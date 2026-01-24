جعل عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، الجميع يتحدثون بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده في 12 يناير 2026 خارج مقر إقامته الجديد، قصر جرايسي. وعندما سئل عن أي خطط لديه هو وزوجته، السيدة الأولى راما دواجي، لتغيير المقر الرسمي لرئيس البلدية، اعترف ممداني بأن الزوجين يأملان في تركيب عدد قليل من المراحيض. وأضاف (عبر موقع يوتيوب) “هذا أمل طموح. سنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك بالفعل”. في وقت لاحق، أوضح تعليقاته أثناء ظهوره على ABC 7 New York، موضحًا أنه كان يتخيل شيئًا مثل جهاز محمول بقيمة “25 دولارًا” “يتم تعليقه على جانب المرحاض” (عبر موقع YouTube). وفي الوقت نفسه، أكد متحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز أنهم بدأوا بالفعل عملية التثبيت في قصر العمدة.
ومع ذلك، فإن العديد من ناخبي مامداني والإنترنت ككل قد تركوا في حالة من الدهشة مع تصريحاتهم الساخنة حول تركيبات السباكة المكلفة بدش الهيكل السفلي، وفي النهاية يطرحون السؤال: هل الشطاف أفضل حقًا لصحة المؤخرة؟ كما اتضح، عند استخدامها بشكل صحيح، فهي ليست فقط صحية وتقلل من أكبر مخاطر المسح الخاطئ، ولكنها أيضًا أفضل للبيئة، حيث تعود إلى الأيام التي سبقت استخدام الناس لورق التواليت. (ممداني مهتم جدًا بالعدالة البيئية، والاستدامة، والعمل المناخي، لذلك هذا تتبعه).
إن المراحيض أفضل، ولكن مع بعض المحاذير
وفقًا لطبيب المستقيم والجراح إيفان جولدشتاين، دكتوراه في الطب، وهو من كبار المؤيدين للبيديه، فإن تركيبات السباكة لا تحتاج إلى تفكير. وقال لصحيفة واشنطن بوست في عام 2021: “من منظور النظافة، من الواضح أن الأمر منطقي. أنت قادر على التخلص من أي بقايا إضافية موجودة. لقد كان الشطاف دائمًا جزءًا لا يتجزأ من النظافة.”
وفي الوقت نفسه، تؤيد أخصائية أمراض الجهاز الهضمي كريستين لي أيضًا استخدام المراحيض بدلاً من ورق التواليت، مشيرة إلى أنها خيار أكثر لطفًا على البشرة الحساسة وبديلًا لطيفًا لأولئك الذين يعانون من البواسير بشكل روتيني. ومع ذلك، فهي تحذر المستخدمين من أهمية تنظيفهم بشكل منتظم وشامل، مع الحرص على الالتزام بالتوجيهات والإرشادات كما هو مذكور في دليل مستخدم البيديه. وقالت لي لكليفلاند كلينك في مارس 2023: “التشغيل السليم مهم”. وأوضحت: “إذا تعطل سخان المياه، فقد يؤدي الماء إلى توصيل مياه ساخنة أو باردة بشكل صادم”. ووفقا للي، فإن الفشل في تنظيف البيديه بشكل صحيح يمكن أن يؤدي أيضا إلى كارثة بالنسبة للمستخدمين. وأشارت إلى أنه “إذا دخلت البكتيريا أو جزيئات الفيروس إلى خزان المياه أو على الفوهة، فإن كل من يستخدمها يمكن أن يتعرض لها”. “لا تلمس طرف الفوهة بجسمك واتبع دليل الشركة المصنعة. يعد الحفاظ على نظافة البيديه وصيانته بشكل صحيح أمرًا أساسيًا.”