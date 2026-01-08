هل تتشقق ألواح السقف لديك؟ إليك ما يمكنك فعله لإصلاحه

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
باعتبارك مالكًا للمنزل، يعد السقف أحد أكبر استثماراتك. وهذا يعني أن فحصها على أساس سنوي يعد مهمة صيانة منزلية سنوية لا يجب عليك تخطيها. إن اكتشاف المشكلات البسيطة وتصحيحها، مثل القوباء المنطقية المتشققة، قبل أن تتحول إلى مشكلات كاملة، يمكن أن يوفر عليك آلاف الدولارات من الإصلاحات المهنية المكلفة. بعد كل شيء، يمكن إصلاح الألواح الخشبية المتشققة بشكل طفيف بسهولة باستخدام مادة مانعة للتسرب، ويمكن استبدال الألواح الخشبية ذات التشققات الأكثر اتساعًا. وفي كلتا الحالتين، فإن معالجة المشروع الآن يمكن أن توفر عليك من أضرار المياه داخل المنزل واستبدال السقف بالكامل في وقت أقرب من اللازم.
قد تتساءل: ما هي التكلفة الفعلية لإصلاح السقف؟ يبلغ الحد الأدنى للمتوسط حوالي 767 دولارًا، لكن ذلك يعتمد على مدى خطورة المشكلة ونوع السقف لديك. والخبر السار هو أنه إذا كنت تتعامل فقط مع القوباء المنطقية الإسفلتية المتشققة بشكل طفيف وترغب في إصلاح المشكلة بنفسك، فمن المحتمل أن تبقي التكاليف عند الحد الأدنى.
بمجرد أن تحدد أنك لا تحتاج إلى استبدال كامل وأن مسار DIY هو الطريق الصحيح، فإن السلامة لها أهمية قصوى قبل البدء. تأكد من اختيار يوم يتمتع بالطقس المناسب للقيام بهذه المهمة (لا توجد ثلوج أو أمطار أو رياح في التوقعات). ثم تأكد من ارتداء معدات السلامة المناسبة مثل الحزام والحبل والنظارات الواقية والقفازات والأحذية المضادة للانزلاق. بمجرد اتخاذ هذه الاحتياطات بالترتيب، ستكون جاهزًا لجمع مستلزمات الإصلاح اللازمة اعتمادًا على الطقس الذي تحتاجه لإغلاق الألواح الخشبية أو استبدالها بالكامل.
كيفية إصلاح القوباء المنطقية في السقف المتشققة
إذا كان القوباء المنطقية متشققة بشكل طفيف وتمتد الشقوق عبر عدد قليل من القوباء المنطقية فقط، ولكن سقف منزلك في حالة جيدة، فإن تطبيق بسيط لمانع تسرب السقف يمكن أن يعالج المشكلة. إذا كان القوباء المنطقية متشققة بشدة إلى الحد الذي يمكن أن يسمح للماء بالاختراق، فاستبدل القوباء المنطقية المتضررة. ومع ذلك، إذا كان الضرر واسع النطاق أو كان هناك ترهل كبير، فقد يكون ذلك علامة على أن سقف منزلك يحتاج إلى الاستبدال في أسرع وقت ممكن.
لإصلاح لوح السقف المتشقق بشكل طفيف، ستحتاج إلى مادة مانعة للتسرب للسقف مثل Loctite Black Polyurethane Roof وFlashing Sealant، بالإضافة إلى سكين المعجون. أولاً، ضع حبة من المادة المانعة للتسرب على طول الجانب السفلي من الشق، ثم اضغط على الألواح الخشبية معًا لتكوين رابطة. بعد ذلك، ضع قطعة من مادة مانعة للتسرب على السطح أعلى الشق واستخدم سكين المعجون لتوزيعها بالتساوي على السطح. بمجرد أن يتم ضبط المادة المانعة للتسرب، فإنها ستنشئ ختمًا مانعًا لتسرب الماء، مما يمنع الماء من التسرب.
لاستبدال لوح خشبي متصدع بشدة، استخدم قضيب رفع لرفع الألواح بعناية حول القطع التالفة وكذلك تلك الموجودة فوقها مباشرة، مما يؤدي إلى كسر رابطها اللاصق بالسقف. سيؤدي ذلك إلى كشف المسامير التي تثبت الألواح الخشبية التالفة. ارفع المسامير واسحب الألواح الخشبية التالفة من مكانها. أدخل الألواح الخشبية الجديدة إلى الداخل، ثم ثبتها بالمسامير، ثم ضع مادة مانعة للتسرب على الجانب السفلي من الألواح الخشبية المحيطة التي قمت برفعها مسبقًا. اضغط عليها في مكانها لتشكيل ختم محكم.