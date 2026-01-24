جعل عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، الجميع يتحدثون بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده في 12 يناير 2026 خارج مقر إقامته الجديد، قصر جرايسي. وعندما سئل عن أي خطط لديه هو وزوجته، السيدة الأولى راما دواجي، لتغيير المقر الرسمي لرئيس البلدية، اعترف ممداني بأن الزوجين يأملان في تركيب عدد قليل من المراحيض. وأضاف (عبر موقع يوتيوب) “هذا أمل طموح. سنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك بالفعل”. في وقت لاحق، أوضح تعليقاته أثناء ظهوره على ABC 7 New York، موضحًا أنه كان يتخيل شيئًا مثل جهاز محمول بقيمة “25 دولارًا” “يتم تعليقه على جانب المرحاض” (عبر موقع YouTube). وفي الوقت نفسه، أكد متحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز أنهم بدأوا بالفعل عملية التثبيت في قصر العمدة.

ومع ذلك، فإن العديد من ناخبي مامداني والإنترنت ككل قد تركوا في حالة من الدهشة مع تصريحاتهم الساخنة حول تركيبات السباكة المكلفة بدش الهيكل السفلي، وفي النهاية يطرحون السؤال: هل الشطاف أفضل حقًا لصحة المؤخرة؟ كما اتضح، عند استخدامها بشكل صحيح، فهي ليست فقط صحية وتقلل من أكبر مخاطر المسح الخاطئ، ولكنها أيضًا أفضل للبيئة، حيث تعود إلى الأيام التي سبقت استخدام الناس لورق التواليت. (ممداني مهتم جدًا بالعدالة البيئية، والاستدامة، والعمل المناخي، لذلك هذا تتبعه).