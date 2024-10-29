هل تتخلص هذه الحيلة البسيطة من القواقع بطريقة إنسانية؟

قد تكون القواقع لطيفة بهوائياتها المتذبذبة وصدفتها الحلزونية، لكنها تشكل تهديدًا للحديقة. تلتهم الزواحف البطيئة الفواكه والخضروات وأوراق الشجر. أنت لا تريدهم في الفناء الخاص بك. في حين أن هناك منتجات منزلية مثل الخل يمكنها التحكم في القواقع والرخويات في الحديقة، إلا أن هناك وسائل أكثر إنسانية لمكافحة الآفات.
شارك البستاني وكاتب الحدائق سيمون أكيرويد أسلوبه في التخلص من القواقع باستخدام لوح خشبي. وأوصى في منشور على Instagram ترك لوح خشبي سميك ورطب على حافة سرير حديقتك. يجذب الخشب الرطب المخلوقات إلى المكان الذي سيخيمون فيه. بعد ذلك، يمكنك إزالة القواقع بلطف في وعاء وإطلاقها بعيدًا عن نباتاتك. إنها طريقة بسيطة وإنسانية لإبعاد القواقع عن حديقتك.
ومع ذلك، قد لا يكون ذلك مناسبًا للمساحات الكبيرة أو المناطق التي بها عدد كبير من القواقع. قال الدكتور كريس كريستنسن من Truly Nolen Pest Control حصريًا لـ House Digest، “من المرجح أن توجد القواقع في المناطق الرطبة بدلاً من (على) الخشب الرطب على وجه التحديد.” لا يوجد ما يمنع القواقع من اختيار نباتاتك اللذيذة أو التربة الرطبة فوق الخشب الرطب. ومع ذلك، قد تكون هذه الطريقة تستحق التجربة في الحدائق الصغيرة.
استخدم لوحًا رطبًا لاصطياد القواقع
قال الدكتور كريس كريستنسن حصريًا لموقع House Digest: “إن إنشاء منطقة رطبة قد يجذب القواقع، لكنني أعتقد أن ذلك سيحمي منطقة محدودة جدًا لأنها تتحرك ببطء شديد”. يبدو أنه يمكن أن يكون حلاً لأسرة الحديقة الفردية ولكن ليس للفناء الخلفي بأكمله.
يوصي قسم الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة كاليفورنيا أيضًا باستخدام الألواح الخشبية لاصطياد القواقع والرخويات – على وجه التحديد، وضع ألواح مختلفة مقاس 12 × 15 بوصة في جميع أنحاء حديقتك لجذبها. سيتعين عليك انتقاء المخلوقات يوميًا أو حتى مرتين يوميًا حتى ينخفض عدد السكان بشكل كبير.
ومع ذلك، قد لا تلاحظ انخفاضًا في الأعداد لأن القواقع لديها غريزة توجيه. سوف يجدون طريقهم للعودة إلى نباتاتك حتى لو قمت بوضعهم في المنزل المجاور. يجب إطلاق القواقع على بعد 66 قدمًا على الأقل من منزلك لتقليل فرص عودتهم إلى حديقتك. وقال الدكتور كريستنسن: “إن تقنية مكافحة الآفات هذه لا تبدو عملية للغاية؛ ومع ذلك، لا أستطيع أن أرى أي مخاطر مرتبطة بتطبيقها”. قد يكون الأمر يستحق المحاولة إذا كنت تفضل طرد المخلوقات بشكل إنساني بدلاً من القضاء على القواقع التي تتغذى على زهورك.