالعكس. فقط اعلم أنه على الرغم من أن هذا يبدو وكأنه حل سهل وذكي لمشكلة شائعة ، فإن استخدام محول يأتي مع مجموعة من المشكلات التي تجعلها فكرة سيئة ، من الفراغات الضمان إلى التسبب في أضرار للأدوات أو البطاريات. دعونا نلقي نظرة على التفاصيل.